 Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він повідомив, що діагностика нового типу коронавірусу проводиться за допомогою виключення інших захворювань.

За його словами, сьогодні у світі немає засобів для діагностики саме коронавірусу 2019-nCoV.

"Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження цього діагнозу немає, то проводиться діагностика на той тип коронавірусу, який присутній в Україні. Діагностичні системи є в лабораторних центрах кожної області країни", – розповів Коваль

Якщо ж і ці результати також будуть негативними, а самопочуття пацієнта не покращиться, то зразки відправлятимуть в одну з двох лабораторій Києва, де проводитиметься додаткове обстеження на всі наявні віруси.

У разі негативного результату і в цих лабораторіях зразок відправлять до лабораторії ВООЗ.

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Заступник міністра також розповів про випадок зі студентом зі Львова. Він приїхав до міста автобусом, а додому дістався на таксі, де і відчув симптоми подібні до грипу.

Після цього студент звернувся до лікарів, які виявили підозру на коронавірус.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози поширення коронавірусу у світі.