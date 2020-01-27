 Зняття введених ЄС проти Росії через Донбас санкцій прив'язане до виконання мінських домовленостей, - посол Німеччини в РФ фон Гайр

Про це посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявив в інтерв'ю російському "Комерсанту", передає Цензор.НЕТ.
"Санкції, введені країнами ЄС через Донбас, - це не санкції заради санкцій. Це заходи, під час ухвалення яких передбачалася можливість їхнього зняття - у разі виконання мінських домовленостей. На просуванні мінського процесу ми і зосередилися, і кроки, які робляться останнім часом, вселяють надію. І логіка в тому, що в міру виконання домовленостей наближається і зняття санкцій", - заявив він.
Також він акцентує, що ситуація не настільки змінилася, щоб знімати санкції.
"Поки ситуація ще недостатньо змінилася, щоб можна було виступити за зняття санкцій. Розумію, що і німецьким компаніям важко в умовах санкцій, що вони зачіпають їхній бізнес, їхню щоденну роботу і в чомусь обмежують їхні можливості. Але послідовність дій у цьому випадку диктується спершу політикою, а потім вже економікою".
Санкції було введено за оккупацію Криму.
При чому тут «Мінськ»?
что бы с мацкалей санкции сняли
Других задач его кукловоды не ставили
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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https://zbruc.eu/node/95118?fbclid=IwAR1KmH_NLflokAbkbQ8t0lYitUauYoUh_BvW2mY2cqnVlFCvaQHgo-NTrGk