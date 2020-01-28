 "Інвестиційна няня" працюватиме на базі UkraineInvest - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у понеділок міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Операційно це буде вирішуватися на базі UkraineInvest, там є інвестиційні менеджери, за останні 12 місяців вони залучили угод на 2,6 мільярда, більшість угод із "зеленої енергетики" проходили саме через UkraineInvest. Це організація, яка є повністю державним агентством із залучення інвестицій. На її базі і працюватиме "інвест-няня", - заявив Милованов.
За його словами, в агентстві UkraineInvest вже працює багато інвестиційних менеджерів, але їхню кількість потрібно нарощувати. Міністр також додав, що впродовж кількох тижнів законопроєкт про "Інвестиційних нянь" буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів, а потім - направлено до Верховної Ради.
"На щастя або нещастя, Міністерство економіки має готувати і готує цей законопроєкт. Прем'єр-міністр поставив чіткі терміни, коли цей законопроєкт має бути винесений на Кабінет Міністрів, і після цього він, звичайно, піде до Верховної Ради. Це має відбутися наступної середи, але насправді, я думаю, це потребуватиме кількох тижнів, оскільки нам потрібно пропрацювати всі моменти", - додав Милованов.
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Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
...
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!
уже не рєшалово - уже інвестиційна няня. ну согласіцця ж, зміна разюча: в ціле слово...
А потім він всіх їх поїв!
То есть, это - экономический форум и политические вопросы тут могут подниматься не сами по себе, а в связи с возможностью реализации тех или иных проектов.
Проще говоря, в Давос приезжают авторы проектов и первые лица их государств, которые здесь будут поддерживать проект и за чашкой кофе, отвечать на вопросы держателей капиталов. То есть, президент или премьер страны здесь держит экзамен, хорошая отметка в котором будет исчисляться миллиардными инвестициями, тысячами рабочих мест и расширением базы налогообложения. То есть, первые лица государства туда едут исключительно по делу и находятся там в непривычном и не очень приятном амплуа, поясняющей и даже оправдывающейся стороны.
От того, как это лицо будет отвечать на поставленные вопросы, будет зависеть объем инвестиций или вообще - их наличие.
Но вот в Давос поехал не только "Янелох", но и целый выводок "слуг" и "служанок". Сразу возникает вопрос о том, в каком качестве эта публика туда поехала. На инвесторов они не тянут... И на авторов крупных инвестиционно емких программ они тоже не тянут. Никаких проектов, кроме «отнять и поделить», эта власть еще не генерировала, и в Давос ехать было не с чем в принципе. Если в нормальных странах в такой ситуации туда никто особо и не едет, то у нас поперлись целым табуном.
Но практически сразу, имя доброго дяди стало известно и оно совпало с именем известного олигарха, с которыми, между прочим, слуги клялись драться не на жизнь, а на смерть. Между прочим, если кто-то забыл мем «новые лица» как раз и был подведен под лозунг о борьбе с олигархами. В итоге получается, что олигархи просто купили эту публику оптом, а та и рада этому. В общем, в любой нормальной стране, эта массовка, по возвращении домой, обнаружила бы в аэропорту вереницу машин с мигалками, которые принимали бы их прямо у трапа самолета. Тем более, что антикоррупционных органов и организаций у нас развелось столько, что яблоку негде упасть.
Но нет, так - нет, здесь речь о другом.
Вот мы видели поездки Пороха и постепенно Украина получила доступ на европейский рынок, украинцы получили безвиз, а государство - ассоциированный статус с ЕС, финансы получили доступ к самому дешевому кредитному ресурсу - МВФ.
Условно говоря, МВФ дает Нацбанку кредит под 1,5-2% годовых, а какая у нас ставка рефинансирования сейчас, 13%, а была сколько? Вот под такой процент Нацбанк давал кредиты банкам и сразу имел своих 10%.
Так что сказки о кабале - ложь.
А чтобы получать подобные или даже беспроцентные кредиты, но в рамках ЕС, надо иметь членство ЕС, куда Порох и толкал Украину, в своих поездках.
А теперь посмотрим на результаты многочисленных поездок янелоха и этой босоты.
Какая практическая польза от этих покатушек?
Что было привезено из Канады, Германии, Франции, Японии, Омана, кроме фоток и хорошего настроения?
Ничего. Ноль.
Зиро!
Но что более важно, все эти поездки и не могли ничего принести, поскольку туда не везлось никаких предложений или чего-то такого, что могло бы принести пользу Украине.
И вот, мы подходим к ответу на заглавный вопрос о том, что же это за власть такая, и зачем они катаются по миру, позоря себя и страну?
А все очень просто. Они все - туристы, которые выиграли или получили каким-то другим способом, путевку «олл инклюдет». Они просто путешествуют, бухают, делаю селфи, валяют дурака и наслаждаются жизнью, которая внезапно удалась. Им ничего не нужно, и так - все хорошо.
И вот именно Давос, благодаря своей особой специфике, показал это лучше, чем какой-то другой вояж. Они просто поехали в Швейарию на шару, посмотреть на мир и где-то себя показать. Все. Другой власти у нас нет и не будет, пока не изберем другую. Тут нет никаких надежд и возможностей для чего-то другого.
anti-colorados 27 Січня, 2020
Вот мы видели поездки Пороха и постепенно Украина получила доступ на европейский рынок, украинцы получили безвиз, а государство - ассоциированный статус с ЕС, финансы получили доступ к самому дешевому кредитному ресурсу - МВФ.
Условно говоря, МВФ дает Нацбанку кредит под 1,5-2% годовых, а какая у нас ставка рефинансирования сейчас, 13%, а была сколько? Вот под такой процент Нацбанк давал кредиты банкам и сразу имел своих 10%. Так что сказки о кабале - ложь.
А чтобы получать подобные или даже беспроцентные кредиты, но в рамках ЕС, надо иметь членство ЕС, куда Порох и толкал Украину, в своих поездках.
А теперь посмотрим на результаты многочисленных поездок янелоха и этой босоты.
Какая практическая польза от этих покатушек?
Что было привезено из Канады, Германии, Франции, Японии, Омана, кроме фоток и хорошего настроения?
Ничего. Ноль.
Зиро!
Но что более важно, все эти поездки и не могли ничего принести, поскольку туда не везлось никаких предложений или чего-то такого, что могло бы принести пользу Украине.
И вот, мы подходим к ответу на заглавный вопрос о том, что же это за власть такая, и зачем они катаются по миру, позоря себя и страну?
А все очень просто. Они все - туристы, которые выиграли или получили каким-то другим способом, путевку «олл инклюдет». Они просто путешествуют, бухают, делаю селфи, валяют дурака и наслаждаются жизнью, которая внезапно удалась. Им ничего не нужно, и так - все хорошо.
И вот именно Давос, благодаря своей особой специфике, показал это лучше, чем какой-то другой вояж. Они просто поехали в Швейарию на шару, посмотреть на мир и где-то себя показать. Все. Другой власти у нас нет и не будет, пока не изберем другую. Тут нет никаких надежд и возможностей для чего-то другого.
anti-colorados 27 Січня, 2020
Чим швидше до тями прийде народ, та змінить цю бридоту, тим краще буде нашим дітям, внукам, та й дідам ще хочеться пожити.
ибо именно Главный Придурок привел придурков поменьше.
беняняня сказала. за то и премии. неправда, что они глупые, они наворуют и разъедутся, а мы с вами, такие вот "умные", долго еще будем это дерьмо расхлебывать. кстати, цену этим марионеткам, беняняня прекрасно знает:"Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил"(с)
Объясняю. Есть у Бени в Украине работающий бизнес. Регит он в Омане новую контору например Zelenskiy&Kolomoyskiy Dragon Capital. Через эту контору вкидывает под видом инвестиций 10 млн долларов и профит! и бабки отмыли и налоговые каникулы на 10 лет получили, а мелкому бизнесу, бедным украинцам устроили податковый террор
Простейшим надо просто: "Оффшоры!!! Липецкая фабрика!!! Разбогател в стотыщ раз!!!"
А тут: Вывел туда, завел сюда, инвестиции, отмывание, налоговые каникулы... контрреволюция одна.
Такое жалкого зрелище как криворожское чмо, трудно придумать
Хай би зразу відкрили 37,3 млн справ щодо погроз славтному лідеру світу, який придумав кремлінам поганяло 'другая сторона'
Инвестиционный климат улучшился пока только в намерениях.
На деле - всё та же полиция, сэбэу покурорватура и суды . Отжимают, грабят, сажают невинных.
Вот как можно быть настолько идиотами? Какой в пень UkraineInvest? Там в киевском офисе два пацанчика с небольшим опытом в Big4 (аудиторы, блин!) и кучка бесполезного овисного планктона.
Ну да. Поучаствовали как подай-принеси в паре проектов Ахметова, распилившего под себя ветроэнергетику под карманный зеленый тариф.
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Какая в пень инвестиционная няня??
Себе научитесь сопли подтирать!
Шо Милованов - дебил, что эти детишки такие же..
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Да. Могу лучше. Чем и занимаюсь крайних 20 лет. Хотя бы есть убедительное портфолио. В отличие от этих..
http://www.bfm-ua.com/