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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (80) Шрі-Ланка (16)

 Перший випадок коронавірусу 2019-nCoV зафіксували в Шрі-Ланці

Уперше коронавірус 2019-nCoV зареєстровано в Шрі-Ланці.

Про це 27 січня повідомило міністерство охорони здоров'я цієї острівної держави, інформує News 1st, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

43-річна громадянка КНР прибула в Шрі-Ланку з провінції Хубей у Китаї. 25 січня вона була поміщена в інфекційне відділення клініки.

Аналізи показали позитивний результат на новий коронавірус, який поширюється у світі, викликаючи атипову пневмонію.

Уперше новий тип вірусу, який зумовлює атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура й кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там.

На територіях за межами материкової частини країни зафіксовано випадки зараження вірусом у Гонконзі, Макао, на Тайвані. Крім того, випадки захворювання виявлено в Таїланді, в Австралії, Сінгапурі, Японії, США, Малайзії та Франції, у В'єтнамі, Непалі та Канаді.

Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус через товари не поширюється, - "Укрпошта"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172179
 
 
 Топ коментарі
 
Зовсім недавно в моїй країні вірус СЛАБОУМСТВА кучу людей завалив і до тепер не зрозуміло скільки викарабкається, а ви мене тут кроновірусом якимось лякаєте
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Після епідемії зедебілізму завжди приходить чума...
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В фильме "заражение" 2011 года , сегодняшние события описаны с пугающей точностью. По чьему дьявольскому сценарию мы все живём?
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А знаете, почему в России не будет эпидемии китайского коронавируса? Потому что у всех инфицированных будет диагноз ОРВИ, а умирать они будут от чего угодно, только не от коронавируса. Так что, добро пожаловать в Россию - зону, свободную от коронавируса, правды и здравого смысла!
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Ной попереджав людей, що прийде потоп, але вони його не слухали.
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Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
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Зовсім недавно в моїй країні вірус СЛАБОУМСТВА кучу людей завалив і до тепер не зрозуміло скільки викарабкається, а ви мене тут кроновірусом якимось лякаєте
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Не вижу смысла бояться какой-то коронавирус, если в моей стране уже президент - зеленский...)
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Вот так же украинские чиновники сообщат и про Украину. Тихо... буднично... флегматично...
Впрочем как и про предыдущие горести вещали не "ударив палец о палец" , что бы исполнять свои обязанности...
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А вообще:- ЭТО ГЛОБАЛИСТЫ НАЧАЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАН ПО СПАСЕНИЮ ЗЕМЛИ...
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зараз українцям краще відмовитися від закордонного відпочинку,особливо у Таїланді,фахівці вже оприлюднили країни які приймуть основний удар нової інфекції.
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Що нового?ВООЗ визнала, що недооцінила загрозу китайського коронавіруса.
Фахівці з США і Великобританії оприлюднили звіт, щодо поширення китайського коронавірусу 2019 nCoV:через два тижні, у світі буде 250 000 заражених новим вірусом. Вірус заразний протягом інкубаційного періоду - тобто поширюють його носії, у яких ще не проявилися симптоми.
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«Самое шокирующее - это машины скорой помощи, водители которых одеты как космонавты… Ни сантиметра кожи не видно. Но правда ли это защищает их? Этого никто не может сказать. Когда такая машина проезжает - это производит впечатление. Спрашиваешь себя, на какой мы, вообще, планете. Все это - как будто научно-фантастический фильм»,
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Вы пляти до играетесь. Я сваливаю со страны дебилов! Где ещё летают рейсы с Китая и нет инкубационного периода
Спасибо Зеля за фильм, спасибо беня что спистил все вклады в стране, у нас это традиция. Все пистят
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Після епідемії зедебілізму завжди приходить чума...
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Дивитися московітські серіали це не просто зашквар - це рівень твого інтелекту. Точніше його відсутності.
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Фсьо! Расползлись тараканы по миру. Сидели бы уже, падлюки, в своей чайне та не разносили эту заразу.
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А китайцы что - сами для себя вывели этот вирус? Или причина в том, что населения в этой стране много?
Как вообще появляется новый штамм? Какие национальности избирает мудрый и разумный вирус, чтобы за год произвести из самого себя более смертоносный вид, и как именно это происходит? Ведь мутирующий каждый год вирус должен где-то "пережидать" тёплое время,
законсервироваться где-то. - Или эпидемии на планете не прекращаются даже в тёплое время?
- Задачка...
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_По оценкам спецов мультипликатор вируса 3,5-4 (даже 2,5 уже катастрофа), заразность при отсутствии симптомов до 2 недель, и по вракам коммуняк из 3000 заболевших 81 двухсотый, что-то около 50 вылечили (т.е. умерших больше выздоровевших!), остальные пациенты пока не определились...

_Это чистый кошмар. Бегите, глупцы!
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_Уже пох на политику! Всё гораздо хуже и серьёзней. А вирису плевать на границы, национальность и политическое кредо. Через 4-6 недель это дойдёт и до испуганных людей, которые сейчас по-школотски зубоскалят насчёт вируса в интернетах.
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Панікер звичайний, заспокойтеся та тікайте без нас. Порохоботи всі залишаються в Україні.
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Куда бегите? Нехай сидят в своей поднебесной и продолжают жрать змей и крыс. Природа делает зачистку, слишком много их расплодилось.
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Щось я не зрозуміла, кому треба тікати? Китайцям з Китаю чи українцям з України?
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"остальные пациенты пока не определились" Первый случай коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Шри-Ланке - Цензор.НЕТ 3584
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на шри-ланку летают наши туристы отдыхать, а эта больная сколько окружающих могла заразит в самолете, а они дальше...
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наши туристы летают на шри-ланку, а зелебоба воды в рот набрал
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Вся наша защита, это дедушка с термометром за 300гр, в аэропорту и Авось пронесёт! Реформы в медицине ДЕЙСТВУЮТ! Язык и Вера и Армия помогут. Главное Офшоры сохронятся.
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