 Кримінальне провадження проти "єдинороса" з Севастополя Кучерявого закрили за терміном давності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бюро судової інформації".
За матеріалами кримінального провадження, у березні 2014 року Ігор Кучерявий вступив до так званої "тактичної групи" "Автоканал Севастополя", яка по радіоканалу на частоті 446 MHz координувала діяльність блокпостів і виїзди бійців незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", а також активно протидіяла українським військовим.
Кучерявий провину повністю визнав. Його адвокат, Ігор Мокін, під час підготовчого засідання подав клопотання про закриття провадження у зв’язку з тим, що закінчився строк давності, у який законодавство дозволяє притягнути Ігоря Кучерявого до відповідальності.
Прокурор Ігор Корженко не заперечував проти закриття кримінального провадження.
"Станом на сьогодні пройшло більше п’яти років, тому сторона обвинувачення не заперечуватиме проти заявленого клопотання", — сказав прокурор.
Згідно зі статтею 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо від моменту вчинення нею злочину й до набрання вироку законної сили минули передбачені статтею строки. Частина 2 статті 110 ККУ, за якою обвинувачували Кучерявого, відноситься до злочинів середньої тяжкості. Отже, має строк давності 5 років.
"На нинішній день кримінальна справа по відношенню до Ігоря Кучерявого закрита, і його звільнено від кримінальної відповідальності", — сказав у коментарі "БСІ" адвокат Ігор Мокін. "Він не був під вартою. Під час досудового розслідування він знаходився в Херсоні. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту".
Нагадаємо, 3 грудня 2019 року в КПВВ "Каланчак" затримали до з’ясування причетності до скоєння злочинів у складі підрозділу "Самооборони Севастополя" члена регіональної політради партії "Единая Россия" та незаконного формування "Автоканал Севастополя" Ігоря Кучерявого. Він приїхав на вільну територію України з метою оформлення українського закордонного паспорта.
Кучерявому інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років ув’язнення.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
судей нужно вешать вместе с депутатами, прокурорами, адвокатами и преступниками..
это какой-то мрак!!!!!!!!!!!!!!!!
А уголовное производство, я так понял, тянется с четырнадцатого года...
Кто рулит 9 месяцев?
ЗЕлупа!
Кто назначил прокуроров и судей?
ЗЕлупа.
Заткнитесь вы уже с Петей.
ЗЕлупа сдаёт СТРАНУ, а видно это по кацапским совкам, безнаказанным.
То что Зе дебил это одно, но то что Петя виноват в том, что за 5 лет не вычистил суды, прокуратуру и СБУ это его вина.
Так же как и его вина, что в ************ сейчас зеленая плесень
І всі зелені боби мовчать в трапочку, тож не Петя країною рулює... а їхній улюбленець на росію нас везе.
Але ж зачекайте !-ось бандюгана впіймали ! Справжнього ! ПРЕЗИДЕНТА завалить збирався !
ПОЯРКОВУ ШИЮТЬ СТАТТЮ «ПОГРОЗА ВБИВСТВОМ»
"Відомого ведучого та художника Сергія Пояркова сьогодні СБУ звинуватило у «погрозі вбивством» Зеленському. Стогодні ж Сергій був на допиті в СБУ. Йому шиють частину 1 статті 346 Кримінального Кодексу України.
Справу порушили за ВІДЕОБЛОГ Пояркова, йому світить 5 років.
Складається пазл того що готується в Україні: це повна цензура та відмова від свободи слова. Готується закриття рота всім хто має протилежну думку, хто за Україну і хто проти капітуляції.
Все це вкладається в загальний тренд по «закручуванню» свободи слова. В рамках переслідувань журналістів, активістів, війскових, волонтерів, політиків.
Проте, це лише квіточки порівняно з драконівським законопроектом «про дезінформацію», яким закриють свободу слова в Україні, коли кожне ваше слово, допис чи розслідування журналістів зможе стати злочином..."
Он родственник тебе?
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Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
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