 6 тис. км відремонтованих доріг за 85 млрд гривень, - голова "Укравтодору" Кубраков озвучив плани на 2020 рік

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.
За словами Кубракова, цього року в Україні має бути відремонтовано понад 6 000 км доріг державного і місцевого значення. "Мета - понад 6 тис км оновлених доріг. Рекордні 85 млрд грн залучених коштів. І нова управлінська політика. Все це допоможе зробити цей рік переломним", - написав глава Укравтодору.
Наразі, за даними Кубракова, 90-95% доріг в Україні перебувають у незадовільному стані. При загальній протяжності основних магістралей 24 000 км уряд планує провести їхній капітальний ремонт упродовж найближчих п'яти років.
Глава Укравтодору перерахував дії, які вже зроблено для забезпечення розпочатого будівництва:
- жорстка і прозора кадрова політика: вже оновили 70% керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а зараз активно впроваджуємо внутрішню систему KPI і незалежну оцінку якості робіт підрядників;
- оптимізація закупівельного процесу: розробляємо єдині кваліфікаційні вимоги, єдину тендерну документацію, єдиний типовий договір;
- міжнародне партнерство та впровадження сучасних рішень:
співпраця з IT-компаніями у сфері Big Data, smart-планування з орієнтацією на кількісні і якісні показники, розвиток ІТС (інтелектуальної транспортної системи) і діджиталізація процесів.
"Цілі дуже амбітні. Але з тією підтримкою, яку ми маємо від бізнесу, всіх гілок державної влади і громадськості - у нас все вийде", - зазначає Кубраков.
Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Юрій Голік заявив, що так зване Велике Будівництво стартує вже 1 березня, якщо дозволять погодні умови.
Дальше простая математика
А 27 января, уже можно было бы рассказать, что заканчивают капитальный ремонт первых 500 км из 6000 км запланированных...
Но вероятнее всего, на 27 января уже спиз..ли 20 из 85 миллиардов...
и у тебя куйло ещё не напало?
Армию распустить разве что....