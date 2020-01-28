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 Політика України, За кордоном
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 Під головуванням Гончарука сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Під головуванням Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в Брюсселі у вівторок відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.

Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ у тимчасово окупованому Криму. Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що делегацію Уряду України очолюватиме Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Делегацію Європейського Союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

До української урядової делегації також входять: Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Іонан Валерія, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

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"За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна–ЄС о 18:15 (за місцевим часом) відбудеться спільна пресконференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля", - зазначили в КМУ.

Нагадаємо: це перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172194
 
 
 Топ коментарі
 
Товарищи папуасы. Разрешите начать наше заседание с констатации того факта, что президент у нас ....не очень разбирающийся человек. Без оливье ему сложно понять, о чем идет речь. Товарищи папуасы. Вы знаете, что такое оливье?
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Товарищи папуасы. Разрешите начать наше заседание с констатации того факта, что президент у нас ....не очень разбирающийся человек. Без оливье ему сложно понять, о чем идет речь. Товарищи папуасы. Вы знаете, что такое оливье?
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Думаю, що слова "в економіке" потрібно забрати. Так буде і краще, і точніше.
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Воно і не дивно, людина, яка не змогла сформувати свій сімейний бюджет так, щоб заплатити за комуналку - іншого ставлення не заслуговує Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 3558
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В 2019 году дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривен, что на 32% выше годом ранее.
Об этом сообщает Госказначейство.
Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.
Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.
Напомним, в конце прошлого года Минфин сократил расходы из-за нехватки средств. Из-за недовыполнения доходов финансирование некоторых госпрограмм осуществлялось в порядке приоритетности.
По результатам 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета Украины выросли на 5,5% до 879 800 000 000 грн.

Алексей Мамойленко

Треба просто перестати красти!)))

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Александр Гапон

Зато новые лица...И что характерно, Зебилы не каятся.

Подобається · Відповідь · 2 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

генадій володимирський

Бездарність, відсутність досвіду, апломб.

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Анатолий Ткачук

Ох и накерують, хозяева.

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Сергій Слюсаров

Это снова Порох виноват?
Да нет это Вы уже, Зебилье необразованное!

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Василий Степовий

Вопрос только один. Кто голосовал за этих мудаков во главе со ШРЕКОМ?
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але прибарахлитися навіть для правнуків встигнуть..
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кстати, да. а я мучился, не мог вспомнить, кого мне этот зе-"артыст" напоминает.

Під головуванням Гончарука сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 3912
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Мля.... Євробюрократи вирішили розважитись. Тіпо, у нас якісь тут комікі мляві, а я одного з самокатом знаю --- агонь. А бек-вокал --- пацталом. Всі в клуб.
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А Ара хам ия там выступит перед журналистами из России?
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Адже можна було уникнути такої ганьби. Можна було призначити прем'єром або Саакашвілі, або когось із наших знаменитих економістів Ланового, Новака ... А зараз уже ніщо команду Зеленського не врятує від краху. Думаю, що навіть Саакашвілі не погодиться йти до Зеле прем'єром. Це йому треба ганьбитися? І розпродавати землю українським олігархам?
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Хотілося б вірити, що на цей раз не буде соромно за країну, але ж то Гончарук керувать буде... І знову буде все так, як останні пів року.
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