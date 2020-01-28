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Все про:МЗС (2010) Мінздоров'я (1056)

 МЗС і МОЗ не рекомендують українцям відвідувати китайську провінцію Хубей, де розташовується епіцентр спалаху коронавірусу

Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров'я України рекомендують громадянам поки утримуватися від поїздок у китайську провінцію Хубей із центром у місті Ухань, де розташовується епіцентр спалаху інфікування коронавірусом 2019-nCoV.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рекомендаціях двох відомств для мандрівників, які мають намір відвідати Китай або вже перебувають там, опублікованих 27 січня на сайті МЗС і МОЗ.

Відомства інформують, що частково або повністю карантин уведено в 16 містах провінції Хубей: Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі.

Випадки інфікування підтверджені майже на всій території Китаю, зокрема в Гонконзі і Макао, наголосили в міністерстві.

Громадянам, які планують поїздку в КНР або вже перебувають там, рекомендують:

  • бути пильними і уточнювати актуальну епідемічну ситуацію;
  • вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;
  • уникати контакту з тваринами, зокрема відвідування ринків з продажу м'яса, цирків, зоопарків;
  • не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;
  • ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед їжею, а також користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі.

У разі появи симптомів, схожих на грип або ГРВІ: несподіваного погіршення стану, підвищення температури тіла, нежитю, кашлю, - мінімізувати контакти з іншими людьми і відразу звернутися до медичного закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172181
 
 
 Топ коментарі
 
"Не рекомендуют..." Ха-ха, вот это правдо смешно! Кетай изолировал 55 млн. человек, остановил транспорт и предприятия, по пустым улицам ходят космонавты с винтовками, а они, видите ли, "не рекомендуют". Это что, сука, весь мир вокруг - какая-то чёрная комедия?
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6918
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ФОТО 1: львівські лікарі в палаті китайського студента з підозрою на коронавірус.
ФОТО 2: пекінський лікар у колеги в палаті з підозрою на коронавірус.
Зверніть увагу на їх вбрання, а особливо медичні маски...

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3814

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 4771
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Оце швидкість реакції. Прямо як у Зеленського на зростання більше ніж вдвічі числа жертв на лінії зіткнення.
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Оце швидкість реакції. Прямо як у Зеленського на зростання більше ніж вдвічі числа жертв на лінії зіткнення.
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а зачем его посещать?
скоро этот Ухань нас посетит.... МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 2717
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Китай був чи не єдиним інвестором. Капєц тепер зевладі.
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капец будет всем, и от грипа, и мировая экономика ляжет
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Співробітники Центру системології та інжинірингу (CSSE) при університеті Джона Хопкінса створили карту, яка буде показувати поширення нового коронавірусу в режимі реального часу. Її можна знайти за посиланням.
У повідомленні CSSE відзначається, що інформація про випадки зараження коронавірусів збирається на основі даних Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ), а також американського, китайського і європейського центрів з контролю і профілактики захворювань.
Згідно з представленими на сайті даними, в даний час зареєстровано 2794 випадки захворювання на новий коронавірусів, з них 2737 випадки в Китаї, по 8 випадків у Гонконзі й Таїланді, шість випадків в Макао, п'ять - в США, по чотири - в Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапурі і Тайвані, по три - в Південній Кореї і у Франції, два - у В'єтнамі і по одному випадку в Непалі і Канаді.
Кількість осіб, що померли від даного захворювання, за даними CSSE, досягло 80 осіб, кількість осіб, що видужали - 54 людини.
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8569
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В нас - в Торонто. Сімейна пара вернулася з того Уханя. Чоловік в лікарні - підтверджено, дружина вдома, не виходить нікуди. Їм по 50.

Ще 19 випадків відправлені на аналізи.
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А я ж вам казав думати про свою Канаду, а ви мене не слухали
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Как бы зе отправить в Ухань с рабочим визитом... какая разница где и с кем встречаться....
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Ташовигаварітє... Отак прямо беруть, і "не рекомендують"?

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували студента з Китаю
УНІАН
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3619
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ФОТО 1: львівські лікарі в палаті китайського студента з підозрою на коронавірус.
ФОТО 2: пекінський лікар у колеги в палаті з підозрою на коронавірус.
Зверніть увагу на їх вбрання, а особливо медичні маски...

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3814

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 4771
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Капець! Це звичайні марлеві, вони не захищають від цього вірусу.
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Буде гірше, якщо у лікарів з'являться медичні маски із дзьобом.
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и икона на стене... Сразу видно, что прохфесионалы.
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Но подстраховаться то не помешает? МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7226
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1. фото це операційна, а не інфккційна.
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не трынди - на первом фото операционная, а не палата
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и таких картинок можно сколько угодно натаскать с сети, а что на них - хз!
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"Не рекомендуют..." Ха-ха, вот это правдо смешно! Кетай изолировал 55 млн. человек, остановил транспорт и предприятия, по пустым улицам ходят космонавты с винтовками, а они, видите ли, "не рекомендуют". Это что, ****, весь мир вокруг - какая-то чёрная комедия?
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6918
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"по пустым улицам ходят космонавты с винтовками" МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 4799

Комментарии в этом топике сегодня - огонь. МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 4799
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На роботі дуже спокійна атмосфера. У кожного свій особистий простір. Інтровертів стає все більше ...


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Гроші вже не потрібні. Так як продуктів немає.

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6950
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Деякі лежать на підлозі і розкидають гроші навколо себе...

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 1219
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Нова лікарня в Ухані будується цілодобово. Можливо, це єдина хороша новина в цьому місті.

Кажуть, там буде найбільша медична піч в країні ...

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6512
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"Медична піч"? Яка політкоректна заміна слова "крематорій"...
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Прикольні рекомендації так званого "МОЗ" від 95 сортиру. Слід подякувати афторам цього жарту за гарний ранковий настрій.

P.S. Зміст цих "рекомендацій" не обов'язковий до уваги та дотримання для Віслюка Вазєлінського та всієї Зє-команди. Щасливої їм всім подорожі до Китаю.
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А перекрыть авиа-сообщение с Китаем?Или так же как с самолетом будет, когда уже все это сделают, Зеленкин перекроет и выдаст, что хотели это сделать самыми первыми, но вырвали из контекста...
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Нужно просто не дышать (с) Зеленский
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Имитаторы,косящие под МОЗ и МИД,только о премиях думают.А не проще ли закрыть вход и выход из Китая? И потом не страдать из за несколько десятков- сотен " нашихграждан", и обесбечить тем самым безопасность страны.А БАРЫГИ подождут
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