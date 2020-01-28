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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (273) судова реформа (913) Милованов Тимофій (143)

 Ми впроваджуватимемо міжнародний арбітраж для інвесторів і паралельно проводитимемо судову реформу, - Милованов

Для проведення судової реформи необхідні роки, тому поки вона здійснюватиметься, міжнародні інвестори мають отримати право звернення до міжнародних арбітражів.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам необхідні інвестиції, але вони не прийдуть, поки не буде судової системи. Реформа судової системи не відбуватиметься за один рік, бо це і питання довіри, і питання нових суддів, їхнього тренування, і питання правоохоронних органів. Навіть у країнах, у яких успішно відбулися реформи правоохоронної та судової системи, це тривало десятки років.

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Тому ми пропонуємо систему, яка робить дві речі одночасно. Для тих, хто готовий уже сьогодні працювати, але не зовсім довіряє суддям - вони зможуть використовувати міжнародний арбітраж. Це означає, що вони просто вибирають арбітра - міжнародного суддю. Це, до речі, стосується і малих інвесторів теж, і це їм коштує дешевше, ніж іти в Лондон. Але паралельно ми здійснюватимемо судову реформу", - пояснив Милованов.

Також дивіться: Усі, хто не поважають суверенітет країни, в Україні працювати не повинні, - Гончарук про інвестиції з Росії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172178
 
 
 Топ коментарі
 
міністр економічного розвитку Мілованов і далі не приховує, що він дебіл
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Милованов , ВЫ КРЕТИНЫ .
Заробитчане ввозят в Украину 16-18 млрд долларов в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Они то страну знают и не боятся а западного инвестора умолять надо
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міністр економічного розвитку Мілованов і далі не приховує, що він дебіл
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А як же всі оці люди....працювати на одну ЗП?
Баканов: Повинна бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це ж не секрет. Вони всі в принципі зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандюків, злодіїв в законі - а суд просто за хабаря відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: що це за фігня, а де ми? Почали відпускати їх трішечки раніше. Суд сказав: так не піде - вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачайте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато чого порушуєте, коли неналежним чином виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п'ятий долучився - це голова Адміністрації. Як смотрящий від… (каже Баканов, показуючи пальцем вгору)
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Милованов , ВЫ КРЕТИНЫ .
Заробитчане ввозят в Украину 16-18 млрд долларов в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Они то страну знают и не боятся а западного инвестора умолять надо
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Условия уже созданы, для Ахметова, Фирташа, Новинского, Порошенка, Бени и им подобным и они создали эффективную систему как эти 16-18 млрд. положить себе в карманы))) раб должен работать, а не богатеть...
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"Нам необходимы инвестиции, но они не придут, пока не будет судебной системы. Реформа судебной системы не будет проходить за один год, потому что это и вопрос доверия, и вопрос новых судей, их тренировки, и вопрос правоохранительных органов. Даже в странах, в которые успешно прошли реформы правоохранительной и судебной системы это занимало десятки лет.Источник: https://censor.net.ua/n3172178 дебил.... Моисей своих 40 лет по пустыне водил... соберитесь всей ЗекоМандой и валите в пустыню на 40 лет может мозги появятся...
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Судді поїдуть у Трускавець? Трускавець не ґумовий!
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Ага на тренування . Тренування це взагалі найголовніше для інвестиційних програм
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В Трускавце уже делать нечего. Его источники деградировали. Все уже перебрались в Сходницу и осваивают Борислав.
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скажите об этом покупателю особняка на Ривьере) он уж точно, слушая вас дебилов, прикупит еще один замок подальше от вас)
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Нам необходимы инвестиции, но они не придут, пока не будет судебной системы Источник:

Если будет работать судебная система, няня нужна будет только бубочке
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а оце Баканов: Повинна бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це ж не секрет. Вони всі в принципі зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандюків, злодіїв в законі - а суд просто за хабаря відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: що це за фігня, а де ми? Почали відпускати їх трішечки раніше. Суд сказав: так не піде - вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачайте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато чого порушуєте, коли неналежним чином виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п'ятий долучився - це голова Адміністрації. Як смотрящий від… (каже Баканов, показуючи пальцем вгору)
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Що він меле? При Ющі до нас заходило по 8-11 млрд. баксів іноземних інвестицій на рік. За 2019 зайшло десь 2,5 млрд. Справа не в судовій реформі - тоді просто КРАЛИ МЕНШЕ і створювали сприятливі безпечні умови для інвесторів.

Показово: при Кучмі в 2004 було 1,7 млрд баксів інвестицій, а в 2005 стало 8 млрд! Що тоді за рік якісь реформи зробили? Ні, красти не давали і дали гарантії інвесторам!
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Пардон, перевірив в 2019 тільки 1,7 млрд іноземних інвестицій - як і при Кучмі. В 2019 було 2,5...
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Парень ведет речь о десятилетиях реформ,а его самого в апреле,максимум в сентябре отправят собирать грибы и гранты,а министрами уже будут другие. Серьезно к этим словам можно относится?
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Ну он разумные вещи сейчас говорит. Будут проводить судебную реформу, но это не сразу случится. А инвестиции нужны сейчас. Поэтому пока управлять законностью будут в ручном режиме - с помощью няни.

Ну так в теории у него выглядит. А вообще, суды давно уже Порошенко же реформировал? В чем проблема-то?
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Слово "реформы" в Украине имеют прямо противоположный смысл,нежели в цивилизованных странах. Ибо менталитет украинца-это цыганщина. Все белое,которое работает у них,у нас превращается в серое.
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Порошенко начал судебную реформу. Кто-то говорил о том, что он все суды реформировал?
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Посадять Пороха з порушенням законів, а потім говоріть про судову реформу, яку перевірили справою Шеремета.
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Блин, неужели Лавров был прав или наладил поставки кокса?
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