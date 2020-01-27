 Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За словами найманця РФ, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було виявлення позицій, спостережних постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил. Під час висування з власних позицій і перетину лінії розмежування він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ покинули пораненого і повернулися на свої позиції.

"У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої ДНР, що свідчить про його приналежність до збройних формувань, що входять до складу російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який зазнав численних мінно-вибухових поранень, необхідну медичну допомогу і доставили у військовий госпіталь. Зараз він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення.

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