 Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Він повідомив, що діагностика нового типу коронавірусу проводиться за допомогою виключення інших захворювань.
За його словами, сьогодні у світі немає засобів для діагностики саме коронавірусу 2019-nCoV.
"Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження цього діагнозу немає, то проводиться діагностика на той тип коронавірусу, який присутній в Україні. Діагностичні системи є в лабораторних центрах кожної області країни", – розповів Коваль
Якщо ж і ці результати також будуть негативними, а самопочуття пацієнта не покращиться, то зразки відправлятимуть в одну з двох лабораторій Києва, де проводитиметься додаткове обстеження на всі наявні віруси.
У разі негативного результату і в цих лабораторіях зразок відправлять до лабораторії ВООЗ.
Заступник міністра також розповів про випадок зі студентом зі Львова. Він приїхав до міста автобусом, а додому дістався на таксі, де і відчув симптоми подібні до грипу.
Після цього студент звернувся до лікарів, які виявили підозру на коронавірус.
До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози поширення коронавірусу у світі.
Но речь была о диагностических тестах. Методички перепутал.
До речі,з творів Леніна я також багато що читав. Бо, як казав покійний В'ячеслав Чорновіл - Не можна було стати антикомуністом не читаючи Леніна
Ivan Buben@bubenfire12 ч
Как мне сказал мой знакомый врач из Москвы: в России не будет ни одной смерти от #coronarvirus потому что все умершие будут диагностированы как обычные гриппозные которых умирает в России бесчетно. Репутация островка стабильности не понесёт урона, пока он не станет необитаемым