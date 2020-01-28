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Все про:Іран (473) Канада (757) літак (785) розбиття (263) Трюдо Джастін (113)

 Ми очікуємо цілковитої прозорості від Ірану, - Трюдо розповів у парламенті Канади про розслідування катастрофи літака МАУ

Депутати канадського парламенту на першій сесії нового скликання вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", який розбився 8 січня в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як домовлено під час обговорень між представниками всіх партій у парламенті, є згода стосовно вшанування хвилиною мовчання жертв катастрофи рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752. Запрошую депутатів підвестися", - оголосив спікер парламенту Ентоні Рота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від президента Ірану Рухані протягом трьох днів приховували факт ракетного удару по українському літаку, - NYT

Після хвилини мовчання лідер опозиції Ендрю Шир подякував прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо за інформування опозиції та всіх канадців про ситуацію з катастрофою. Він також поцікавився у глави уряду прогресом у притягненні до відповідальності винуватців та поверненні до Канади тіл загиблих.

"Ми віддані підтримці родичів і близьких, нашими пріоритетами залишаються прозорість, підзвітність та справедливість. Я прямо сказав президенту Рухані, що канадці вимагають від іранської влади повної співпраці... Ми продовжуємо очікувати цілковитої прозорості та повноцінного розслідування від Ірану", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172192
 
   
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Видите, Трюдо переживает, делает заявления. А наш зеленских и гончарук уже забили давно на тот самолет Мы ожидаем полной прозрачности от Ирана, - Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ - Цензор.НЕТ 9523
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Мы ожидаем полной прозрачности от Ирана, - Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ - Цензор.НЕТ 4149 Kavkaz Center

@newkc14

·8 ч

#Путин готов к масштабной военной авантюре с применение ядерного оружия. Счёт идет на недели #Пионтковский и #Соловей прогнозируют масштабную военную авантюру Путина с ядерным ударом по #Европе

https://youtu.be/Q5mkKKeDjMo
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маловероятно, там у них бабло и недвижимость, какой смысл ?
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"Членограй І, Великий і Неповторний, вже добу, як закінчив візит у Польщу... Тиша... Мабуть, такий великий обсяг "досягнень" від цього візиту, що "блазенята" не можуть визначиться з "пріоритетами"... (Лєнкині "походи" по варшавських бутіках не враховуються)...
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Якщо власник літака не буде вимагати, то ніхто і ніколи не назове конкретних винуватців стрілянини по літаку. А, тим більше - не назове установки, і як вона потрапила до Ірану в обхід санкцій.
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Тела погибших украинцев уже возвращеньі , Иран признал свою ответственность. Єто работа на результат , а не потужное бла-бла-бла , к которому мьі привьікли за пять предьідущих лет.
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Да прицел давно уж сбит. Эту прозрачную проза...ость даже сов.нождаком не протереть.
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Почему не возбуждено уголовное дело, а так расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет Ирану не выплачивать компенсации семьям погибших.
В результате родственники погибших будут судятся с авиакомпаниями и страховщиками .
А это от 3,5-5тысдолларов за пассажира.
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Кримінальна справа - це одна іпостась проблеми. Але - куди серйозніше та штука... короче: Україною, як місцем реєстрації компанії/підприємства, що є власником літака, не було створено урядової комісії, яка повинна була би скласти (під умовною назвою - точно нехай спеціалісти сперечаються) "Акт комісії України про причини та наслідки катастрофи літака...", який би був основним експертним висновком в тій же згаданій кримінальній справі. А без такого акту - така кримінальна справа просто-напросто розвалюється, навіть не доходячи до суду.
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Вы правы. Руководство Украины или не хочет или........не получило указаний.
А выиграет от этого поставщик ракет ,которого могли привлечь.
Ещё не известно , кто сидел за пультом.
К комплексам придают специалиста-советника.
Вот и в чём проблема.
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