 Військові США підтвердили аварію свого літака в Афганістані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив представник американського контингенту в Афганістані Сонні Леджетт.

"Літак Bombardier E-11A розбився сьогодні в афганській провінції Газні. Причину катастрофи поки не встановлено, проте ознак того, що літак було збито, немає", - написав він.

Леджетт також заперечив твердження талібів про можливе падіння ще одного літака.

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Як повідомлялося, в провінції Газні на сході Афганістану в понеділок розбився американський літак-розвідник.

Талібан заявив про те, що його було збито і взяв відповідальність за це на себе.