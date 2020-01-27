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 Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС. ФОТО

Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об'єднаних сил українські розвідники затримали представника збройних формувань РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС 01

За словами найманця РФ, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було виявлення позицій, спостережних постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил. Під час висування з власних позицій і перетину лінії розмежування він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ покинули пораненого і повернулися на свої позиції.

Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС 02

"У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої ДНР, що свідчить про його приналежність до збройних формувань, що входять до складу російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який зазнав численних мінно-вибухових поранень, необхідну медичну допомогу і доставили у військовий госпіталь. Зараз він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ стріляли у свою сторону з колишніх позицій ОС у Петрівському, - українська сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172166
 
   
 Топ коментарі
 
а чего это оккупант по привычке штаны с себя снимает?!
мы только почки, печень заберем а задницу трогать не будем..
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военная форма - оборжаться у этого кадра
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Ідут учєнія - чукча будєш дєсантніком, вот кольцо считаєш до 10 і дьоргаєш. Випхали в люк, відрахував, а кольца нєт. Бачить чукчу, що летить назустріч та питає - де тут кольцо? - моя нє знаєт, моя сапьор
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Косий шрифт бачив? Я так знущаюсь над собачим язиком.
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Повезло чуваку, что свои не пристрелили.
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камуфло сру - куртяк подёвка под бушлат Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8586
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а чего это оккупант по привычке штаны с себя снимает?!
мы только почки, печень заберем а задницу трогать не будем..
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Ну так ему же сказали Шо бандєрАвцы всё едят Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4599
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Те сепары, которые минное заграждение ставили?
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Відправте його охороняти Зеленського, може хоч там буде корисний
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Рекомендую для таких умников, ввести спортвную дисциплину "Бег по минному полю".
А лучше, по мотивам фильма с А. Шварценеггером, назвать "Бегущий человек".

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Идиологи войны в Украине.Сирии Ливии Цар Грузии и т д.... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--

они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..

Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ убивать..

ДОБРОВОЛЬНО..

По зову "сердца ".. ..

https://uploads.disquscdn.com/images/468c041f7922ec3e5f46186b72c53769a1f8456fd6345a9d313979491848afd1.jpg
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нямай, не обляпайся..
Сенченко: РФ була готова віддати всіх полонених і деблокувати Іловайськ в обмін на 10 своїх десантників, Порошенко був проти
https://uagolos.com/senchenko-rf-byla-gotova-viddati-vsih-polonenih-i-deblokyvati-ilovaisk-v-obmin-na-10-svoih-desantnikiv-poroshenko-byv-proti/
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Чем то на зебуина похож , лапки вверх я сдаюсь
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
///.
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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
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Тре було розстріляти ту рашистську паскуду нахрін на місці. Лише обов'язково перед тим не забути гарячим чаєм напоїти, а то мабуть замерзла в полі на вітрі
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Какая-то бройлерная курица на фото.
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В Китае от этого супа вроде коронавирус вылез. А в параше и в лугандоне это "герб".
Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4546
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Блджад, ну что за люди эти китайцы. Летал кажан этот, не трогал никого, а те его поймали и в супе сварили...
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это "бетман в собсном соку" что ли?!.. фу, бляха!!!!
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блииинн!!! .. если это не фотошоп, то китайцЗы должны быть покараны за поедание человеческих младенцев и короновирусом, и в жопу и в хвост_вирусом!!!
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зародки з аборторію - висока китайська кухня..є ще цікава страва - "три писки"..живі зародки пацюка(rattus norvegicus)..перший раз пищить коли беруть паличками..другий коли вмокають у дуже гострий соус..тритій - на зубах китайця..
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https://www.youtube.com/watch?v=Q5mkKKeDjMo

РФ договаривается с укр.элитами и Зеленским о вхождении в Союзное государство до мая. А 9 мая в Москве Путин собирается отпраздновать свою победу над Западом, Украиной и Беларусью.
Опять, как и в 2013 перед Майданом, договариваются с олигархами и "элитой", но не учитывают мнение украинского народа!
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Ну чьто ви так вальнуетес? Ему же текст сурков писал.
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После слов зели на дебатах, о повстанцах. Я думал что избиратели сольют его в унитаз. Таки схавали кал, еще и облизнулись.
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При таких пораненнях потрібно першу медичну допомогу надати, найкраще це марлева пов'язка з кухонною сіллю на рани накласти.
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Лапки задерло як жук колорадський! Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 73 Колорад проклятий! Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 163
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Теперь на военных дело откроют мол оторвали ноги бедному мирному жителю.
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головне пряжка-бляха на ремні - СА, совок. У них що там у голові вальти **№ться ?
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скоро это чмо + 10 бандитов обменяют на 3 бомжа из лднр. оплодисменты для ЗЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! и 73% дебилов
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Валить надо на месте тварей,бо зеленая сопля поменяет на ватных таксистов
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ТП а если они наших потом резать будут?
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А сейчас ваши ублюдки пленных конфетами и шампанским угощают, ватный татаромордовский длбб?
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С 16 лет сученок "служит", и явно не на кухне.
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ЗЕро все одне його обміняє. В межах обмінів при ЗЕ були звільнені не тільки беркута, а ще 3 терористи харківські які підірвали вибухівку біля палацу спорту 2014 на укр мітингу, далі діда звільнили що поклав гранату у банку з медом та підірвав 2 бійців ЗСУ, звільнили фермера який здав розташування розвідгрупи ЗСУ загинуло 18 розвідників в 2014 і т.д.
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Если бы не подорвался, то пристрелил бы пару копов в Киеве!
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какачество фото просто зашкаливает, ощущение что на дворе 2000 год и вышли первые цифровики с разрешнием 2.1МпХ
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Удобно пользоваться одинадцатым айфоном сидя в барбершопе и попивая смузи, дожидаясь мастера.
А вот в полевых условиях, когда подзарядки вечером может и не быть, лучше всего подходят долгоиграющие пыле-влаго-защищенные крепыши, в которых и не во всех камера есть.
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удобно фото в говень превращать специально в редакторах. фото билета кстати не пострадало.
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Прекратите брать их в плен, ну достала уже эта беззубая мыролюбнисть и толерастия. Ну знаете же прекрасно что в тылу в Киеве сепарня и предатели..и его отпустят, ещё и вылечат за счёт Украины. Ну сколько можно по граблям ходить. Слишком мыролюбные и толерастичные не выживают!!
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а чотвы так возбудились, зельц его амнистирует а потом обменяют на какого нибудь таксиста из луганска которы налоги от лнры утаивал и за это попал на подвал!!! ведь прошлый раз таких нашихлюдей среди пленных около 70% было, ну и еще плюс свидетели йоговы котопые в рашке запрещены!
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Даремно не допомогли йому відправитися до "вялікага правітєля динири" захараста та до гіві з моторилом.... даремно.
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Надеюсь уже отпустили? Ну шоб бабло на обмен не тратить?
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Телеведущий Флавио Инсинна на итальянском телешоу «Наследие» в эфире телеканала RAI назвал Украину Малороссией, заявив, что это второе название страны.
вот его фейсбук. Заходим и жалуемся на страничку.
https://www.facebook.com/pg/FLAVIOINSINNAFaccialibro/posts/?ref=page_internal
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