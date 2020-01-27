 Порошенко зустрівся з Туском: "висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
Порошенко висловив вдячність Європейському Союзу за тверду багаторічну єдність і солідарність з Україною у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави. Він наголосив на важливості продовження політики санкцій ЄС щодо Російської Федерації за агресію проти України, систематичний зрив мирного процесу на Донбасі та анексію Криму.
"Висловлено застереження щодо спроб міжнародної реабілітації президента Путіна без відповідних змін у поведінці Москви", - говориться в повідомленні.
Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення проукраїнської коаліції на підтримки нашої держави. Він звернувся із закликом забезпечити збереження українського питання серед ключових пріоритетів діяльності Європейського Союзу.
Зі свого боку Президент Європейської народної партії запевнив у твердій підтримці України та наголосив на нагальності продовження євроінтеграційного руху і неухильного дотримання демократичних норм і принципів.
Порошенко і Туск також обговорили перспективи розвитку відносин партнерства між Європейською народною партією та "Європейською Солідарністю".
Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський (нар. 25 січня 1978, Кривий Ріг) - український державний діяч, політик, шоумен, актор, комік, режисер, продюсер та сценарист, шостий Президент України з 20 травня 2019 року[7]. Фсё!
А теперь держитесь это про Порошенко:
Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965) - український політик, підприємець, п'ятий президент України (з 2014). Народився у Болграді в Одеській області. Випускник Київського інституту міжнародних відносин. Кандидат юридичних наук (2002, Одеська юридична академія). Народний депутат України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань (1998-2014, 2019). Працював міністром закордонних справ (2009-2010) і торгівлі (2012). Був членом Ради Національного банку України (2007-2014). За президентства призупинив активну російську агресію на сході України, добився зовнішньополітичної підтримки України державами Заходу. Отримав безвізовий режим з ЄС (2017). Сприяв наданню автокефалії Українській православній церкві (2018-2019). Ініціював реформи в армії, освіті, медицині, сферах державного управління тощо. Після Чорноморського інциденту тимчасово запровадив воєнний стан (2018). Колишній власник кондитерської корпорації «Рошен», кількох автомобільних і автобусних заводів, інформаційного П'ятого каналу тощо. Один із найбагатших людей країни. Лауреат Премії України в галузі науки і техніки, заслужений економіст України.
Что нового он сказал?
В чём новость то?
а от зелебени новости-пиристатьстрилять и с новым годом дорогой владимвладимыч
- Пётр Алексеевич, что мы всё о серьёзном да о серьёзном... Расскажи какой-нибудь, свежий анекдот...
- Та будь ласка: "Повертається Зеленський з поїздки в Польщу, а йому назустріч - новий анекдот: "Ти де шлявся? Я без тебе, вже сумувать почав!...".
Розповідайте це друг дружці
Чи ти запорєбрікова?
January 25th, 17:56
Я уже хотел лечь и помереть от тоски, но жизнь настолько разноцветная, что приходится с матюками вылазить из могилы. *****, с этим балалаешниками не соскучишься.
Итак, флот высокоскоростных дирижаблей. Да *****. Жаблей. Дири.
"Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу.
Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Орел" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в "Роскосмосе" пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой."
То есть, вместо того чтобы научиться попадать спускаемым аппаратом в платформу, как у Илона Маска делает безмозглая ступень ракеты без экипажа, надо построить дирибобельный флот ценой в миллиарды. Для начала десять дирижаблей. Чтобы спасать космонавтов "Орла". ***** тогда вообще эти космонавты? И ***** их спасать? Наймите на вокзале новых. Или посадите вместо них калькулятор.
Не обладает Россия высокоскоростными судами. Допустим. Ну так обладайте. Они стоят копейки. Нет же, надо построить дирижабельный флот по цене почти в два миллиарда за одну надувную палатку для цирка. Надо понимать, дирижабли будут гиперзвуковыми.
В общем, готовьтесь, смертные. Скоро орды комиссаров на монгольфьерах с аркебузами придут к вам брататься в обмен на ваши кроссовки.
Постскриптум
я представляю себе переговоры пилотов звена F-35, пролетевших мимо этой *****
- Оу щит, Джон! Ты тоже это видел?
- Мазафака. Я это видел. Свяжись с диспетчером. Возможно мы через ****** бермудский треугольник попали в прошлое. Я читал про такие случаи.
Короче, у меня есть лайфхак для Роскосмоса если надуть дирижабль вакуумом, то на нем можно долететь до Луны с помощью огнетушителя
Не благодарите. Мы же братья. Просто берите и пользуйтесь.
https://gorky-look.livejournal.com/321487.html