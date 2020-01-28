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 Політика України
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Все про:дороги (818) Голик (62)

 Проєкт ремонту тисяч кілометрів доріг за рік є безпрецедентним, - радник прем'єра Голик

Кабінет міністрів і "Укравтодор" представили програму "Зшити країну". Проєкт передбачає капітальний ремонт 4 тис. км доріг міжнародного і національного значення і 2,5 тис. км місцевих доріг протягом року.

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик у коментарі РБК-Україна назвав проєкт безпрецедентним, передає Цензор.НЕТ.

"За всю історію незалежності України ще не було таких амбітних планів по ремонту доріг. І йдеться не про ямковий ремонт, а про капітальний", - заявив Голик.

Він нагадав, що в Дорожній фонд-2020 закладена рекордна сума в 31 млрд гривень. Ще близько 20 млрд гривень планують залучити від міжнародних компаній. Верховна Рада вже затвердила такий тип фінансування.

"При цьому прем'єр-міністр Олексій Гончарук підкреслив, що, ремонтуючи дороги, уряд і приватні підрядники зобов'язані особливу увагу приділяти безпеці. У 2018 році на питання безпеки на дорогах з бюджету не було витрачено жодної копійки, тому кількість ДТП і смертей продовжує зростати. Наша мета - знизити смертність на дорогах до мінімуму, а в недалекому майбутньому - до нуля", - підкреслив радник голови уряду.

Голик також поінформував, що "Велике будівництво" розпочнеться з 1 березня або в залежності від погодних умов. Укравтодор більше не буде ремонтувати дороги частинами. За словами радника прем'єра, від такої хибної практики відмовилися і будуть прагнути завершувати ремонт повністю протягом року.

Крім того, як зазначив радник, на ринку автодорожніх робіт буде розвиватися конкуренція, оскільки парламент і уряд суттєво спростили і стандартизували процедури, пов'язані з проведенням тендерів, оцінки та контролю якості.

"І, звичайно, як сказав Олександр Кубраков, ми будемо всіляко захищати результати нашої праці: по-перше, підрядники будуть зобов'язані давати гарантію, по-друге, ми будемо серйозними темпами збільшувати кількість пунктів вагового контролю, щоб захистити дороги від руйнування внаслідок незаконних перевантажень транспорту", - запевнив він.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що Укравтодор затвердив план ремонту об'їзних доріг навколо 9-ти населених пунктів України, ще стільки ж перебуває на стадії планування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172198
 
 
 Топ коментарі
 
Ну ведь и тут ЗЕкоманда обосрется, к гадалке не ходи!
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Ну ведь и тут ЗЕкоманда обосрется, к гадалке не ходи!
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Им обязательно опять помешают Порошенко и порохоботы.

Что же насчет всего прошлого звиздежа ЗЕленых ублюдков - чего не помнят, того не было.
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А я спорю, что "юлькавароффка" помешает. Проєкт ремонту тисяч кілометрів доріг за рік є безпрецедентним, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 9821 Она всем ************ мешала, начиная от Чучмы с его Зятьком.

Проєкт ремонту тисяч кілометрів доріг за рік є безпрецедентним, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 2733
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Чекали економічного прориву, але трубу прорвало зовсім у іншому місці. Сантехніків нема, є тільки юристи. Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 7995
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обрива ...точніше летимо у прірву з прискоренням 40 g (ж) ...
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Не хвались, на рать идучи, - а хвались срати идучи.
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А звіт про півроку роботи кабміну є? Це я до того, щоб прикинути реальність (факти) з віртуальністю (плани).
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Количество танков - X....хотя нет, больше - Y. Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 2696
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Про рос экономики на 40% мы уже слышали....послушаем и про дороги, которые с ноября 2019 стали соответствовать европейским стандартам... Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 3077

Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 8766
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"существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества." Да куда ещё упрощать процедуры оценки и контроля качества?
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Пропную контроль якості проводити в децибелах - можна заміряти рівень гучності матюків, коли їдеш по "відремонтованій" дорозі.
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зничит вернули совковые стандарты качества,в том числе и в оценке его.
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для таких беспрецедентных планов придумана хорошая пословица - "дурень думкой багатіє"
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Весна прийде - будувати будемо! Безпрецедентно! Так же, як минулої весни саджали!
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Ех, плять...а че не мильен киламетров и сто тысяч мильярдов? Брехать так брехать! Чем наглее ложь - тем быстрее зетипиллы в нее поверят!
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Ага, вони вже говорили про 40% росту ВВП за 5 років. 40% ВВП за 5 років - це 7-8% росту ЩОРОКУ...У нас у 2 кварталі 2019 ледь-ледь 4,6% росту намітилося, а в 4 кварталі - падіння десь до 2% і обвал промвиробництва на 7,5%...
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7,5% - це падіння промвиробництва в листопаді,в грудні падіння склало вже 8,3%,тобто криза поглиблюється.
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Так Гончарук в курсі шо буде світова криза скоро, а на неї мона буде сказати: ось тільки розігнали економіку, і тут жадібні масони все нам пох*рили)
гнида коротше. примітивний економіст, як він сам сказав(на Зелю, але сам Гончарук такий самий)
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Вже був безпрецендентний зріст економіки у 40 відсотків...
чи не було???
а куди подівся - ти ж так голосно про це повідомляв???
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...Захваченный херсонский завод карданных валов начали вырезать на металлКупленный за копейки с тайного аукциона Херсонский завод карданных валов начали вырезать на металлолом.Об этом МОСТу рассказали сразу несколько сотрудников завода.Ранее мы писали о том, как контроль над заводом захватила группа Игоря Рабинера, Алексея Панасюка и Валерия Боржкова за 2% от стартовой стоимости. При этом публично они объяснять эту покупку не стали, а в разговорах с потенциальными покупателями завода уверяют, что сделка прошла юридически чисто, без криминала и силовых акций, как обычно бывает с предприятиями-жертвами рейдеров.Но это не совсем так. Верней - совсем не так.Пока юристы законного собственника завода пошли в суды и пытаются цивилизованным способом добиться законного решения, в Херсоне началась силовая часть сценария.https://antikor.com.ua/articles/355124-zahvachennyj_hersonskij_zavod_kardannyh_valov_nachali_vyrezatj_na_metall
...
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Плани то дуже гарні,але постає питання - звідки в бюджеті візьмуться гроші на це,якщо станом на 23.01 в загальний і спеціальний фонди держбюджету не надійшли заплановані кошти в сумі 42 мільярди(!) гривень?
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Проект папи Карломойського безпрецедентний! Одне буратіно чого варте!
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Значит скоро начнут дерибанить дороги.
Проєкт ремонту тисяч кілометрів доріг за рік є безпрецедентним, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5652
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У нас есть две беды. И если с одной из них можно управиться при помощи бульдозера, асфальтоукладчика и катка, ... то с дорогами что-то нужно делать.
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Тут вже була новина про ремонт доріг: (https://censor.net.ua/news/3172165/6_tys_km_otremontirovannyh_dorog_za_85_mlrd_griven_glava_ukravtodora_kubrakov_ozvuchil_plany_na_2020)
І от я шо собі подумав: більш 14млн грн на кілометр - то вже перемога чи ще Порох винен?
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Коли при клятому Пороху у нас в райцентрі зробили капітальний ремонт дороги (дійсно капітально і якісно) і вартість одного кілометра склала більше шести мільйона гривень,народ обурювався,за що такі великі гроші.Цікаво,що тепер скаже цей же народ про чотирнадцять мільйонів?
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Огласите весь список, пожалуйста, желательно в денежном эквиваленте.
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Да и потом - я дам тебе десять тысяч люстр. (С) Карлсон
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Ще й з підігрівом ! Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 6027 Брехати, не мішки тягати
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це "уряд" розпочав "звіт" за 5 місяців діяльності ...
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Как бы нет объявлений о наборе персонала на эти беспрецедентные стройки-прорывы.К чему бы это?
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И мы ещё поедем к бабам,
Беспрецедентным по масштабам. (с)
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ваще то нашот превосходной степени восхищения стоило бы поговорить поздней осенью,после окончания ремонтов.
а так-глупый пиар над шкурой неубитого медведя
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Нужно строить нормальные дороги - бетонные, чтобы они стояли без ямок минимум 30 лет, а не эти говнодороги - асфальтные, которые разрушаются за пару лет и все в ямах и надо латать. Асфальтные дороги внутри них поры в которые вода впитывается и допустим зимой эта вода внутри асфальта замерзает и расширяется лед внутри и оно разрушает дорогу нафиг просто! Что наступает весна и ее смывает дождями! А летом асфальт плавится! А бетонные дороги не имеют пор и они не рушатся и бетонные дороги выдерживают нагрузку в 15 раз больше и им на фуры перегруженные пофиг и зацеп колес лучше у бетона и бетон отсвечивает ночью лучше и видимость лучше. Нужно принять закон, как в США, что все новые дороги строить только бетонные! Нужно в каждом регионе построить бетонные заводы и закупить в каждую область лучшую технику и технологии по строительству бетонных дорог и тогда дороги не нужно будет латать, каждый год и они будут без ям стоять минимум 30 лет, а в США есть дорога бетонная, которой больше 100 лет и по ней ездят нормально! Бетон - это мощь! И тротуары тоже кстати нужно делать мягенькие и удобные, как в США из бетона! Тем более у Украины свой бетон есть, а асфальт нужно закупать у иностранцев. Нужно свое финансировать, а не чужое.
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Стоимость этого ремонта сопоставима с ценой виллы приобретенной Ахметовым в Средиземноморье.
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витя тоже на стройке поднял миллиарды, так поднял что когда сдриснул в казне осталось сем тысяч гривен ))
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За новi дороги нi слова,вiн ямковый ремонт мав на увазi
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ему не привыкать штопать драные чехлы верхом на самокате
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Этот план амбициозен по уровню популизма и полной оторванности от украинских реалий. Я много езжу по Украине. Видел и вижу эти "ремонты" тысяч км. дорог. На участке в несколько км. работают три калеки. Такими ресурсами и темпами мы не отремонтируем дороги никогда, т.к. пока ремонтируется 1 км. дороги, 3 км приходят в полную негодность. Эта очевидная статистика крайне не выгодна распильщикам дорожных бюджетов, т.к. "перенос воды в решете" - это любимая форма создания видимости работы и пускания пыли в глаза.
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эх, помню при педро как строили ..какой размах...50 аэропортов, 500 развязок, гиперлупы огромных размеров
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