 МЗС і МОЗ не рекомендують українцям відвідувати китайську провінцію Хубей, де розташовується епіцентр спалаху коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рекомендаціях двох відомств для мандрівників, які мають намір відвідати Китай або вже перебувають там, опублікованих 27 січня на сайті МЗС і МОЗ.
Відомства інформують, що частково або повністю карантин уведено в 16 містах провінції Хубей: Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі.
Випадки інфікування підтверджені майже на всій території Китаю, зокрема в Гонконзі і Макао, наголосили в міністерстві.
Громадянам, які планують поїздку в КНР або вже перебувають там, рекомендують:
- бути пильними і уточнювати актуальну епідемічну ситуацію;
- вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;
- уникати контакту з тваринами, зокрема відвідування ринків з продажу м'яса, цирків, зоопарків;
- не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;
- ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед їжею, а також користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі.
У разі появи симптомів, схожих на грип або ГРВІ: несподіваного погіршення стану, підвищення температури тіла, нежитю, кашлю, - мінімізувати контакти з іншими людьми і відразу звернутися до медичного закладу.
скоро этот Ухань нас посетит....
У повідомленні CSSE відзначається, що інформація про випадки зараження коронавірусів збирається на основі даних Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ), а також американського, китайського і європейського центрів з контролю і профілактики захворювань.
Згідно з представленими на сайті даними, в даний час зареєстровано 2794 випадки захворювання на новий коронавірусів, з них 2737 випадки в Китаї, по 8 випадків у Гонконзі й Таїланді, шість випадків в Макао, п'ять - в США, по чотири - в Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапурі і Тайвані, по три - в Південній Кореї і у Франції, два - у В'єтнамі і по одному випадку в Непалі і Канаді.
Кількість осіб, що померли від даного захворювання, за даними CSSE, досягло 80 осіб, кількість осіб, що видужали - 54 людини.
Ще 19 випадків відправлені на аналізи.
У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували студента з Китаю
УНІАН
ФОТО 2: пекінський лікар у колеги в палаті з підозрою на коронавірус.
Зверніть увагу на їх вбрання, а особливо медичні маски...
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Кажуть, там буде найбільша медична піч в країні ...
P.S. Зміст цих "рекомендацій" не обов'язковий до уваги та дотримання для Віслюка Вазєлінського та всієї Зє-команди. Щасливої їм всім подорожі до Китаю.