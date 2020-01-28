 Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 106 осіб, заражених - до 4515

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Xinhua.

Станом на вечір 27 січня в Китаї новим коронавірусом заразилися 4515 осіб.

976 пацієнтів перебувають у критичному стані, жертвами вірусу стали вже 106 осіб.

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Загалом 60 осіб було виписано з лікарні після одужання.

Випадки захворювання виявлено також у Гонконзі, Макао, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії та Німеччині.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.