 Перший випадок коронавірусу 2019-nCoV зафіксували в Шрі-Ланці

Про це 27 січня повідомило міністерство охорони здоров'я цієї острівної держави, інформує News 1st, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
43-річна громадянка КНР прибула в Шрі-Ланку з провінції Хубей у Китаї. 25 січня вона була поміщена в інфекційне відділення клініки.
Аналізи показали позитивний результат на новий коронавірус, який поширюється у світі, викликаючи атипову пневмонію.
Уперше новий тип вірусу, який зумовлює атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура й кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там.
На територіях за межами материкової частини країни зафіксовано випадки зараження вірусом у Гонконзі, Макао, на Тайвані. Крім того, випадки захворювання виявлено в Таїланді, в Австралії, Сінгапурі, Японії, США, Малайзії та Франції, у В'єтнамі, Непалі та Канаді.
Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
Впрочем как и про предыдущие горести вещали не "ударив палец о палец" , что бы исполнять свои обязанности...
Фахівці з США і Великобританії оприлюднили звіт, щодо поширення китайського коронавірусу 2019 nCoV:через два тижні, у світі буде 250 000 заражених новим вірусом. Вірус заразний протягом інкубаційного періоду - тобто поширюють його носії, у яких ще не проявилися симптоми.
Спасибо Зеля за фильм, спасибо беня что спистил все вклады в стране, у нас это традиция. Все пистят
Как вообще появляется новый штамм? Какие национальности избирает мудрый и разумный вирус, чтобы за год произвести из самого себя более смертоносный вид, и как именно это происходит? Ведь мутирующий каждый год вирус должен где-то "пережидать" тёплое время,
законсервироваться где-то. - Или эпидемии на планете не прекращаются даже в тёплое время?
- Задачка...
_Это чистый кошмар. Бегите, глупцы!