 Китай посів друге місце на світовому ринку озброєнь, обігнавши Росію, - SIPRI

Про це свідчать оновлені дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛIГА.
Дослідники зазначають, що раніше через непрозорість ринку і відсутність надійної інформації щодо китайських компаній вартість продажів зброї Китаєм було важко оцінити. З цієї причини країну не включали в топ-100 SIPRI - щорічний рейтинг найбільших у світі компаній на ринку озброєнь. Тепер SIPRI зібрав інформацію про діяльність чотирьох китайських компаній у 2015-2017 роках.
Йдеться про найбільшого у КНР виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, держкорпорації Norinco, що випускає броньовані автомобілі і системи протиповітряної оборони, China Electronics Technology Group, яка виробляє електронне військове обладнання, і China South Industries Group, що виготовляє броньований автотранспорт.
Якби ці компанії оцінювалися під час складання топ-100 в 2017 році, то всі вони увійшли б до першої двадцятки, три з них потрапили б у топ-10.
У 2017 році в топ-20 рейтингу SIPRI входили 11 компаній зі США, шість - з країн Західної Європи і три - з Росії.
Найбільшою з китайських компаній є Aviation Industry Corporation of China, обсяг продажів зброї якої становить $20 млрд. Вона - шоста за величиною у світі. Корпорація China North Industries Group Corporation, яка займає восьме місце в топ-100 з об'ємом продажів $17 млрд, фактично є найбільшим у світі виробником наземних систем, зазначають дослідники.
Спільні продажі озброєнь 4 китайських держкорпорацій у 2017р. були на рівні $54,1 млрд, що на $16,4 млрд більше, ніж продажі десятка основних компаній ВПК РФ за той же період.
На відміну від багатьох західних компаній, у Китаї обмежують доступ до інформації про всі збройові компанії в інтересах нацбезпеки.
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это типа какие? украденный шмайссер (т.н. автомат калашникова)?
так вот, пипец уже начинается.. и он будет жесточайшим!!!
статья: В Новороссийске из-за засушливой погоды обмелело Неберджаевское водохранилище. Жителям приходится покупать пятилитровые бутылки и использовать питьевую воду для бытовых нужд.
видео: В Новороссийске обмелело водохранилище
Китайский солдат будет переть в перед пока не свалиться в окоп противника и не загрызет его горло. У них иное предсталение об исполнении приказа. Они как и в Северной корее замуштрованы до потери осознания происходящего.
Учитывая их количество и принимая во внимание очень современное вооружение и экипировку солдата - ЭТО НОВЫЕ МОНГОЛЫ ЧИНГИЗХАНА. Их пехота будет брать любые стрелковые позиции численностью и самоотверженностью.
Если бы на Донбасе боевики состояли из китайских солдат, то они б уже давно были во Львове проскочив Киев даже не заметив. (Правительство даже не успело бы утрамбовать чемоданы...
не может быть мировой войны, уже и так ясно, но почему мы не готовим своё население
к защите, если не хотим сдаваться!!! где подготовка населения к войне ??? где
она??? где общества содействия армии? кружки и курсы? добровольцев, снайперов, минёров,
сапёров, медсестёр…, где она эта деятельность, которая должна быть повсеместной , бурной, если
хотите -показной, демонстративной, как у этой сволочи - путина в Крыму , чтобы эта
сволочь это видела и хоть немного убоялась…
печаль, мы ничего не делаем…иногда, когда соберём копейку, ездим по безвизу отдыхать,
за впечатлениями …по разным красивым странам , ну чтоб было что вспомнить))) это
тоже нужно и понятно, но дело в том…может
статься так , что некому и негде будет рассказать об этих
странах, когда своя исчезнет…