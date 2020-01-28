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Все про:імміграція (10) суд (5741) США (5998) Трамп (2139)

 Суд у США дозволив Трампу обмежити видачу посвідок на проживання

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа обмежити видачу грін-карт (посвідки на проживання) іммігрантам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Цим рішенням суд дозволив адміністрації ввести правило, згідно з яким певним категоріям іммігрантів можуть відмовити у видачі грін-карти. Йдеться про тих, хто потенційно може залежати від соціальної допомоги Штатів.

"За" висловилися п'ять суддів проти чотирьох.

Таким чином, втілювати нову імміграційну політику адміністрації Трампа буде дозволено по всій країні, крім штату Іллінойс, де рішення суду нижчої інстанції залишається чинним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім посилить правила отримання віз у США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172182
 
 
 Топ коментарі
 
это главное достижение Трампа - выдвижение двух консервативных судей в верховный суд
Последствия этого будут ощущаться десятилетиями
Еще бы одного-двух и Америка спасена!
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А на чому тримається економіка Іллінойса?
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это главное достижение Трампа - выдвижение двух консервативных судей в верховный суд
Последствия этого будут ощущаться десятилетиями
Еще бы одного-двух и Америка спасена!
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Украинцам и так ьез обьяснений не выдают грин карты.
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