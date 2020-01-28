 Ми впроваджуватимемо міжнародний арбітраж для інвесторів і паралельно проводитимемо судову реформу, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам необхідні інвестиції, але вони не прийдуть, поки не буде судової системи. Реформа судової системи не відбуватиметься за один рік, бо це і питання довіри, і питання нових суддів, їхнього тренування, і питання правоохоронних органів. Навіть у країнах, у яких успішно відбулися реформи правоохоронної та судової системи, це тривало десятки років.
Тому ми пропонуємо систему, яка робить дві речі одночасно. Для тих, хто готовий уже сьогодні працювати, але не зовсім довіряє суддям - вони зможуть використовувати міжнародний арбітраж. Це означає, що вони просто вибирають арбітра - міжнародного суддю. Це, до речі, стосується і малих інвесторів теж, і це їм коштує дешевше, ніж іти в Лондон. Але паралельно ми здійснюватимемо судову реформу", - пояснив Милованов.
Баканов: Повинна бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це ж не секрет. Вони всі в принципі зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандюків, злодіїв в законі - а суд просто за хабаря відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: що це за фігня, а де ми? Почали відпускати їх трішечки раніше. Суд сказав: так не піде - вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачайте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато чого порушуєте, коли неналежним чином виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п'ятий долучився - це голова Адміністрації. Як смотрящий від… (каже Баканов, показуючи пальцем вгору)
Заробитчане ввозят в Украину 16-18 млрд долларов в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Они то страну знают и не боятся а западного инвестора умолять надо
Если будет работать судебная система, няня нужна будет только бубочке
Показово: при Кучмі в 2004 було 1,7 млрд баксів інвестицій, а в 2005 стало 8 млрд! Що тоді за рік якісь реформи зробили? Ні, красти не давали і дали гарантії інвесторам!
Ну так в теории у него выглядит. А вообще, суды давно уже Порошенко же реформировал? В чем проблема-то?