 Зняття введених ЄС проти Росії через Донбас санкцій прив'язане до виконання мінських домовленостей, - посол Німеччини в РФ фон Гайр

Про це посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявив в інтерв'ю російському "Комерсанту", передає Цензор.НЕТ.

"Санкції, введені країнами ЄС через Донбас, - це не санкції заради санкцій. Це заходи, під час ухвалення яких передбачалася можливість їхнього зняття - у разі виконання мінських домовленостей. На просуванні мінського процесу ми і зосередилися, і кроки, які робляться останнім часом, вселяють надію. І логіка в тому, що в міру виконання домовленостей наближається і зняття санкцій", - заявив він.

Також він акцентує, що ситуація не настільки змінилася, щоб знімати санкції.

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"Поки ситуація ще недостатньо змінилася, щоб можна було виступити за зняття санкцій. Розумію, що і німецьким компаніям важко в умовах санкцій, що вони зачіпають їхній бізнес, їхню щоденну роботу і в чомусь обмежують їхні можливості. Але послідовність дій у цьому випадку диктується спершу політикою, а потім вже економікою".