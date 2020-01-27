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 Політика України, Події
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 Судді Ялтинського міського суду АР Крим дали до 12 років ув'язнення за держзраду, - Офіс генпрокурора

Суддю незаконно створеного російського окупаційного суду в Криму засудили за державну зраду.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Святошинський райсуд м. Києва в порядку спеціального судового провадження визнав винним суддю Ялтинського міського суду АР Крим у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу.

Зазначається, що судді призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

"В ході судового розгляду встановлено, що громадянин України – суддя вказаного суду у березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Окрім того, він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим.

Таким чином, зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави", - зазначається в повідомленні.

Загалом на судовому розгляді та на стадії досудового розслідування знаходяться понад 300 кримінальних проваджень за фактом державної зради суддів.

Читайте також: Генпрокурор Рябошапка звільнив на підставі не того закону військового прокурора Приймачка, який розслідував захоплення Криму, - адвокат Франчук. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172167
 
   
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Нужно еще пяток накинуть за проституцию.
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В Крыму орки задержали орка)) Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9817 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 152 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4313 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4313 Друга Аксёнова, Игоря Голикова, участника отжатия Крыма. Давят уже друг друга длбы. На Миротворце с 2015 года. Член партии Единой Расеи) Видео задержания прилагается https://qha.com.ua/ru/novosti/v-krymu-zaderzhali-deputata-gorsoveta-bahchisaraya-golikova-ego-podozrevayut-v-korruptsionnyh-dejstviyah/?fbclid=IwAR072SZeadbm1grNvnLH-YGwX7p-GcoSLGT1c9KPWwWL6FfBMl5YpbjbvHc
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Как едины и смелы украинские прокуроры и судьи, когда речь о недосягаемых для отечественных правоохренителей персон...
И одновременно: как они старательно бессильны в отношении сколь-либо влиятельной ваты со связями, которой вокруг, рядом - не счесть
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Зебилы, его надо отпустить и наградить? Или наградить и отпустить? В какой последовательности это у вас сейчас делается?
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А его никто и не задерживал. Сидит себе в Крыму. А реально задержаного отпустили расцеловав на прощание.

Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности
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Есть выход и в этом случае. Наградят 2 раза. Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3600
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Находись этот судья на "континентальной" Украине, сомневаюсь что даже уголовное дело против него открыли...
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Круто. Охотники за привидениями. Ближе никого не было? А как же коррупция?
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а шо судить заочно, це, як звучно мочить и травить сепаров из химоружия парниковыми газами Судді Ялтинського міського суду АР Крим дали до 12 років ув'язнення за держзраду, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9242
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осудили, очно, или заочно, с отбыванием наказания по закону надьки-стюардессы в санатории Ай-Даниль(строгий режим).
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І що, тепер 12 років буде відбувати покарання на ялтинському пляжі?! Чи може бакланівська СБУ знайде засіб дійсно доправити його за грати?!
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