Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Xinhua.
Станом на вечір 27 січня в Китаї новим коронавірусом заразилися 4515 осіб.
976 пацієнтів перебувають у критичному стані, жертвами вірусу стали вже 106 осіб.
Загалом 60 осіб було виписано з лікарні після одужання.
Випадки захворювання виявлено також у Гонконзі, Макао, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії та Німеччині.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.
Вы захватили Крым и часть украинского Донбасса , где воевали на украинской территории почему-то 'за рассею' , но 'вастамнет'. Я об этом. Рашка- лживая страна без собственной истории, с выдуманной правдой и псевдогероями. Даже в вопросах общемировой безопасности и угрозы пандемии- вы врете.
ПавлиныОбычная пневмония, говоришь?
Что мы видим сейчас, вырубали посадки так в Украине смерчи стали появляться. Погода аномальная, снега нету и + на улице (хотя для меня это позитив за газ меньше нужно платить) Австралия горит, в США катаклизмы, в Африке снег выпадает...
"Известно, что в 1908 году в районе падения метеорита в Восточной Сибири проживало около 2000 человек. Непосредственно в зоне поражения находилось около 30 человек."
30 человек? серйозно, да это вообще не очем, от слова совсем)))
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Вот так вот.
И это все, что нам нужно знать об эффективности МИДа Пристайко и Минздрава Скалецкой.