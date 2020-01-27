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 Політика України
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Все про:ЄНП (26) Порошенко (8176) Туск (230) Європейська Солідарність (227)

 Порошенко зустрівся з Туском: "висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна". ФОТО

У ході робочого візиту до Брюсселя голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Європейської народної партії Дональдом Туском.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко зустрівся з Туском: висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна 01

Порошенко висловив вдячність Європейському Союзу за тверду багаторічну єдність і солідарність з Україною у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави. Він наголосив на важливості продовження політики санкцій ЄС щодо Російської Федерації за агресію проти України, систематичний зрив мирного процесу на Донбасі та анексію Криму.

"Висловлено застереження щодо спроб міжнародної реабілітації президента Путіна без відповідних змін у поведінці Москви", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України. ФОТО

Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення проукраїнської коаліції на підтримки нашої держави. Він звернувся із закликом забезпечити збереження українського питання серед ключових пріоритетів діяльності Європейського Союзу.

Порошенко зустрівся з Туском: висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна 02

Зі свого боку Президент Європейської народної партії запевнив у твердій підтримці України та наголосив на нагальності продовження євроінтеграційного руху і неухильного дотримання демократичних норм і принципів.

Порошенко і  Туск також обговорили перспективи розвитку відносин партнерства між Європейською народною партією та "Європейською Солідарністю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172168
 
   
 Топ коментарі
 
А де наша катаклізьма тиняється?
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Готовица к ещё более решительному отводу войск, и к самому устойчивому перемирию, и уже готов обьявить самое безальтернативное переставание стрелять. Для этого у ВСУ нужно отобрать даже автоматы
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зебобики, а реально зелю только лука поздравил с днюхой? Это же полный трындец...
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Я прочитал биографии Порошенко и Зеленского в википедии.
Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський (нар. 25 січня 1978, Кривий Ріг) - український державний діяч, політик, шоумен, актор, комік, режисер, продюсер та сценарист, шостий Президент України з 20 травня 2019 року[7]. Фсё!

А теперь держитесь это про Порошенко:
Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965) - український політик, підприємець, п'ятий президент України2014). Народився у Болграді в Одеській області. Випускник Київського інституту міжнародних відносин. Кандидат юридичних наук (2002, Одеська юридична академія). Народний депутат України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань (1998-2014, 2019). Працював міністром закордонних справ (2009-2010) і торгівлі (2012). Був членом Ради Національного банку України (2007-2014). За президентства призупинив активну російську агресію на сході України, добився зовнішньополітичної підтримки України державами Заходу. Отримав безвізовий режим з ЄС (2017). Сприяв наданню автокефалії Українській православній церкві (2018-2019). Ініціював реформи в армії, освіті, медицині, сферах державного управління тощо. Після Чорноморського інциденту тимчасово запровадив воєнний стан (2018). Колишній власник кондитерської корпорації «Рошен», кількох автомобільних і автобусних заводів, інформаційного П'ятого каналу тощо. Один із найбагатших людей країни. Лауреат Премії України в галузі науки і техніки, заслужений економіст України.
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з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.[4]
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Готовица к ещё более решительному отводу войск, и к самому устойчивому перемирию, и уже готов обьявить самое безальтернативное переставание стрелять. Для этого у ВСУ нужно отобрать даже автоматы
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Между лондоном и ростовом . В киеве - мабуть зась .
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наша зекатаклизьма празднует синьор - холокост
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круче реабилитации чем Порошенко устроил рачкинскому миру, трудно придумать, молчал бы лучше.
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И?
Что нового он сказал?
В чём новость то?
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новость?высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина


а от зелебени новости-пиристатьстрилять и с новым годом дорогой владимвладимыч
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Гыг, ладно когда такое несут пустоголовые, но ты же думающий, чего вдруг такие мысли?
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Смотрю на фото - и Туск, и Порошенко, улыбаются. И в голову пришло:"Встретились Туск и Порошенко. Обсудили дела. Потом Туск говорит:
- Пётр Алексеевич, что мы всё о серьёзном да о серьёзном... Расскажи какой-нибудь, свежий анекдот...
- Та будь ласка: "Повертається Зеленський з поїздки в Польщу, а йому назустріч - новий анекдот: "Ти де шлявся? Я без тебе, вже сумувать почав!...".
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В тенденции, Сом... тенденция...тренд такой... капичи?
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він за собою весь час фотографів тягає ? Порошенко встретился с Туском: "высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина" - Цензор.НЕТ 9020
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Это точно.Как и перед выборами на автобусах "местных жителей"
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угу - які так "..чисто випадково" опинялися поруч...
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Ой, лучше не напоминай, нето что смотреть... нуегонах того бубочку
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А тобі сподобалося кліп від зєлєнського про зустріч загиблих в ірані? Скмжи толково, і ніякого фарсу. А зйомки зє на передовій де застосовувалися професійні мікрофони? Скажи класно!
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зебобики, а реально зелю только лука поздравил с днюхой? Это же полный трындец...
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Клован на свою днюху пуйло поздравлял... так на всякий случай, шоб не злить...😁😁😁😁
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Эта встреча ещё смешнее выглядит, чем встреча Зе' в Омане
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Навіщо мені ця єресь?
Розповідайте це друг дружці
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Вам, дебилам, это нужно по 100 раз на дню повторять. Пока не поумнеете.

Порошенко зустрівся з Туском: "висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна" - Цензор.НЕТ 1471
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Не перегружай магический процессор...
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Что может быть смешнее когда твоего преза с днем рождения поздравил только Лукашенко, зебобик?
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Так він і твій президент!
Чи ти запорєбрікова?
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Только находясь в цивилизованной стране, понимаешь, насколько безмозглые те, кто выбрал наркомана презедентом
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Та ге тока в цивилизованной... в финиково-апельсиновой тоже...
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Совецкий медведь наш, або Гиперзвуковой монгольфьер.
January 25th, 17:56
Я уже хотел лечь и помереть от тоски, но жизнь настолько разноцветная, что приходится с матюками вылазить из могилы. *****, с этим балалаешниками не соскучишься.
Итак, флот высокоскоростных дирижаблей. Да *****. Жаблей. Дири.
"Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу.
Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Орел" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в "Роскосмосе" пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой."
То есть, вместо того чтобы научиться попадать спускаемым аппаратом в платформу, как у Илона Маска делает безмозглая ступень ракеты без экипажа, надо построить дирибобельный флот ценой в миллиарды. Для начала десять дирижаблей. Чтобы спасать космонавтов "Орла". ***** тогда вообще эти космонавты? И ***** их спасать? Наймите на вокзале новых. Или посадите вместо них калькулятор.
Не обладает Россия высокоскоростными судами. Допустим. Ну так обладайте. Они стоят копейки. Нет же, надо построить дирижабельный флот по цене почти в два миллиарда за одну надувную палатку для цирка. Надо понимать, дирижабли будут гиперзвуковыми.
В общем, готовьтесь, смертные. Скоро орды комиссаров на монгольфьерах с аркебузами придут к вам брататься в обмен на ваши кроссовки.
Постскриптум
я представляю себе переговоры пилотов звена F-35, пролетевших мимо этой *****
- Оу щит, Джон! Ты тоже это видел?
- Мазафака. Я это видел. Свяжись с диспетчером. Возможно мы через ****** бермудский треугольник попали в прошлое. Я читал про такие случаи.
Короче, у меня есть лайфхак для Роскосмоса если надуть дирижабль вакуумом, то на нем можно долететь до Луны с помощью огнетушителя
Не благодарите. Мы же братья. Просто берите и пользуйтесь.
https://gorky-look.livejournal.com/321487.html
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По лінії ЄвроСоюзу (28 передових країн Європи, де ті країни представляють уряди власне країн) завдяки контактам Петра Порошенка нас, Україну, ще підтримують.. Ще там - проукраїнська більшість... Але в Раді Європи (зокрема - в Парламентській асамблеї), куди входить 47 країн Європи - свою більшість створив ***** касапський. Більшісь ***** не критична, не абсолютна, там десь третина відряджених депутатів за касапію топить (третина - проти); але, завдяки 73/43%зебілів, які галаснули за віслюка оманського - болото ПАРЄ більше схиляється на сторону *****. Мовляв, ви, хохли, спочатку в себе розберіться; а ми касапського хабарчика газонемо...
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Ну, може хоч ця зустріч з Туском компенсує чергову ганьбу України, яка буде створена "Блазнем" в Польщі?...
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шо воно вже й в Польші обгадилось? Та скіки ж можна....
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Когда уже этот коронавирус успокоится....
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Ну шо там зеленый немародер уже снизил команалку? Закончил войну? Перестал наживаться на крови? И доллар 8 вернул?
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ты через жопу дышишь?!
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«Еще не бьіло для Россіі прєзідента, хуже чєм Порошенко.» (с)
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Эй любители зеленой сциканины, вы куда деваетесь, когда на цензое новости про очередной зашквар оманского ишака, про куршавельского чертолова, про суды в потльзу каломойши?
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ЗекоМАнда.,ваш клован може встретится с свадебным генералом из Омана. Или с киркоровым ...😁😁😂😂🤣🤣 ***** дебила выбрали дебилы... вроде не 90е. Вроде народ к кидалову настороже, и так всратся...🙄
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"В ходе рабочего визита"___________________этому персонажу пора в палату, где лежат "прокурор" с "наполеоном"))))))))))))))))))))))))
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а где группа поддержки , с которой он на допросы ходит , на Брюссель , для лизунов , зажал
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два глубоких пенса-один святой, другой тусклый
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У зеклована за 6 месяцев 6 отпусков...а группа поддержки беня и г+г .а в планах отсосать у пуйла и свалить на растов.
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Какой нах рабочий визит в Брюссель? Один в Омане типа "работал", этот по Европе бегает "крышу" ищет......
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Когда мужики работают Моника зеленски лижет яйца
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