 Під головуванням Гончарука сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.
"Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ у тимчасово окупованому Криму. Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що делегацію Уряду України очолюватиме Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Делегацію Європейського Союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.
До української урядової делегації також входять: Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Іонан Валерія, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.
Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу.
"За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна–ЄС о 18:15 (за місцевим часом) відбудеться спільна пресконференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля", - зазначили в КМУ.
Нагадаємо: це перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії.
Об этом сообщает Госказначейство.
Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.
Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.
Напомним, в конце прошлого года Минфин сократил расходы из-за нехватки средств. Из-за недовыполнения доходов финансирование некоторых госпрограмм осуществлялось в порядке приоритетности.
По результатам 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета Украины выросли на 5,5% до 879 800 000 000 грн.
Алексей Мамойленко
Треба просто перестати красти!)))
Подобається · Відповідь · 1 · 10 год
Александр Гапон
Зато новые лица...И что характерно, Зебилы не каятся.
Подобається · Відповідь · 2 · 10 год
генадій володимирський
Бездарність, відсутність досвіду, апломб.
Подобається · Відповідь · 1 · 10 год
Анатолий Ткачук
Ох и накерують, хозяева.
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Сергій Слюсаров
Это снова Порох виноват?
Да нет это Вы уже, Зебилье необразованное!
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Василий Степовий
Вопрос только один. Кто голосовал за этих мудаков во главе со ШРЕКОМ?