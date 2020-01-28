 Влада Китаю вживає всіх заходів для гарантування безпеки іноземців у складній епідситуації, - заступник міністра закордонних справ КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй.

"У нинішній складній епідеміологічній ситуації китайський уряд (...) здійснює рішучі заходи і буде й надалі виконувати свої міжнародні зобов'язання, своєчасно вирішувати розумні проблеми іноземних громадян у Китаї і з усією відповідальністю гарантувати їхню безпеку", - заявив дипломат на зустрічі з представниками іноземних дипмісій у Пекіні.

Він висловив вдячність усім країнам і Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) за "розуміння і підтримку" зусиль китайської влади у сфері боротьби з новим типом коронавірусу.

Зі свого боку, міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з главою ВООЗ Тедросом Аданом Гебреєсусом, який перебуває в Пекіні, заявив, що "Китай має в своєму розпорядженні всі необхідні засоби, а також сповнений впевненості в перемозі над новим коронавірусом".

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Як повідомлялося, в Китаї минулої доби кількість смертельних випадків від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, збільшилася до 106 осіб, кількість хворих досягла 4 тис. 515, повідомила влада країни.

Випадки захворювання виявлено також у Гонконзі, Макао, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії та Німеччині.