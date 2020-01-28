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 Політика України
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Все про:Беркут (360) прокурор (406) Євромайдан (575) Донський (6) Офіс генерального прокурора (51)

 Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах про розстріли на Майдані.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про групу прокурорів у справі щодо вбивств на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року. Постановою від 27 січня Рябошапка повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова, а також підсилив групу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі ДБР готують до передачі в суд одну зі справ Майдану, - пресслужба

Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців 01

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли звинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. У той же день Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання. 29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. В рамках обміну Україна передала ексберкутівців.

14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину. Разом з тим суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі - Сергія Куцого, оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх з матеріалами цього провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172197
 
 
 Топ коментарі
 
Рябошапка ЗА ТО ЧТО ОТПУСТИЛ БЕРКУТОВЦЕВ расстреливавших Майдан (НЕБЕСНУЮ СОТНЮ) будет сидеть в тюрьме ПОЖИЗНЕННО
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І цей - наперсточник, а не державний діяч: "Вєрчю-кручю..."
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Та зеленских же отпустил беркутовцев в росисю, какой смісл возвращать теперь старіх прокуроров? Рябошапка вернул предыдущую группу прокуроров в дело экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 347
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Сенс в ТОМУ що в УКРАЇНІ навіть при "монобільшості" шмарклі та його посіпакам НЕ ВДАЄТЬСЯ "своє крутити" Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців - Цензор.НЕТ 6312 І НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ чи відрублять голови тим злодіям чи СУД визначить що ті посіпаки пукіна=бєркаатафци -ЗЛОДІЇ.
ВСЕ ЩО ТРЕБА БУЛО з тих щлодюжек вже вичавили..
а те що їхня криша=фєдєрастія ж=ліліпукська то ДОДАТКОВИЙ доказ того хто ж був замовником розстрілу на майдані Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців - Цензор.НЕТ 6312
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І цей - наперсточник, а не державний діяч: "Вєрчю-кручю..."
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Рябошапка ЗА ТО ЧТО ОТПУСТИЛ БЕРКУТОВЦЕВ расстреливавших Майдан (НЕБЕСНУЮ СОТНЮ) будет сидеть в тюрьме ПОЖИЗНЕННО
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"Рюзьгєязичноє" не сховаєш під іншим прапором! Це максимум твоїх розумових здібностей?)
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Їх звільнили тимчасово - щоб виконати домовленності з хублом і звільнити беркутівців від відповідальності. Тепер коли беркутня врятована, можно продовжити імітацію робити над справами Майдану.
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От же чмо.... Це саме ті прокурори, що відмовлялись подавати прохання про те, щоб не обирати запобіжний захід беркутні. І саме цьому їх прибрали, а поставили на справу безпринципних гнид. А тепер наче познущався, знов повернув їх на справу, перед цим допомігши злочинцям скоїти втечу.
Рябошапка- ти ЧМО!!! Рябошапка- ти співучасник втечі злочинців!!! Усі, хто приймали участь у самій масовій втечі злочинців за всю історію України постануть перед судом. Звичайно не зараз, а через 4 роки.
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Хтось в цій країні вірить у реформи судової системи, коли судами керує няня - портнов?
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перфекто, брависсимо, проверьте хоть 1 из обвиняемых еще остался на нашей территории.
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а навіщо тобі ті злодюжки? Слідство ВЖЕ має усі докази... Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців - Цензор.НЕТ 6955
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