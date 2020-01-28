 У Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю. У нього нежить і кашель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив Олег Когут, заступник керівника ДУ Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.
"Симптоматика у нього незначна, навіть температури немає, а хворий він з 23 числа, ще будучи в Китаї він відчув себе не зовсім добре - у нього з'явився нежить і кашель, але якихось інших симптомів не було", - розповів він.
За словами Когута, попри незначні симптоми і те, що юнак навчається далеко від міста Ухань, медики швидкої госпіталізували його й ізолювали в окремому боксі.
"Йому в лікарні провели дослідження на грип, встановлено не було цих захворювань. І відібрано певну кількість проб з носоглотки та ротоглотки, зараз ці проби надійшли в нашу лабораторію і завтра ми будемо проводити дослідження", - сказав він.
Когут уточнив, що ці тести вже не швидкі, а більш детальні, після них проби передадуть лабораторії Центру громадського здоров’я для продовження досліджень.
"Сказати, це дійсно коронавірусна інфекція чи ні, на сьогодні не видається можливим, але ще раз повторюю, що стан його середньої важкості, симптоматики, яка б говорила, що це є тяжкий респіраторний синдром, фактично на сьогодні немає, але береженого бог береже, й ми поки що себе підстрахували і я вважаю, що наші дії були правильними", - сказав представник лабораторного центру.
Також Когут наголосив, що навіть якщо виявиться, що це саме коронавірус, то його "вогнище" вже локалізоване - юнак перебуває в боксованій палаті в інфекційному стаціонарі й "від нього вже ніхто не заразиться".
Він розповів, що 19-річний студент прилетів з Китаю до Варшави, звідки вже їхав до Львова автобусом.
"Зараз ми працюємо з прикордонною службою, ми хочемо по можливості, а думаю, що можливо нам вдасться встановити і водія перевізника, а може декількох, і пасажирів, які були. Крім прикордонників, нам це не дасть ніхто", - зауважив Когут.
Він додав, що ще дві людини були у контакті з юнаком - водій таксі, його ім’я та фірму таксі хлопець пам’ятає, а також мати студента. Мати зараз також у лікарні, але у неї, за словами Когута, жодних симптомів хвороби немає.
"Єдине, що вона, будучи безпосередньо в контакті з хворим, вона перебуває під медичним наглядом", - резюмував він.
вонавони працюють. Но, как обычно, палятся на мелочах - вычислили этого студента, который ехал с Варшавы, провели следствие - когда, с кем ехал, выделили отдельный бокс, положили маму в больницу и т.п. Фантастика, да чтобы у нас на простого человека такие бабки потратили? - ни в жисть не поверю. Пиар.
Как мы еще все живы ??))
Вперше про таке чую
- пассажиры автобуса приехали домой, встречались с родными, водили детей в школу и детский сад, ходили на работу и раздавали "привет из Китая" если они его поймали в автобусе от студента
- таксиста возит людей и дальше множит цепочку
Это ведь пошла цепная реацкия, и судя по всему идет уже несколько дней. Главное, чего не поняла дебильная власть - носитель вируса передает его еще в инкубационном периоде, когда ни соплей, ни кашля, ни температуры.
И после того, как не установили таксиста и пассажиров автобуса из Польши карантин нужно вводить уже во Львовской области - иначе до жопы закрытая палата для студента и его мамы.
Бога нужно молить, чтобы у студента была просто нежыть - иначе многим не жить.
Для справки...
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах как по числу заразившихся, так и умерших. В 1918-1919 годах (18 месяцев) во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты[1]. Умерло приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-5,3 % населения Земли[2], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10-20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по масштабу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны - антисанитария и плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.
Так это при смертности 10-20%