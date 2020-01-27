 Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
За словами найманця РФ, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було виявлення позицій, спостережних постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил. Під час висування з власних позицій і перетину лінії розмежування він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ покинули пораненого і повернулися на свої позиції.
"У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої ДНР, що свідчить про його приналежність до збройних формувань, що входять до складу російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленні.
Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який зазнав численних мінно-вибухових поранень, необхідну медичну допомогу і доставили у військовий госпіталь. Зараз він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення.
путин
сталин
мы только почки, печень заберем а задницу трогать не будем..
А лучше, по мотивам фильма с А. Шварценеггером, назвать "Бегущий человек".
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Идиологи войны в Украине.Сирии Ливии Цар Грузии и т д.... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--
они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..
Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ убивать..
ДОБРОВОЛЬНО..
По зову "сердца ".. ..
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Сенченко: РФ була готова віддати всіх полонених і деблокувати Іловайськ в обмін на 10 своїх десантників, Порошенко був проти
https://uagolos.com/senchenko-rf-byla-gotova-viddati-vsih-polonenih-i-deblokyvati-ilovaisk-v-obmin-na-10-svoih-desantnikiv-poroshenko-byv-proti/
это ФАНТАССТИКА !- --
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https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
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РФ договаривается с укр.элитами и Зеленским о вхождении в Союзное государство до мая. А 9 мая в Москве Путин собирается отпраздновать свою победу над Западом, Украиной и Беларусью.
Опять, как и в 2013 перед Майданом, договариваются с олигархами и "элитой", но не учитывают мнение украинского народа!
А вот в полевых условиях, когда подзарядки вечером может и не быть, лучше всего подходят долгоиграющие пыле-влаго-защищенные крепыши, в которых и не во всех камера есть.
вот его фейсбук. Заходим и жалуемся на страничку.
https://www.facebook.com/pg/FLAVIOINSINNAFaccialibro/posts/?ref=page_internal