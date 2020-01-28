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 Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН

За оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, 1,1 млн з яких - це люди від 60 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на повідомлення ООН у Twitter.

"Від початку конфлікту на сході країни гуманітарна спільнота щорічно надавала допомогу понад 1 млн осіб, але це менше половини всіх, хто її потребує. За оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів сходу, з яких 1,1 млн - старше 60 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН передала 101,9 тонни гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН підтримала внесений українською стороною проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172187
 
 
 Топ коментарі
 
Несчастные донбасские старички, давайте им еще по третьей пенсии дадим ООН-овской. Заслужили бедненькие, не зря же на рехвэрендумы за кило катрошки ходили старички Родину предавать. А еще давайте позовем Красный Крест, ПАРЕ, ОБСЕ, Корпус Мира, правительство Германии, мать Терезу в конце концов из могилы выпишем и будем пестовать и миловать лугнандоских стариков, целовать их в попки, а так же заодно инвалидов НовоСоссии, матерей одиночек, сирот, сыновей полков ДРНЛНР, алко-нарко зависимых и просто сепаров, убийц и палачей. Такие они все несчастненькие что аж сердобольные кацапы на границе редуты от этой публики строят.
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Тех, которые махали трехцветными тряпками с дохлой курицей и орали пУТЕН, приди! пУТЕН, введи!, можно исключить из списка нуждающихся. Их регулярно прибывающие из роSSии "гумконвои" всем необходимым обеспечивают. Во всяком случае, те орущие тетки и дядьки на пропагандонских каналах именно так и заявляют: МЫ ЖИВЫ, БЛАГОДАРЯ роSSии. ДЕБИЛЫ!!!
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Там всего осталось 3 мильона населения.Остальные по россии разбежались,но денег сейчас нет и уже не будет.Нефть падает цене,а это катастрофа
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"Остальные разбежались по РОССИИ" - это сколько? По довоенным данным, на Донбассе проживали около 4,5 млн человек. Согласно данным Госстата, двухгодичной давности, на территории Украины, за пределами зоны боевых действий, проживает около 1,5 млн беженцев. Ты пишешь об "оставшихся 3 млн". Так кто же там "разбежался по России"? "Ветер с Лахты"?... "Полторы калеки", которых распихали "по медвежьим углам" России (в Бурятию, например), и бросили без средств к существованию, "погоды не делают"... Вы так напугали "донбасситов "бандерами", что они к тем "бандерам" и убежали...
"Разговор на Дерибасовской:
- Изя, а шьо это Ви перешли на укгаинский? Ви так боитесь "бандёр"?!...
- Ні, Ісраель Соломонович, я боюсь, що у іншому випадку прийде Путін, мене захищать, зі своїм "руським міром"...
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Нет никаких 1,5 миллиона вынужденных переселенцев.В это число входят лугандонские пенсы,периодически приезжающие за украинской пенсией, и оформившие себе ещё и статус переселенца.
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и получающие еще там пенсию, а на большой земле пенсионеры вроде как в шоколаде.
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Так им же разрешили валежник собирать? Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН - Цензор.НЕТ 7370
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Це ти МЕНІ розказуєш? Та я з ними кожен день, на вулицях, у транспорті, стикаюсь... Медсестри, у лікарнях, "матюкаються" - більш наглючих і безпардонних, ніж "біженці", не бачили!!!
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Дубілет-джуніор дослідив, що населення України сильно зменшилось. ООН дослідили, що населення ЛДНР сильно збільшилось. Тепер зрозуміло, куди виїжджають українці. А оскільки давно відомо, що риба шукає, де глибше, а людина - де краще, то логіка підказує, що життя у дирі на порядок краще, ніж в Україні. А отже, гуманітарно' допомоги потребу Україна, а не Бімбас. Або Дубілет-джуніор і ООН - брехуни.
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Дякую, дуже дякую.
Але краще не давайте нічого.
Бо все розкрадається мавпами.
За 5 років ні моя родина ніхто з мого оточення від вас нічого не отримали.
ВІД СЛОВА ЗОВСІМ.
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супсидии нужно отменять, а то идешь по улице, а у людей окна открыты В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН - Цензор.НЕТ 9898
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В гуманитарной помощи нуждается не 3,4 млн. жителей Донбасса, а 34 млн жителей Украины
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Та ООН ісповідує подвійні стандарти - диким племенам дельти Амазонки, які живуть у хатина на деревах і користуюся примітивним одягом з листя вони гвманітарки не дають, а навпаки, огороджують від цивілізації, засекречують мічюсія їхнього поселення, мтараючись не травмувати їхню не зіпсовану прогресом психіку. Чому такого ж ставлення не отримують племена Донбас тів, які для того, щоб уникнути насильницької цивілізації, взялися за поставлену їм кацапську зброю? Адже горді данбасити саме і воюють за те, щоб їм дозволили жити в умовах, далеких від цивілізації. Вони за це вмирають, проводять різні референдуми, проклинають цивілізованих Захід і Україну, від якої відділилися саме тому, що вона через Майдан обрала шлях у іивілізовану Європу. Я вважаю, що для даунбаситів потрібно створити такі ж умови для автономного життя, як і для плепен Амазонки. Це буде і гуманно, і чесно. І не потрібно лізти з у якими гуманітарним допомогами.
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Там вже давно не має тієї кількості населення...хіба що з бурятами, якутами та російськими "відпустниками"...
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Вот к чему приводит дружба с рузьгим миром В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН - Цензор.НЕТ 8275
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Тех, которые махали трехцветными тряпками с дохлой курицей и орали пУТЕН, приди! пУТЕН, введи!, можно исключить из списка нуждающихся. Их регулярно прибывающие из роSSии "гумконвои" всем необходимым обеспечивают. Во всяком случае, те орущие тетки и дядьки на пропагандонских каналах именно так и заявляют: МЫ ЖИВЫ, БЛАГОДАРЯ роSSии. ДЕБИЛЫ!!!
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Вони ще й хваляться, що мають тепер 2 пенсії, а гуманітарку ще й вибирають, на яку піти -- на ахметівську, чи на європейську або від ООН. П'ють собі та гуляють, а до України й не хочуть повертатися (за винятком купки патріотів).
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Так Донбасс кормил всю Украину и нахлебников из Евросоюза.
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"Сказками Путина"...
"Наслушавшись, на сон грядущий, из телевизора, "сказок дедушки Путина", о необозримо богатой "матушке-России", "крымчане и "донбасситы" решили прильнуть к этой груди и сосать, сосать её "сисю"... А Путин, после этого, подсунул им "писю"...".
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Брехня і легенда. Половина шахт трималася на державних дотаціях.
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Несчастные донбасские старички, давайте им еще по третьей пенсии дадим ООН-овской. Заслужили бедненькие, не зря же на рехвэрендумы за кило катрошки ходили старички Родину предавать. А еще давайте позовем Красный Крест, ПАРЕ, ОБСЕ, Корпус Мира, правительство Германии, мать Терезу в конце концов из могилы выпишем и будем пестовать и миловать лугнандоских стариков, целовать их в попки, а так же заодно инвалидов НовоСоссии, матерей одиночек, сирот, сыновей полков ДРНЛНР, алко-нарко зависимых и просто сепаров, убийц и палачей. Такие они все несчастненькие что аж сердобольные кацапы на границе редуты от этой публики строят.
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Может под танки бросались точно такие же "старички", как и "учительницы" с которыми в Золотом встречался Зелемойский?
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Кто это им там сказал?
Именно люди после 60-ти там получают две пенсии, а в магазинах и на рынке есть всё, только дороже. Но две пенсии.
Прибавьте ещё коммуналку в 2,5 раза дешевле, чем у нас.
Не знаю обо всём остальном, но по производство пищевых продуктов там работает, как и работало. Непонятно, откуда сырьё.
Их учебные учреждения продолжают обучение студентов почему-то.
Ахметовские производства там работают, как будто и нет никакой войны.
Наши СМИ периодически ругают Беларусь за поставки туда комплектующих, из которых ТАМ собирают трактора и машины для уборки мусора. И это рабочие места. И это только вершина айсберга.
А почему нет? Канитель тянется 6-й год, никто ничего, "мы не оставим наших людей", как кричал Яценюк, газ и электроэнергия - пожалуйста, и можете не платить, пенсии - пожалуйста ( хотя по международным законам от 49-го года, обеспечивать оккупированные территории обязан оккупант), рабочие места ТАМ наши олигархи обеспечивают - чего ж не жить как нибудь? - И вдруг узнаём, что мы, оказывается, ничего не знаем, что там гуманитарная катастрофа!
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Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН - Цензор.НЕТ 8594

хотел аналогичный пост написать.
слышал что живущие там просто с жиру бесятся по сравнению с НЕ оккупированными территориями (с нами).
Ну так а почему бы быдлте и не звать "русский мир"? ГейРопы им нафиг не нужны - а 2 пенсии, минимальная коммуналка и бесплатная медицина - чем плохо?
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Ты прав,но комуналочка там идет сепарам в карман,а мы должны за них покрывать расходы,свет и вода им на халяву,а они кричат:" у нас комуналка дИшевле зато"
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"Нафтогаз" не признает счета за газ, который "Газпром" самовольно начал поставлять на территорию оккупированного боевиками Донбасса.
https://lb.ua/economics/2015/02/19/296167_naftogaz_otkazalsya_platit.html

Почему в ОРДЛО дешевая коммуналка? Объясняем главный «плюс» оккупации
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/30113877.html
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Отлично. Коллаборанты, тотавшие украинские государственные символы и кричавшие "пуйло введи/ приди", должны уйти естественным путем. Такова карма.
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"По самые гланды..." (через задний проход)...
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Мізки вставити на місце потрібно даунбасянам , а не "гуманітарну допомогу". Хотіли придурки "рузьскій мір" то нехай тепер його і жеруть доки очі на лоба не вилізуть
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"донбасс нуждается", а ничего что в это время избранник жителей донбасса купил себе виллу за 200 млн? пускай быдло донбасса страдает раз мозгов небыло и нет!
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лично мне параллельно, когда говорят про орков...тот зверинец вообще нельзя кормить... пусть им оон контрацепцию привозит-> чтоб не размножались
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2 мая 2014, 13:49 Жители Славянска не пускают украинских десантников в город

Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН - Цензор.НЕТ 860

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Вопрос а почему эти 3.4 млн не защишают свою землю часть из которых бегает по всей Украине и при том её хаит а вторая сидит на окупиророванной территории ниже плинтуса и лиш процента 4 из них встали на защиту своей земли .Хотели расию вот и получили.. Украина Вам ничего не должна.И решение властей Украины боротся за людей ошибочно нужно боротся за украинскую землю нужно очищатся от таких людей вплоть до лишения их гражданства а не целовать во всякие..........
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Да вот этот 1.1 млн воздыхателей по совку и колбасе по 2.20 больше всех горло драли росея расея и путин введи и при помощи таких как они анексировали Крым
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Так в чому справа? РОсія заварила кашу з їх допомогою тепер нехай їм і допомагає.
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Разве российской гуманитарки не хватает, каждый месяц конвои едут?
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"В гуманитарной помощи нуждаются" 90% населения Украины. "По данным ООН, около 60% людей в Украине живут за чертой бедности, которая определяется как фактический прожиточный минимум. Остальные 30% живут на грани бедности и лишь 10% в относительном или полном достатке. Согласно докладу ООН, по показателю Индекс человеческого развития Украина занимает 84-е место среди 188 стран и территорий. Напомним, ранее сообщалось, что Украина занимает 7 место в рейтинге беднейших стран по версии американского делового издания Bloomberg."
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Так они все долб**бы, как только их избирают, они сразу в них превращаются, становятся как попередники, все одинаковые, вирус что ли там в кабинетах или колят из чем-то? Надо наверное провести тотальную дезинфекцию во всех правительственных кабинетах, в Раде, в офисах. Ну не вешать же их, болезных???)))
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А что думают сами кормильцы? Интересно же. Али приуныли? Им русский мир привалил в химически чистом виде. Кому еще такая пруха? Чего еще желать? Живи не хочу.
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Там физически столько не может быть жителей. Лично я знаю огромное количество выехавших на подконтрольную Украине территорию. Действительно некоторые выехали в рашу. Очевидно многих уже похоронили по возрасту (за 5 лет). Цифра не выдерживает ни малейшей критики.
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Да и не может абсолютно все население территории нуждаться в гум помощи.... Есть пенсы получающие по 2 пенсии - они больше нуждаются, чем украинские пенсы получающие одну??? Есть чиновники, которые получают ЗП, есть люди кто работает (да есть такие), и даже бизнесы у людей есть. Вот реально как может 100% довоенной (которой там давно нет) численности населения территории нуждаться в гум помощи???
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Яка гуманітарна допомога, якщо за всіма міжнародними правилами утриманням окупаційних територій займається виключно окупант. Ці дауни з ООН нічого не висувають Параші і готові власним коштом вкладатись у продажну лугандонську худобу
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ИМХО - это яркий пример чиновничей коррупции. В данном случае чиновников ООН, или тех кто хочет получать и перераспределять эту гум помощь.
Написать абсолютно невероятную цифру нуждающихся (не подтверждающуюся даже элементарными прикидками) и распилить помощь...
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Ці люди живуть на чужій для них землі.Порожні , як барабан, за гроші на все готові. Всі роки незалежності вони голосували за прорфівських політиків. Зараз отримують пенсію від РФ та пенсію від України. Так. Дайте їм ще пенсію від ООН. Тоді це лайно буде вічним.
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Лобковые паразити из донбабве и лугандинии хуже колорадских жуков... жуков хоть хлорофосом можно прикормить... а эти вредители еще и пенсии требуют... больше, чем на подачки, от так ненавистного, зато сердобольного Евросоюза, ни на что не имеете права....
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Там рюсского отребья уже половина проживает,позаселялись в брошенные и отжатые квартиры и дома,и им нужно кушать,блокада ж,забыли,где рашка с перепоя
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