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 Економіка, За кордоном
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Все про:військово-промисловий комплекс (46) озброєння (1190) Китай (256) Росія (15246)

 Китай посів друге місце на світовому ринку озброєнь, обігнавши Росію, - SIPRI

Китай обійшов Росію з виробництва зброї і посів друге місце у світі після США.

Про це свідчать оновлені дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛIГА.

Дослідники зазначають, що раніше через непрозорість ринку і відсутність надійної інформації щодо китайських компаній вартість продажів зброї Китаєм було важко оцінити. З цієї причини країну не включали в топ-100 SIPRI - щорічний рейтинг найбільших у світі компаній на ринку озброєнь. Тепер SIPRI зібрав інформацію про діяльність чотирьох китайських компаній у 2015-2017 роках.

Йдеться про найбільшого у КНР виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, держкорпорації Norinco, що випускає броньовані автомобілі і системи протиповітряної оборони, China Electronics Technology Group, яка виробляє електронне військове обладнання, і China South Industries Group, що виготовляє броньований автотранспорт.

Якби ці компанії оцінювалися під час складання топ-100 в 2017 році, то всі вони увійшли б до першої двадцятки, три з них потрапили б у топ-10.

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У 2017 році в топ-20 рейтингу SIPRI входили 11 компаній зі США, шість - з країн Західної Європи і три - з Росії.

Найбільшою з китайських компаній є Aviation Industry Corporation of China, обсяг продажів зброї якої становить $20 млрд. Вона - шоста за величиною у світі. Корпорація China North Industries Group Corporation, яка займає восьме місце в топ-100 з об'ємом продажів $17 млрд, фактично є найбільшим у світі виробником наземних систем, зазначають дослідники.

Спільні продажі озброєнь 4 китайських держкорпорацій у 2017р. були на рівні $54,1 млрд, що на $16,4 млрд більше, ніж продажі десятка основних компаній ВПК РФ за той же період.

На відміну від багатьох західних компаній, у Китаї обмежують доступ до інформації про всі збройові компанії в інтересах нацбезпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172174
 
 
 Топ коментарі
 
Сибір і так вже віджали. Каци тікають звідти. Кажуть там одні китайози.
Китай посів друге місце на світовому ринку озброєнь, обігнавши Росію, - SIPRI - Цензор.НЕТ 5483
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Тут рабсийское оружие кривизну Земли не всегда учитывает и заводится с толчка, а китайское - так и подавно раз в год стреляет. Кто это гавно покупает?
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китайское производство во многих сферах уже вытесняет Японию, США и Европу. А ты до сих пор живешь в мире стереотипов, что в Китае делают только гамно и подделки?
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Судя по статье китайцы в основном и покупают. Тут же не экспорт оценивают, а производство.
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Ну китайці скупляють техногогії.В тих же московитів.
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ВОруют, а не скупают. Тупо копируют в наглую. И не только у Рашки, а и у всех подряд. Более чем уверен что 99% этих китайских поделок это тупо спионеренное
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orionemc2 a7fce8b3 І купляють також.І це не погана зброя,звісно гірша,що в США,але все ж.
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технологии у московитов?
это типа какие? украденный шмайссер (т.н. автомат калашникова)?
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Goldman Sachs Якби це було так,то ми би їх легко перемогли.Та й по топ армій світу,московити на другому місці.І я їх не вихваляю,а дивлюся на все тверезим поглядом.Московити живуть в лайні,а на військо і війну в них гроші є.
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Пожалуй единственное, чего китайцы не научились копировать у русни - моторы для истребителей. До сих пор их закупают. Но "Мотор Сич" им в этом подсобит.
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встали с колен, но только не иваны а чинизеры.
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счаз "союзмультфильм" напрягнеться і путін продємностріруєт гіперлапті позволяющіє пєрєбрасивать ведевешніков с фонтана в любую точку планєти со скоростью піццот махов
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поэтому там и вирус гуляет.... пукинский...
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А чем закончилась сделка с китайцами по МоторСич? Она состоялась или американцы не позволили и сами теперь инвестируют?
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шо санкции животворящие делают...! Китай занял второе место на мировом рынке вооружений, обогнав Россию, - SIPRI - Цензор.НЕТ 5190 Китай-ото маладцы...им бы ещё рашке всадить по байкал-цены не было бы...
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Пока путин 20 лет рассказывал козлятам сказки про вяликую Расию, китайцы обошли их по всем пунктам.
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Так от противоестесственного союза меча и пукала зараза и пошла.
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Им хватит, чтоб за раз отжать половину раши
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Сибір і так вже віджали. Каци тікають звідти. Кажуть там одні китайози.

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"Высокотехнологичное" оружие этих стран в основном предназначено для борьбы с гражданским населением, ввиду отсутствия совершенных систем управления и продаваемого тупым фанатикам.
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Да, это уже серьезно. Путинских вояк чем только не вооружай - сцыкуны . Он может выскочить... пальнуть и опять в окоп, но никогда не побежит в атаку до последнего. Он не выполнит приказ "ни шагу назад, а только в преред!" . Они бздливые и это доказано войной на Востоке.
Китайский солдат будет переть в перед пока не свалиться в окоп противника и не загрызет его горло. У них иное предсталение об исполнении приказа. Они как и в Северной корее замуштрованы до потери осознания происходящего.
Учитывая их количество и принимая во внимание очень современное вооружение и экипировку солдата - ЭТО НОВЫЕ МОНГОЛЫ ЧИНГИЗХАНА. Их пехота будет брать любые стрелковые позиции численностью и самоотверженностью.
Если бы на Донбасе боевики состояли из китайских солдат, то они б уже давно были во Львове проскочив Киев даже не заметив. (Правительство даже не успело бы утрамбовать чемоданы...

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Хорошо бы, если так. Исторически Китай огребал от всех соседей и не только соседей.
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Долбанутым нет покоя. С кем они собираются воевать, если все человечество вымрет из-за их кулинарных пристрастий жрать летучих мышей и змей.
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без роSSии
не может быть мировой войны, уже и так ясно, но почему мы не готовим своё население
к защите, если не хотим сдаваться!!! где подготовка населения к войне ??? где
она??? где общества содействия армии? кружки и курсы? добровольцев, снайперов, минёров,
сапёров, медсестёр…, где она эта деятельность, которая должна быть повсеместной , бурной, если
хотите -показной, демонстративной, как у этой сволочи - путина в Крыму , чтобы эта
сволочь это видела и хоть немного убоялась…

печаль, мы ничего не делаем…иногда, когда соберём копейку, ездим по безвизу отдыхать,
за впечатлениями …по разным красивым странам , ну чтоб было что вспомнить))) это
тоже нужно и понятно, но дело в том…может
статься так , что некому и негде будет рассказать об этих
странах, когда своя исчезнет…
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