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 Суспільство, За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (80) Китай (256)

 Влада Китаю вживає всіх заходів для гарантування безпеки іноземців у складній епідситуації, - заступник міністра закордонних справ КНР

Китай виконує всі міжнародні зобов'язання в галузі захисту безпеки іноземних представників на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй.

"У нинішній складній епідеміологічній ситуації китайський уряд (...) здійснює рішучі заходи і буде й надалі виконувати свої міжнародні зобов'язання, своєчасно вирішувати розумні проблеми іноземних громадян у Китаї і з усією відповідальністю гарантувати їхню безпеку", - заявив дипломат на зустрічі з представниками іноземних дипмісій у Пекіні.

Він висловив вдячність усім країнам і Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) за "розуміння і підтримку" зусиль китайської влади у сфері боротьби з новим типом коронавірусу.

Зі свого боку, міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з главою ВООЗ Тедросом Аданом Гебреєсусом, який перебуває в Пекіні, заявив, що "Китай має в своєму розпорядженні всі необхідні засоби, а також сповнений впевненості в перемозі над новим коронавірусом".

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Як повідомлялося, в Китаї минулої доби кількість смертельних випадків від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, збільшилася до 106 осіб, кількість хворих досягла 4 тис. 515, повідомила влада країни.

Випадки захворювання виявлено також у Гонконзі, Макао, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії та Німеччині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172188
 
   
 Топ коментарі
 
Я чомусь думав що першими з бойовими вірусами награються рукодупі кацапи, а вийшло що їхні хазяї- китайці.
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Власти Китая тщательно скрывают масштабы трагедии.это что ссср после Чернобыля.
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Я в Plague Inc коли граю теж Китай першим інфікую. За рік людству приходить хана.
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Власти Китая тщательно скрывают масштабы трагедии.это что ссср после Чернобыля.
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Если ты ссылаешься на информацию кавказцентра, то масштаб проблемы там сильно преувеличен.
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Надо просто перестать дышать - МОЗ Украины.
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Ветер разнесет вирус с космической скоростью.18 стран уже заражены
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Я в Plague Inc коли граю теж Китай першим інфікую. За рік людству приходить хана.
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ти нюхай бензин замість гри ... і твоє життя налаштується
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Він своє вже налаштував. Ділиться опитом Влада Китаю вживає всіх заходів для гарантування безпеки іноземців у складній епідситуації, - заступник міністра закордонних справ КНР - Цензор.НЕТ 9777
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Пока главное не сказали-а подверженнали вирусу белые или только желтая расса? Россия еще СПИТ и не закрывает границу. Правительство хочет уменьшения численности своего народа,который мешает им.Китаезы вторые вруны на планете(первые сами знаете кто),Если перейдет от них к России,то и к соседям попадет(не дай Бог конечно,тфу-тфу)
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первая вспышка короновируса была в Китае в 2002 году. Тогда они всё утаили и имели большие проблемы. Теперь пошли другим путём и всех предупредили заранее . Есть только сомнения в правдивости количества заражённых и умерших , а так беде она и в Китае беда.
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Я чомусь думав що першими з бойовими вірусами награються рукодупі кацапи, а вийшло що їхні хазяї- китайці.
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Бо треба було вам, грабчись, першою рашу інфікувати))) а думки - матеріальні)))
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