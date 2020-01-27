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Все про:Афганістан (71) літак (785) США (5998)

 Військові США підтвердили аварію свого літака в Афганістані

Літак ВПС США розбився в Афганістані, однак свідчень того, що його було збито, немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив представник американського контингенту в Афганістані Сонні Леджетт.

"Літак Bombardier E-11A розбився сьогодні в афганській провінції Газні. Причину катастрофи поки не встановлено, проте ознак того, що літак було збито, немає", - написав він.

Леджетт також заперечив твердження талібів про можливе падіння ще одного літака.

Читайте також: Пасажирський літак розбився в Афганістані. За попередніми даними, на борту було від 83 до 110 осіб

Як повідомлялося, в провінції Газні на сході Афганістану в понеділок розбився американський літак-розвідник.

Талібан заявив про те, що його було збито і взяв відповідальність за це на себе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172172
 
 
 Топ коментарі
 
Очень жаль. Сочувствуем братьям американцам.
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Про наш Боїнг теж казали спочатку що не збивали. Шукайте сліди лаптєй.
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Не правильно мыслишь. Выражаем глубокую озабоченность - такие сейчас тренды в мире.
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Про наш Боїнг теж казали спочатку що не збивали. Шукайте сліди лаптєй.
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Очень жаль. Сочувствуем братьям американцам.
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У Талибана нет ничего такого чтобы могло на 15000 достать...
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Почему тогда Талибан сообщил об этом раньше, чем это признали американцы?

Там у них этих стингеров, как в мешке семочек...а зона поражения до 5 км!
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Я не видел информацию, что самолет летел на этой высоте... а если рядом был аэродром, то при взлете или посадке высота полета намного снижается!
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о возможных жертвах и пострадавших официально пока молчат...
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Штаты похоже обычно не признают что их сбили. Официально - просто крушение. Может и сейчас так, кто знает. И ещё странно почему они его называют Бомбардье - у тех другая нумерация моделей. Совсем. Да и в Википедии уже написали про это и относительно самолёта производитель - Northrop Grumman. Что это за Нортроп под названием Бомбардье? Чепуха какая-то... Кто-нибудь в этом разбирается?
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Это воздушный узел связи и ретранслятор. Разработчиком аппаратуры является американская корпорация "Нортроп-Грумман", а планера, соответсвенно, - "Бомбордье".
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Щось замовчують американці. Їх літаки так просто не падають.
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А мы Зеленского ругаем. Американцы вон сколько тянули даже просто признать, что у них упал самолёт.
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Американцы, убив Султани. разворошили улей. Трамп думал, что своим чубом напугает бармалеев? Самолет сбили конечно, на взлете. 12 военных сразу, а уж сколько потом, только Богу известно. Сбили, думаю "Стингером", их США, Бене Ладану сотнями слали.
Сейчас ни дня без обстрелов. Я думаю, "пора, брат, пора"
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То есть пусть всякая мразь убивает нас, иноверцев, а им отвечать, получается, не следует? Чтобы не ворошить улей? В Википедии написано что сбили над территорией, контролируемой Талибаном, значит не на взлёте а в крейсерском полёте (если Википедия не врёт, что вполне возможно). Но если это так, то это не Стингер а что-то более серьёзное. Вот интересно, если выяснится что это новые игрушки, прибывшие талибанам от ВВХ, что будет?
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Какое отношение иранец, шиит Сулеймани имеет к Талибану? Суниты ненавидят шиитов похлеще американцев. Один из самых кровавых террактов талибов был 28 декабря 2009 года, когда террорист-смертник взорвал себя на центральной улице Карачи, когда там проходила многотысячная процессия мусульман-шиитов, отмечавших шиитский траур Ашура. Погибли 43 и ранены свыше 60 человек.
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Подивимось на відповідь за збитий літак. А вона таки буде.
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