 Кримінальне провадження проти "єдинороса" з Севастополя Кучерявого закрили за терміном давності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бюро судової інформації".

За матеріалами кримінального провадження, у березні 2014 року Ігор Кучерявий вступив до так званої "тактичної групи" "Автоканал Севастополя", яка по радіоканалу на частоті 446 MHz координувала діяльність блокпостів і виїзди бійців незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", а також активно протидіяла українським військовим.

Кучерявий провину повністю визнав. Його адвокат, Ігор Мокін, під час підготовчого засідання подав клопотання про закриття провадження у зв’язку з тим, що закінчився строк давності, у який законодавство дозволяє притягнути Ігоря Кучерявого до відповідальності.

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Прокурор Ігор Корженко не заперечував проти закриття кримінального провадження.

"Станом на сьогодні пройшло більше п’яти років, тому сторона обвинувачення не заперечуватиме проти заявленого клопотання", — сказав прокурор.

Згідно зі статтею 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо від моменту вчинення нею злочину й до набрання вироку законної сили минули передбачені статтею строки. Частина 2 статті 110 ККУ, за якою обвинувачували Кучерявого, відноситься до злочинів середньої тяжкості. Отже, має строк давності 5 років.

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"На нинішній день кримінальна справа по відношенню до Ігоря Кучерявого закрита, і його звільнено від кримінальної відповідальності", — сказав у коментарі "БСІ" адвокат Ігор Мокін. "Він не був під вартою. Під час досудового розслідування він знаходився в Херсоні. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту".

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року в КПВВ "Каланчак" затримали до з’ясування причетності до скоєння злочинів у складі підрозділу "Самооборони Севастополя" члена регіональної політради партії "Единая Россия" та незаконного формування "Автоканал Севастополя" Ігоря Кучерявого. Він приїхав на вільну територію України з метою оформлення українського закордонного паспорта.

Кучерявому інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років ув’язнення.