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 Події, Київські новини
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Все про:арешт (1062) Київ (6866) пограбування (432) прокуратура (2042) MARUV (11) Віола фон Крамон (4)

 Іноземця, який обікрав машину співачки в центрі Києва, заарештували з альтернативою внесення застави 630 тис. грн, - прокуратура

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 зловмисникові, який, за даними слідства, скоїв крадіжку з автомобіля цінних речей співачки, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Уточнюється, що 11 січня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив заднє скло в автомобілі і викрав із салону сумку з грошима і коштовностями потерпілої.

За результатами розшукових заходів слідчі Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві встановили чоловіка, причетного до цього злочину. Ним виявився громадянин Грузії, 1979 р.н. Під час обшуку в приватному будинку, де він тимчасово проживав, правоохоронці вилучили золоті вироби, відеореєстратор, антени, зарядні пристрої, GPS Tracker, автомобільні брелоки та сім-картки.

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Зараз іноземцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 КК України і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 630 тис. гривень.

Станом на 27 січня 2020 року заставу не внесено. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляє Радіо Свобода, автомобіль належить співачці Maruv.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172171
 
 
 Топ коментарі
 
Умышленное убийство 7-15 лет.
А тут до 12 лет.
Уровень людей, создававших наш криминальный кодекс, это уборка улиц.
Еще им можно доверить уход за свиньями на ферме.
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ну, певица - это вы загнули) латексный полотер - это да)
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То, есть воруй и есть возможность откупиться и избежать наказания, я так понял?
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ну з верху нормальні жіночки Іноземця, який обікрав машину співачки в центрі Києва, заарештували з альтернативою внесення застави 630 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4750
а на цих тільки футболістам вінницької Ниви ударну техніку відпрацьовувати Іноземця, який обікрав машину співачки в центрі Києва, заарештували з альтернативою внесення застави 630 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8263
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Фиг с ним с этим грузином ...
А вот эта Марув, она точно певица? Судя по вместительности сумки, она больше напоминает шпиона!
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Ну, тогда не певица, а поющие трусы )))
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Маруху обікрали? Та злодію треба дати почесну грамоту від МВС та Мінкульту.
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поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбил заднее стекло в автомобиле и похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей, (путем) то есть рельсой.
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краще б саму шмарув вкрав... і грузину і нам було б приємно
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Ларису Иванавну хачу. А вот эту Марув-шмарув, савсэм нэ хачу.
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Сумачку хачу. А вот эту Марув-шмарув, савсэм нэ хачу.
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Умышленное убийство 7-15 лет.
А тут до 12 лет.
Уровень людей, создававших наш криминальный кодекс, это уборка улиц.
Еще им можно доверить уход за свиньями на ферме.
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Кодекси як і закони , в Україні пишуть вчорашні бандюки , злодії , гвалтівники з ВР .
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Пожалейте свинок! Они ж ни в чем не виноваты)))
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а за бывшего начальника п из О мамы всего 525000 попросили, о какой ценный автовор попался.
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Чуть не прилично---но что то грузинские братаны крепко укрепились у нас по части уголовки, и давно. Пора за золотым руном отправлять----вплавь, с Одессы и зимой. Вместо отсидки.
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Старый новый министр Аваков сильно занят добровольцами, - ему ни до Марув ни до этнических группировок дела никакого нет..
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А стриптезерш на оральном сексе ловить?! Столько дел, столько дел
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ну, певица - это вы загнули) латексный полотер - это да)
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