 Поїзд протаранив вантажівку на Закарпатті, є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це поінформувала поліція області.
"О 12.15, рухаючись вулицею Польовою, водій вантажівки "ЗІЛ" зіткнувся з поїздом, який їхав із села Буштино до Тячева. На нерегульованому залізничному переїзді водій вантажівки, 57-річний житель села Добрянське, не зупинився на заборонний сигнал світло-звукової сигналізації", - розповіли в пресслужбі.
Внаслідок ДТП водій і 45-річний пасажир вантажівки загинули на місці, ще одного пасажира, 25 річного чоловіка, госпіталізували.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Нужно было останавливаться т.к. в сотне метров от переезда ехал поезд...
или
его протаранил поезд, а потом он заглох?
Очень жаль, когда при этом страдают ни в чем не повинные люди.
Надо открывать производство на начальника дистанции пути за халатное отношение к своим обязанностям повлекшее за собой смерть людей!
На этом переезде должна быть будка с человеком и шлагбаун а не бесхозные фонари с красными лампами, которые мог выкрутить любой пацан или бомж на пропой! Источник:https://censor.net.ua/n3172164