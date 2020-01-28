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Все про:Кабмін (3262) НАТО (2234) держслужбовці (137) Кулеба Дмитро (209)

 Кабмін і НАТО вперше проведуть спецтренінги для чиновників із 52 держустанов, - Кулеба

Цього року в Україні відбудеться спеціалізований курс у межах Програми Україна-НАТО з професійного розвитку, під час якого найкращі фахівці Альянсу і України вперше навчатимуть службовців із 52 державних інституцій навичкам публічних виступів, аналітичного мислення, стратегічного планування, проєктного менеджменту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це в понеділок, 27 січня, заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Українські держслужбовці, які займаються євроатлантичною інтеграцією у державних інституціях, мають хороший рівень фахових знань. Але завжди існував серйозний брак навичок публічних виступів, презентації, володіння англійською мовою та ін. Цьогоріч ми вперше організовуємо за підтримки Альянсу масштабний тренінг з підвищення саме таких навичок для фахівців 52 українських державних інституцій", - розповів віцепрем’єр-міністр.

У навчальному курсі візьмуть участь державні службовці, до посадових обов’язків яких входять питання євроатлантичної інтеграції України. Для проведення тренінгів до України прибудуть найкращі фахівці Альянсу, а також будуть залучені українські експерти, зокрема, з недержавного сектору.

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"Завдяки такому навчанню Україна матиме, образно кажучи, спецпідрозділ фахових євроатлантистів на державній службі. Це один із прагматичних кроків нашого Уряду, спрямований на реальне зближення України з НАТО, який суттєво підвищить ефективність взаємодії між нашою державою та Альянсом. За таких держслужбовців буде не соромно", - пояснив Кулеба.

Навчання проходитиме в межах проєкту "Champions 100", який організовується Програмою Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України (Professional Development Program) спільно з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. За результатами навчання учасники отримають сертифікати.

Програма Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України втілюється в межах Комплексного пакету допомоги Україні, який був схвалений на Варшавському саміті НАТО 9 липня 2016 року у відповідь на агресію РФ проти України з метою допомогти нашій державі в реалізації першочергових завдань реформування сектору безпеки і оборони та досягнення сумісності ЗСУ із силами НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172186
 
 
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А практические занятия в полевых условиях будут?
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Аналитически могут мыслить только 5 человек из 5000.Остальные студенты со шпаргалками азбуку учат.
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Налаживайте нормальное образование в Украине. Думаю, если учится по-честному, то смогут лишь 10% от имеющихся студентов. Соответственно, должно остаться 10% от сегодняшних учебных заведений. Так как списывать нельзя. Плагиат не допускается. А еще нужна серьезная самостоятельная работа. Без этого Украина не продвинется вперед, ибо наука, как таковая, почти умерла, за редким исключением.
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