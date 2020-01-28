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 Здоров'я
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 Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ

Наприкінці цього тижня, щонайпізніше - на початку наступного, Україна має отримати тест-системи, за допомогою яких можна буде зменшити тривалість діагностування захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він повідомив, що діагностика нового типу коронавірусу проводиться за допомогою виключення інших захворювань.

За його словами, сьогодні у світі немає засобів для діагностики саме коронавірусу 2019-nCoV.

"Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження цього діагнозу немає, то проводиться діагностика на той тип коронавірусу, який присутній в Україні. Діагностичні системи є в лабораторних центрах кожної області країни", – розповів Коваль

Якщо ж і ці результати також будуть негативними, а самопочуття пацієнта не покращиться, то зразки відправлятимуть в одну з двох лабораторій Києва, де проводитиметься додаткове обстеження на всі наявні віруси.

У разі негативного результату і в цих лабораторіях зразок відправлять до лабораторії ВООЗ.

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Заступник міністра також розповів про випадок зі студентом зі Львова. Він приїхав до міста автобусом, а додому дістався на таксі, де і відчув симптоми подібні до грипу.

Після цього студент звернувся до лікарів, які виявили підозру на коронавірус.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози поширення коронавірусу у світі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172191
 
   
 Топ коментарі
 
Нада закинуть коронавирус в ордло а так же в крым и закрыть границу с ними и парашей на ключ, и заминировать полностью периметр. И никого не пускать, и не выпускать. И проблема крыма и огрызков донецкой и луганской областей решится сама собой Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3441
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С такой медициной как у нас вирус сдохнет где-то в очередях или в разъездах между врачами находящимися в разных концах города.
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Другое дело, что барыжная влада в 2015-ом закрыла СЭС!
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очень похоже на учения в живом режиме.....и вирусняк не самый убийственный, но новый, чтобы показать как распространится в геом. прогрессии по миру и смогут ли побороть и за сколько времени. В общем весь мир подопытный кролик....http://russian.people.com.cn/n3/2018/0108/c31517-9312797.html?fbclid=IwAR0PPf6lEstfF1W7Hj1tNamDcT5fRGiHYv-q4RQCGPUmfcHieF-1*******
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Озброювались ядрьоними бімбами? Є дещо ефективніше.
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Тест-системи це добре. Але звідки візьмуться в кожній області кваліфіковані спеціалісти і акредитовані вірусологічні лабораторії? Тому ця заява - до дупи
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Успокойся мы просто умрем. Медицина уничтожена. Давно к врачам ходил?
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Любой микробиолог или лаборант это пособен сделать без проблем.
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Другое дело, что барыжная влада в 2015-ом закрыла СЭС!
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До речі про СЕС. Ліквідація СЕС, як державного органу санітарно-епідеміологічної безпеки України була проведена при президенті Януковичу в 2010-2012 роках руками тодішнього міністра охорони здоров'я в уряді Азарова - Богатирьової. Так що не треба тут ля-ля.
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Неправда! Я в Украине работала в СЭС и не теряла связей с коллегами. СЭС закрылись в Украине в 2015-ом. Постановлением кабмина № 442 от 10.09.2014.
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Здрастє коллега. Ви мені це розповідаєте... Вам призвіще Некрасова чи Дорошенко щось каже?
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До речі, цікаво на якій посаді , коли і якого конкретного рівня СЕС ви працювали ?
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Ага. Десь я це вже чув - Любий блаЗєнь може керувати державою . Головне йому не заважати... Дякую, дуже дякую.😕
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Это ты обольстился дедушкой члениным.
Но речь была о диагностических тестах. Методички перепутал.
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Ти видно ще не зрозумів чи не зрозуміла - я лікар за фахом. І що це таке діагностичні тести я добре знаю. Але я ще знаю правила відбору матеріалів на лабораторні дослідження, оцінку отриманих результатів, організацію і проведення протиепідемічних заходів в інфекційних вогнищах, етіологію патогенез лікування інфекційних захворювань і багато багато ще такого, чого ти навіть не чув.
До речі,з творів Леніна я також багато що читав. Бо, як казав покійний В'ячеслав Чорновіл - Не можна було стати антикомуністом не читаючи Леніна
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Нада закинуть коронавирус в ордло а так же в крым и закрыть границу с ними и парашей на ключ, и заминировать полностью периметр. И никого не пускать, и не выпускать. И проблема крыма и огрызков донецкой и луганской областей решится сама собой Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3441
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А с переносчиками что будете делать (кошки, собаки, птицы, летучие мыши и даже змеи)?
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а что вирус передается от человека к кошке? бедные китайские котейки Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2150
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С такой медициной как у нас вирус сдохнет где-то в очередях или в разъездах между врачами находящимися в разных концах города.
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Пусть ответят, где они покупают тест. Точно у рашки! А значит, эти системы не сработают!
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Ivan Buben@bubenfire12 ч

Как мне сказал мой знакомый врач из Москвы: в России не будет ни одной смерти от #coronarvirus потому что все умершие будут диагностированы как обычные гриппозные которых умирает в России бесчетно. Репутация островка стабильности не понесёт урона, пока он не станет необитаемым
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