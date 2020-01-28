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Все про:вірус (80) Львів (1149) Когут Олег (1)

 У Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю. У нього нежить і кашель

У Львові госпіталізували юнака, який повернувся з навчання з Китаю. У нього кашель і нежить, тому рідні викликали швидку - перші аналізи свідчать про відсутність коронавірусу з Китаю, але фахівці проводитимуть остаточні дослідження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив Олег Когут, заступник керівника ДУ Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Симптоматика у нього незначна, навіть температури немає, а хворий він з 23 числа, ще будучи в Китаї він відчув себе не зовсім добре - у нього з'явився нежить і кашель, але якихось інших симптомів не було", - розповів він.

За словами Когута, попри незначні симптоми і те, що юнак навчається далеко від міста Ухань, медики швидкої госпіталізували його й ізолювали в окремому боксі.

"Йому в лікарні провели дослідження на грип, встановлено не було цих захворювань. І відібрано певну кількість проб з носоглотки та ротоглотки, зараз ці проби надійшли в нашу лабораторію і завтра ми будемо проводити дослідження", - сказав він.

Когут уточнив, що ці тести вже не швидкі, а більш детальні, після них проби передадуть лабораторії Центру громадського здоров’я для продовження досліджень.

"Сказати, це дійсно коронавірусна інфекція чи ні, на сьогодні не видається можливим, але ще раз повторюю, що стан його середньої важкості, симптоматики, яка б говорила, що це є тяжкий респіраторний синдром, фактично на сьогодні немає, але береженого бог береже, й ми поки що себе підстрахували і я вважаю, що наші дії були правильними", - сказав представник лабораторного центру.

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Також Когут наголосив, що навіть якщо виявиться, що це саме коронавірус, то його "вогнище" вже локалізоване - юнак перебуває в боксованій палаті в інфекційному стаціонарі й "від нього вже ніхто не заразиться".

Він розповів, що 19-річний студент прилетів з Китаю до Варшави, звідки вже їхав до Львова автобусом.

"Зараз ми працюємо з прикордонною службою, ми хочемо по можливості, а думаю, що можливо нам вдасться встановити і водія перевізника, а може декількох, і пасажирів, які були. Крім прикордонників, нам це не дасть ніхто", - зауважив Когут.

Він додав, що ще дві людини були у контакті з юнаком - водій таксі, його ім’я та фірму таксі хлопець пам’ятає, а також мати студента. Мати зараз також у лікарні, але у неї, за словами Когута, жодних симптомів хвороби немає.

"Єдине, що вона, будучи безпосередньо в контакті з хворим, вона перебуває під медичним наглядом", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172185
 
   
 Топ коментарі
 
200 построенных неотложек Гончарука уже борятся (дерутся) за этого пациента.
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"от него уже никто не заразится"_______"студент прилетел(самолет полный людей) из Китая в Варшаву, откуда уже ехал(водитель пассажиры, пограничники, люди на вокзалах) во Львов на автобусе"
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Такие вот образцово-показательные выступления не имеют ничего общего с реальностью. Просто, чтобы показать - вона вони працюють. Но, как обычно, палятся на мелочах - вычислили этого студента, который ехал с Варшавы, провели следствие - когда, с кем ехал, выделили отдельный бокс, положили маму в больницу и т.п. Фантастика, да чтобы у нас на простого человека такие бабки потратили? - ни в жисть не поверю. Пиар.
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Образцово-показательные выступления. Молодцы.
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Як казав мій викладач- ;помні, іногда лутшє пєрєбздєть, чєм нєдобдєть;.
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Такие вот образцово-показательные выступления не имеют ничего общего с реальностью. Просто, чтобы показать - вона вони працюють. Но, как обычно, палятся на мелочах - вычислили этого студента, который ехал с Варшавы, провели следствие - когда, с кем ехал, выделили отдельный бокс, положили маму в больницу и т.п. Фантастика, да чтобы у нас на простого человека такие бабки потратили? - ни в жисть не поверю. Пиар.
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На чем конкретно спалились? Что сделали не так? Что нужно было сделать? Ну и какие бабки сумасшедшие на него потратили? Желательно с цифрами и источниками информации.
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А у тебя что, два ника? Как же вы палитесь, соевые))
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У нас колись отак перестрахувалися, мужика поклали. Начеб-то нічого все, але щось таки не сподобалося. А через 2.5 години він був уже в морзі. Легені вигоріли.
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Від патогену... На місці легень залишається лише незрозуміла чорна субстанція
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От Патогенного вируса?? За 2,5 часа сгорели легкие??
Как мы еще все живы ??))
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Елементарно. Внаслідок потрапляння вірусу в легені відбувається лізис (розплавлення) легеневої тканини з суцільними крововиливами, внаслідок чого те, що залишилося від легень набуває чорного кольору. Апарати штучного дихання тут вже не допоможуть.. Щось подібне відбувається і при легеневій чумі. Звідти висока контагіозність і смертність серед захворілих
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А можна посилання на якісь научні статті??
Вперше про таке чую
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Та які ще наукові статті... Я практичний лікар і ці речі знаю з досвіду. А щодо патогенезу легеневої чуми чи вірусних захворювань ,викликаних коронавірусами то в неті інформації більше, ніж достатньо.
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Просто никогда такого не слышала. Тем более про случаи из жизни . И чтоб так, за 2 часа. Случаев чумы, у нас тоже вроде не было. Поэтому удивилась, откуда такой опыт.
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200 построенных неотложек Гончарука уже борятся (дерутся) за этого пациента.
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В атмосфере чего только нет,вирусы летают с ветром...
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А хто зараз не чихає і не кашляє? .. Практично кожний другий. То це що ж тепер виходить - по кожному пуку загортатися в біле простирадло і бігти на цвинтар? 😕
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"от него уже никто не заразится"_______"студент прилетел(самолет полный людей) из Китая в Варшаву, откуда уже ехал(водитель пассажиры, пограничники, люди на вокзалах) во Львов на автобусе"
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Поймали лабораторную "обезьянку" для опытов! У Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю. У нього нежить і кашель - Цензор.НЕТ 5123
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В Украине нет методики определения коронавируса. Закрыли и что дальше?
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Методики є. Акредитованих вірусологічних лабораторій практично немає. А коронавіруси в Україні реєструються вже не один рік. Просто інші.
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3 недели подержат, если не помрет значит обычная простуда!
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"Це знають ще у яслах малі діти, що лучше перебдіть, ніж недобдіти" (с) Лесь Поедерев'янський
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Вчора, до речі, дивився інтервю одного спеціаліста з цієї болячки - так він сказав, що проти китайського коронавіруса проста медична маска не убереже. Тільки респіратор.
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Зато МОЗ,почему то пешил,что ловить больных нуна тока в Борисполе,Ляшко вчера градусником махал,вирус отпугивал. Премии отрабатывал
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Комаровмкий говорил что симптомы - заболевание нижних дыхательных путей а не верхних. Раздули из мухи слона.
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А теперь блин пошли цепочки...
- пассажиры автобуса приехали домой, встречались с родными, водили детей в школу и детский сад, ходили на работу и раздавали "привет из Китая" если они его поймали в автобусе от студента
- таксиста возит людей и дальше множит цепочку
Это ведь пошла цепная реацкия, и судя по всему идет уже несколько дней. Главное, чего не поняла дебильная власть - носитель вируса передает его еще в инкубационном периоде, когда ни соплей, ни кашля, ни температуры.
И после того, как не установили таксиста и пассажиров автобуса из Польши карантин нужно вводить уже во Львовской области - иначе до жопы закрытая палата для студента и его мамы.
Бога нужно молить, чтобы у студента была просто нежыть - иначе многим не жить.
Для справки...
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах как по числу заразившихся, так и умерших. В 1918-1919 годах (18 месяцев) во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты[1]. Умерло приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-5,3 % населения Земли[2], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10-20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по масштабу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны - антисанитария и плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.



Так это при смертности 10-20%
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