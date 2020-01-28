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Все про:інвестиції (273) Милованов Тимофій (143)

 "Інвестиційна няня" працюватиме на базі UkraineInvest - Милованов

Операційно проєкт "Інвестиційної няні" спиратиметься на інвестиційних менеджерів урядової організації UkraineInvest.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у понеділок міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Операційно це буде вирішуватися на базі UkraineInvest, там є інвестиційні менеджери, за останні 12 місяців вони залучили угод на 2,6 мільярда, більшість угод із "зеленої енергетики" проходили саме через UkraineInvest. Це організація, яка є повністю державним агентством із залучення інвестицій. На її базі і працюватиме "інвест-няня", - заявив Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми впроваджуватимемо міжнародний арбітраж для інвесторів і паралельно проводитимемо судову реформу, - Милованов

За його словами, в агентстві UkraineInvest вже працює багато інвестиційних менеджерів, але їхню кількість потрібно нарощувати. Міністр також додав, що впродовж кількох тижнів законопроєкт про "Інвестиційних нянь" буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів, а потім - направлено до Верховної Ради.

"На щастя або нещастя, Міністерство економіки має готувати і готує цей законопроєкт. Прем'єр-міністр поставив чіткі терміни, коли цей законопроєкт має бути винесений на Кабінет Міністрів, і після цього він, звичайно, піде до Верховної Ради. Це має відбутися наступної середи, але насправді, я думаю, це потребуватиме кількох тижнів, оскільки нам потрібно пропрацювати всі моменти", - додав Милованов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - Милованов. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172180
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо Вам здається, що в голові стола сидить криворізький довбоконь-рішала - Ви порохобот! Насправді це інвестиційна няня!

"Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 1911
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ЗЕбанариум Оманьского бариги

"Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 1927 "Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 4360
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По поводу стрельбы по копам в Киеве. Это всего один боевик приехал. А их там с оружием в руках, по скромным подсчетам тысяч 40-60, не считая отпускников из России. И они все поедут сюда. Им некуда деваться. Заводы вывезены, шахты затоплены и вырезаны на металлоломом. Жить не за что. В Россию их тоже не пустят. На Изварино укрепрайон отстроили с артиллерией против них. Зеленскому, Богдану, Разумкову плевать. У них есть или будет охрана. А вот вы, дорогие мои сторонники примирения, хлебнете полной ложкой. Потому что эти 40 тысяч, за 6 лет ничего не делали, кроме как убивали других людей. Прекрасно понимая, что воюют против законной власти
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Можливо це програма препіЗЄдента Моніки Оманьскої по поверненню українців, а як вони будуть вертатися, якшо проти них справи не закрито?
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Тут і країні скоро ******* з такими зеленими брехливо-зрадливими нянями..
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а до тих, хто не купить собі інвестиційну няню, прийде митний бабайка "Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 4833
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а няні будуть з довгими ногами(і не тільки жінки), але не будуть знати, що при імпорті обладнання інвестор має заплатити 30 % вартості обладнання , а коли він це взнає, то втіче не доїхавши до няні.
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Для Моніки Оманської какая_разніца, головне, щоб торт був смачний.
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как в "совейском союзе" - все люди равны перед законом, но некоторые особенно.
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Треба щось нарощувати, говорить Мілованов.🤮
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По поводу стрельбы по копам в Киеве. Это всего один боевик приехал. А их там с оружием в руках, по скромным подсчетам тысяч 40-60, не считая отпускников из России. И они все поедут сюда. Им некуда деваться. Заводы вывезены, шахты затоплены и вырезаны на металлоломом. Жить не за что. В Россию их тоже не пустят. На Изварино укрепрайон отстроили с артиллерией против них. Зеленскому, Богдану, Разумкову плевать. У них есть или будет охрана. А вот вы, дорогие мои сторонники примирения, хлебнете полной ложкой. Потому что эти 40 тысяч, за 6 лет ничего не делали, кроме как убивали других людей. Прекрасно понимая, что воюют против законной власти
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Щоб уявити собі рівень безнадьоги СБУ під керівництвом "лейтенанта" Баканова варто лише зауважити - викликають на допит художника Пояркова, а терорист з "Оплота" на вулицях Києва розстрілює поліцейських
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Да не жаль дебильное услужливое население, пусть получают 73% то что заслужили. Если населению не чем думать, так за них будут думать и решать, другие, ген достоинство и чести за 350 лет был уничтожен, остался малоросс,чего изволите
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Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
...
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!
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якесь пророцтво з совка "весь покрьітьій ЗЕленью.." ЗЕлень як пліснява.
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Якщо Вам здається, що в голові стола сидить криворізький довбоконь-рішала - Ви порохобот! Насправді це інвестиційна няня!

"Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 1911
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зміни є, шо не кажіть.
уже не рєшалово - уже інвестиційна няня. ну согласіцця ж, зміна разюча: в ціле слово...
А потім він всіх їх поїв!
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поїв - в розумінні повечеряв ними і от так усіх з"їв?? і киши?
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в 90-тые такие квадратные "няни" по рынках и большим дорогам шарились, а сейчас по министерствам
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Була історія, коли оцей Мілованов на усіх канала втюхував закон продажі землі на пятьох - й так душевно втюхував
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у зелених няньок дитя буде без глазу, як усе
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Самое лучшее, что они бы могли сейчас сделать, это уйти.
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Зеленые дебилы за полгода умудрились просрать все что им досталось от мародера Пороха, теперь остается продать землю, ну и доить народ.Так как денег никто в здравом уме им не даст, хоть по 3 няни обещай.
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Ведь что такое Давос, как мероприятие? Если просто, то это - место и время, куда и когда собираются люди, имеющие крупные свободные средства, которые они готовы вложить в крупные программы, способные дать хорошую и стабильную прибыль. С другой стороны, туда едут те, кто имеет такие программы, но в связи с масштабом проекта или его специфики обычные методы оценки перспектив и рисков, которыми пользуются инвестиционные фонды - не срабатывают. Чаще всего это связано с определенными аспектами внешней и внутренней политики государства, на территории которого и предлагается реализовать проект.
То есть, это - экономический форум и политические вопросы тут могут подниматься не сами по себе, а в связи с возможностью реализации тех или иных проектов.
Проще говоря, в Давос приезжают авторы проектов и первые лица их государств, которые здесь будут поддерживать проект и за чашкой кофе, отвечать на вопросы держателей капиталов. То есть, президент или премьер страны здесь держит экзамен, хорошая отметка в котором будет исчисляться миллиардными инвестициями, тысячами рабочих мест и расширением базы налогообложения. То есть, первые лица государства туда едут исключительно по делу и находятся там в непривычном и не очень приятном амплуа, поясняющей и даже оправдывающейся стороны.
От того, как это лицо будет отвечать на поставленные вопросы, будет зависеть объем инвестиций или вообще - их наличие.

Но вот в Давос поехал не только "Янелох", но и целый выводок "слуг" и "служанок". Сразу возникает вопрос о том, в каком качестве эта публика туда поехала. На инвесторов они не тянут... И на авторов крупных инвестиционно емких программ они тоже не тянут. Никаких проектов, кроме «отнять и поделить», эта власть еще не генерировала, и в Давос ехать было не с чем в принципе. Если в нормальных странах в такой ситуации туда никто особо и не едет, то у нас поперлись целым табуном.
Но практически сразу, имя доброго дяди стало известно и оно совпало с именем известного олигарха, с которыми, между прочим, слуги клялись драться не на жизнь, а на смерть. Между прочим, если кто-то забыл мем «новые лица» как раз и был подведен под лозунг о борьбе с олигархами. В итоге получается, что олигархи просто купили эту публику оптом, а та и рада этому. В общем, в любой нормальной стране, эта массовка, по возвращении домой, обнаружила бы в аэропорту вереницу машин с мигалками, которые принимали бы их прямо у трапа самолета. Тем более, что антикоррупционных органов и организаций у нас развелось столько, что яблоку негде упасть.

Но нет, так - нет, здесь речь о другом.
Вот мы видели поездки Пороха и постепенно Украина получила доступ на европейский рынок, украинцы получили безвиз, а государство - ассоциированный статус с ЕС, финансы получили доступ к самому дешевому кредитному ресурсу - МВФ.
Условно говоря, МВФ дает Нацбанку кредит под 1,5-2% годовых, а какая у нас ставка рефинансирования сейчас, 13%, а была сколько? Вот под такой процент Нацбанк давал кредиты банкам и сразу имел своих 10%.
Так что сказки о кабале - ложь.
А чтобы получать подобные или даже беспроцентные кредиты, но в рамках ЕС, надо иметь членство ЕС, куда Порох и толкал Украину, в своих поездках.

А теперь посмотрим на результаты многочисленных поездок янелоха и этой босоты.
Какая практическая польза от этих покатушек?
Что было привезено из Канады, Германии, Франции, Японии, Омана, кроме фоток и хорошего настроения?
Ничего. Ноль.
Зиро!
Но что более важно, все эти поездки и не могли ничего принести, поскольку туда не везлось никаких предложений или чего-то такого, что могло бы принести пользу Украине.
И вот, мы подходим к ответу на заглавный вопрос о том, что же это за власть такая, и зачем они катаются по миру, позоря себя и страну?
А все очень просто. Они все - туристы, которые выиграли или получили каким-то другим способом, путевку «олл инклюдет». Они просто путешествуют, бухают, делаю селфи, валяют дурака и наслаждаются жизнью, которая внезапно удалась. Им ничего не нужно, и так - все хорошо.
И вот именно Давос, благодаря своей особой специфике, показал это лучше, чем какой-то другой вояж. Они просто поехали в Швейарию на шару, посмотреть на мир и где-то себя показать. Все. Другой власти у нас нет и не будет, пока не изберем другую. Тут нет никаких надежд и возможностей для чего-то другого.

anti-colorados 27 Січня, 2020
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Но нет, так - нет, здесь речь о другом.
Вот мы видели поездки Пороха и постепенно Украина получила доступ на европейский рынок, украинцы получили безвиз, а государство - ассоциированный статус с ЕС, финансы получили доступ к самому дешевому кредитному ресурсу - МВФ.
Условно говоря, МВФ дает Нацбанку кредит под 1,5-2% годовых, а какая у нас ставка рефинансирования сейчас, 13%, а была сколько? Вот под такой процент Нацбанк давал кредиты банкам и сразу имел своих 10%. Так что сказки о кабале - ложь.
А чтобы получать подобные или даже беспроцентные кредиты, но в рамках ЕС, надо иметь членство ЕС, куда Порох и толкал Украину, в своих поездках.

А теперь посмотрим на результаты многочисленных поездок янелоха и этой босоты.
Какая практическая польза от этих покатушек?
Что было привезено из Канады, Германии, Франции, Японии, Омана, кроме фоток и хорошего настроения?
Ничего. Ноль.
Зиро!
Но что более важно, все эти поездки и не могли ничего принести, поскольку туда не везлось никаких предложений или чего-то такого, что могло бы принести пользу Украине.
И вот, мы подходим к ответу на заглавный вопрос о том, что же это за власть такая, и зачем они катаются по миру, позоря себя и страну?
А все очень просто. Они все - туристы, которые выиграли или получили каким-то другим способом, путевку «олл инклюдет». Они просто путешествуют, бухают, делаю селфи, валяют дурака и наслаждаются жизнью, которая внезапно удалась. Им ничего не нужно, и так - все хорошо.
И вот именно Давос, благодаря своей особой специфике, показал это лучше, чем какой-то другой вояж. Они просто поехали в Швейарию на шару, посмотреть на мир и где-то себя показать. Все. Другой власти у нас нет и не будет, пока не изберем другую. Тут нет никаких надежд и возможностей для чего-то другого.
anti-colorados 27 Січня, 2020
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Вы хорошо написали. Но, неужели Вы думаете, что Янелох знает, что такое "ставка рефинансирования" и как она работает в связку с федеральной резервной системой?
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І за все це велика *******, вибачте, обмовка, подяка - білому братству 95 кварталу.
Чим швидше до тями прийде народ, та змінить цю бридоту, тим краще буде нашим дітям, внукам, та й дідам ще хочеться пожити.
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так, 96 квартал стає причетним до намагання продати українську землю кварталами відразу по 10000га
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до тех пор, пока Зеленский не разгонит этих придурков типа милованова, будет колбасить Украину от нянек, санитарок прочей шелупони...
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щось не чути ні про які про розгони, чути "нужно дать еще один шанс " (длиною в год?)
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Хоть давай, хоть не давай, ничего не будет, бо воно дурне
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вообще-то, первым надо разогнать самого бубачку - придурки отвалятся сами.
ибо именно Главный Придурок привел придурков поменьше.
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все правильно - эти недоросли ведут страну к дефолту, так им беня няня сказала. за то и премии. неправда, что они глупые, они наворуют и разъедутся, а мы с вами, такие вот "умные", долго еще будем это дерьмо расхлебывать. кстати, цену этим марионеткам, беня няня прекрасно знает:"Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил"(с)
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Ума у этой Зекоманда не Болле, чем у зелёной лягушки. Только квакать умеют
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Какие бездари. И чего ради с госбюджета с моих налогов инвестировать частных левых лиц?
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это схема придумана исключительно для олигархов.
Объясняю. Есть у Бени в Украине работающий бизнес. Регит он в Омане новую контору например Zelenskiy&Kolomoyskiy Dragon Capital. Через эту контору вкидывает под видом инвестиций 10 млн долларов и профит! и бабки отмыли и налоговые каникулы на 10 лет получили, а мелкому бизнесу, бедным украинцам устроили податковый террор
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Не для средних умов схема.

Простейшим надо просто: "Оффшоры!!! Липецкая фабрика!!! Разбогател в стотыщ раз!!!"

А тут: Вывел туда, завел сюда, инвестиции, отмывание, налоговые каникулы... контрреволюция одна.
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так и есть, Узеленского знают что большинство населения 73% тупое стадо, им запостит ролик что вони не крадуть, а то всё предыдущие они и поверят
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Царь бздонул непонятно что, а теперь холопы не знают как расхлебывать.
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СБУ пишет роман о том как художник, актеришку запугал.
Такое жалкого зрелище как криворожское чмо, трудно придумать
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Скоро в Україні не залишиться нікого, кого не звинувачують в чомусь щодо Зеленського.
Хай би зразу відкрили 37,3 млн справ щодо погроз славтному лідеру світу, який придумав кремлінам поганяло 'другая сторона'
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а это инвестинг няня будет платить за доставку газа ?
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По митингу сепаратни в Харькове. Аваковцы как были на стороне сепаров в 2014 - м так и сейчас, как прикрывали их спины так и сейчас. Никаких выводов.
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Колишній власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський здатен на все, щоб зруйнувати співпрацю з МВФ, а зеленые про инвестиции
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Хорошим показателем будет, если в Украину зайдёт Икея. Тем более, что они обычно делают мебель на территории той страны, где открывают свои магазины. Икея работает исключительно по-белому и никогда не участвует ни в каких коррупционных схемах.
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У тебя нет стола, шкафа или зеркала? Покупка мебели - событие раз на годы. А вот еда, лекарства, тепло, газ, школа и все в школу, безопасность, чистый воздух - ежедневно, ежечасно, ежеминутно, и даже ежесекундно. Так что "хороший показатель" здесь не работает. Это то же, что измерять расстояние в килограммах. Человек при уме такого делать не будет.
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Я говорю о том, что заход икеи будет означать, что нет коррупции . Потом мы будем не лес отправлять, а делать мебель у себя. Икея не могла зайти в Украину многие годы. Все, о чем вы говорите никак не противоречит тому, о чем пишу я. Инвестиционный климат улучшился, это признают все. Европейцы должны заходить к нам своими заводами, создавая у нас рабочие места. Даже на нарассее мерседесы собирают. При этом европейцы рассказывают нам, что нарассея под 'жуткими' санкциями.
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У нас корупции больше, чем нарасеи((
Инвестиционный климат улучшился пока только в намерениях.
На деле - всё та же полиция, сэбэу покурорватура и суды . Отжимают, грабят, сажают невинных.
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Еще как противоречит. Ни икее свет не сошелся клином. Будет икея или нет, мебели не убавится. А вот со всем остальным ситуация ухудшается. Премьер - профан, президент - примитивно мыслящее существо, министры при падающей промышленности получают премии в сотни тысяч и нагло лгут по ТВ о том, что так и должно быть. И т.д. Они априори не в состоянии сделать что-то полезное. Какой инвест-климат, какое отсутствие коррупции, когда Коломойский перекрывает улицы, препятствуя сотрудникам привата зайти к себе на работу, а Дубиниский блокирует в комитете Рады продвижение закона о запрете возврата Приват банка бывшим владельцам?
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Одразу видно що Моніка якась недоколихана з дитинства, про няню мріє
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Нееее. Второго каськива с лыжными инструкторами Украина не вынесет.
"Інвестиційна няня" працюватиме на базі UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 3264
Вот как можно быть настолько идиотами? Какой в пень UkraineInvest? Там в киевском офисе два пацанчика с небольшим опытом в Big4 (аудиторы, блин!) и кучка бесполезного овисного планктона.
Ну да. Поучаствовали как подай-принеси в паре проектов Ахметова, распилившего под себя ветроэнергетику под карманный зеленый тариф.
===
Какая в пень инвестиционная няня??
Себе научитесь сопли подтирать!
Шо Милованов - дебил, что эти детишки такие же..
===
Да. Могу лучше. Чем и занимаюсь крайних 20 лет. Хотя бы есть убедительное портфолио. В отличие от этих..
http://www.bfm-ua.com/
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Какой фуйнёй занимаются дяди некогда приличной страны! Обезьянник сделали!
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Ну вот и славненько ,пошли серьезные изменения которые так ждало 73% населения Украины с сегодняшнего дня все проверяющие ,,решалы разного рода ,чиновники берущие взятки, таможеники и т д и тп будут называтся одним словом "ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЯНЯ"
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Вечно все недовольны . Порох с медведчуком Запустили ботов которые тут зраду в любой новости разгоняют
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