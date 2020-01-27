 Іноземця, який обікрав машину співачки в центрі Києва, заарештували з альтернативою внесення застави 630 тис. грн, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Уточнюється, що 11 січня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив заднє скло в автомобілі і викрав із салону сумку з грошима і коштовностями потерпілої.

За результатами розшукових заходів слідчі Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві встановили чоловіка, причетного до цього злочину. Ним виявився громадянин Грузії, 1979 р.н. Під час обшуку в приватному будинку, де він тимчасово проживав, правоохоронці вилучили золоті вироби, відеореєстратор, антени, зарядні пристрої, GPS Tracker, автомобільні брелоки та сім-картки.

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Зараз іноземцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 КК України і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 630 тис. гривень.

Станом на 27 січня 2020 року заставу не внесено. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляє Радіо Свобода, автомобіль належить співачці Maruv.