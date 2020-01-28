 Суд у США дозволив Трампу обмежити видачу посвідок на проживання

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Цим рішенням суд дозволив адміністрації ввести правило, згідно з яким певним категоріям іммігрантів можуть відмовити у видачі грін-карти. Йдеться про тих, хто потенційно може залежати від соціальної допомоги Штатів.

"За" висловилися п'ять суддів проти чотирьох.

Таким чином, втілювати нову імміграційну політику адміністрації Трампа буде дозволено по всій країні, крім штату Іллінойс, де рішення суду нижчої інстанції залишається чинним.

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