EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1216  11
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2732) Закарпаття (856)

 Поїзд протаранив вантажівку на Закарпатті, є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

27 січня на залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів Закарпатської області поїзд зіткнувся з вантажівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це поінформувала поліція області.

"О 12.15, рухаючись вулицею Польовою, водій вантажівки "ЗІЛ" зіткнувся з поїздом, який їхав із села Буштино до Тячева. На нерегульованому залізничному переїзді водій вантажівки, 57-річний житель села Добрянське, не зупинився на заборонний сигнал світло-звукової сигналізації", - розповіли в пресслужбі.

Внаслідок ДТП водій і 45-річний пасажир вантажівки загинули на місці, ще одного пасажира, 25 річного чоловіка, госпіталізували.

Дивіться також: Двоє людей загинули унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на Закарпатті. ФОТО

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Поїзд протаранив вантажівку на Закарпатті, є загиблі, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172164
 
 
 Топ коментарі
 
Как?! Как можно среди белого дня не заметить такую дуру?!
 показати весь коментар
 
Очень жаль, но это - "естественный отбор" в действии.
Очень жаль, когда при этом страдают ни в чем не повинные люди.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как?! Как можно среди белого дня не заметить такую дуру?!
 показати весь коментар
 
 
А не поставить там шлагбаум - вообще преступление!
 показати весь коментар
 
у Тячево жив мій брат, там багато вина і румунів
 показати весь коментар
 
Там не на запрещающий сигнал надо было останавливаться!
Нужно было останавливаться т.к. в сотне метров от переезда ехал поезд...
 показати весь коментар
 
Це відро з гайками,ЗІЛ, глохне навіть від пориву вітру. Видно заглох на переїзді...
 показати весь коментар
 
Он заглох, а потом его протаранил поезд
или
его протаранил поезд, а потом он заглох?
 показати весь коментар
 
Очень жаль, но это - "естественный отбор" в действии.
Очень жаль, когда при этом страдают ни в чем не повинные люди.
 показати весь коментар
 
 
Пришло видать его время, очень жаль тех, кого такие с собой тащат на тот свет или из-за него остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь.
 показати весь коментар
 
"Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины." (с)
Надо открывать производство на начальника дистанции пути за халатное отношение к своим обязанностям повлекшее за собой смерть людей!
На этом переезде должна быть будка с человеком и шлагбаун а не бесхозные фонари с красными лампами, которые мог выкрутить любой пацан или бомж на пропой! Источник:https://censor.net.ua/n3172164
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору