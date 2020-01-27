 28 січня в Шостці на Сумщині оголошено жалобу за загиблим на Донбасі українським воїном Антоном Хобою

Про це йдеться в офіційному Фейсбуці міського голови Шостки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"28 січня у місті Шостка оголошено днем трауру у зв’язку з загибеллю в зоні проведення операції об’єднаних сил захисника України, командира інженерно-саперного відділення, старшого сержанта військової частини А 1376 Хоби Антона Володимировича. На будівлях підприємств, установ, організацій міста буде приспущено Державний Прапор України з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форм власності обмежити використання музики та проведення розважальних заходів" - зазначається в повідомленні.

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Антон Хоба в 2010 році закінчив Шосткинський професійний ліцей. Працював на фірмі "Стандарт-2002", з 2012 по 2014 - на заводі "Імпульс". У червні 2014 підписав контракт із 91-м окремим полком оперативного забезпечення, служив сапером. З 12.09.14 до 02.11.14 пройшов першу ротацію - в районі міста Дебальцеве. У грудні 2014 року виїхав у район ДАП з групою добровольців полку, з 15 грудня виконував завдання безпосередньо в аеропорту.

Повернувшись із фронту, був активним учасником ГО "Братство", брав участь у патріотичному вихованні молоді, зокрема в патріотичному таборі "Лицар честі ім. Івана Євдокименка".