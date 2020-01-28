 Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на повідомлення ООН у Twitter.

"Від початку конфлікту на сході країни гуманітарна спільнота щорічно надавала допомогу понад 1 млн осіб, але це менше половини всіх, хто її потребує. За оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів сходу, з яких 1,1 млн - старше 60 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН передала 101,9 тонни гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН підтримала внесений українською стороною проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.





