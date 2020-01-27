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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (15246) санкції (2465) Євросоюз (2758)

 Зняття введених ЄС проти Росії через Донбас санкцій прив'язане до виконання мінських домовленостей, - посол Німеччини в РФ фон Гайр

Ситуація з виконанням мінських угод ще недостатньо змінилася, щоб можна було виступити за зняття санкцій.

Про це посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявив в інтерв'ю російському "Комерсанту", передає Цензор.НЕТ.

"Санкції, введені країнами ЄС через Донбас, - це не санкції заради санкцій. Це заходи, під час ухвалення яких передбачалася можливість їхнього зняття - у разі виконання мінських домовленостей. На просуванні мінського процесу ми і зосередилися, і кроки, які робляться останнім часом, вселяють надію. І логіка в тому, що в міру виконання домовленостей наближається і зняття санкцій", - заявив він.

Також він акцентує, що ситуація не настільки змінилася, щоб знімати санкції.

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"Поки ситуація ще недостатньо змінилася, щоб можна було виступити за зняття санкцій. Розумію, що і німецьким компаніям важко в умовах санкцій, що вони зачіпають їхній бізнес, їхню щоденну роботу і в чомусь обмежують їхні можливості. Але послідовність дій у цьому випадку диктується спершу політикою, а потім вже економікою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172169
 
   
 Топ коментарі
 
Вот для чего поцЗеденту нужен мир-
что бы с мацкалей санкции сняли
Других задач его кукловоды не ставили
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,

,.....................??
.
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Клятий барига! Мішає тільки бубочці.
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вот правильно,герры немцы Снятие введенных ЕС против России из-за Донбасса санкций привязано к выполнению минских договоренностей, - посол Германии в РФ фон Гайр - Цензор.НЕТ 3656.а то сп-2,бизнес эс южели...
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шаги, которые предпринимаются в последнее время, внушают надежду Снятие введенных ЕС против России из-за Донбасса санкций привязано к выполнению минских договоренностей, - посол Германии в РФ фон Гайр - Цензор.НЕТ 7370
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Дивно.
Санкції було введено за оккупацію Криму.
При чому тут «Мінськ»?
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Вот для чего поцЗеденту нужен мир-
что бы с мацкалей санкции сняли
Других задач его кукловоды не ставили
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А тебе мир не нужен, главное чтобы санкции против маскалей были?
 показати весь коментар
 
 
.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,

,.....................??
.
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Тріумф оновленої версії Гітлера в «Яд Вашем» - це така моральна катастрофа у світовому масштабі, якої не бувало від часів тієї Катастрофи. Боюсь, але й сподіваюсь, що світ за неї належним чином заплатить. Бо світ, у якому можливі такі речі, не має права на існування.

https://zbruc.eu/node/95118?fbclid=IwAR1KmH_NLflokAbkbQ8t0lYitUauYoUh_BvW2mY2cqnVlFCvaQHgo-NTrGk
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Значит нужно включить в Минские договоренности Крым!
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