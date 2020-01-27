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Все про:Київ (6866) суд (5741) Кучерявий (2)

 Кримінальне провадження проти "єдинороса" з Севастополя Кучерявого закрили за терміном давності

Кримінальне провадження за обвинуваченням учасника "тактичної групи" "Автоканал Севастополя" Ігоря Кучерявого суддя Дніпровського районного суду Києва Віра Левко закрила під час підготовчого засідання. Минув строк давності для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бюро судової інформації".

За матеріалами кримінального провадження, у березні 2014 року Ігор Кучерявий вступив до так званої "тактичної групи" "Автоканал Севастополя", яка по радіоканалу на частоті 446 MHz координувала діяльність блокпостів і виїзди бійців незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", а також активно протидіяла українським військовим.

Кучерявий провину повністю визнав. Його адвокат, Ігор Мокін, під час підготовчого засідання подав клопотання про закриття провадження у зв’язку з тим, що закінчився строк давності, у який законодавство дозволяє притягнути Ігоря Кучерявого до відповідальності.

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Прокурор Ігор Корженко не заперечував проти закриття кримінального провадження.

"Станом на сьогодні пройшло більше п’яти років, тому сторона обвинувачення не заперечуватиме проти заявленого клопотання", — сказав прокурор.

Згідно зі статтею 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо від моменту вчинення нею злочину й до набрання вироку законної сили минули передбачені статтею строки. Частина 2 статті 110 ККУ, за якою обвинувачували Кучерявого, відноситься до злочинів середньої тяжкості. Отже, має строк давності 5 років.

Також читайте: Суд відправив під домашній арешт кримського єдинороса Кучерявого, затриманого під час поїздки по український закордонний паспорт

"На нинішній день кримінальна справа по відношенню до Ігоря Кучерявого закрита, і його звільнено від кримінальної відповідальності", — сказав у коментарі "БСІ" адвокат Ігор Мокін. "Він не був під вартою. Під час досудового розслідування він знаходився в Херсоні. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту".

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року в КПВВ "Каланчак" затримали до з’ясування причетності до скоєння злочинів у складі підрозділу "Самооборони Севастополя" члена регіональної політради партії "Единая Россия" та незаконного формування "Автоканал Севастополя" Ігоря Кучерявого. Він приїхав на вільну територію України з метою оформлення українського закордонного паспорта.

Кучерявому інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років ув’язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172163
 
 
 Топ коментарі
 
по статье держзрада давности нет. Поблагодарим же рябошапку за пгавильно подобраную статью
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Т.е. он точно знал, что его не привлекут. Вот Закон, с..а. Не должно быть срока давности по таким статьям.
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наша судебная система неизлечима больна!!!.
судей нужно вешать вместе с депутатами, прокурорами, адвокатами и преступниками..
это какой-то мрак!!!!!!!!!!!!!!!!
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Т.е. он точно знал, что его не привлекут. Вот Закон, с..а. Не должно быть срока давности по таким статьям.
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по статье держзрада давности нет. Поблагодарим же рябошапку за пгавильно подобраную статью
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читай статтю.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Шо читать? Производство, при желании, можна было открыть по новой. Но желания видно не было.
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Да ему пофиг, что в марте 2014 года производство открыли, а декабре 2019 задержали. Лишь бы ляпнуть.
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то ли дело щас нарасследовали)Выдали сепару паспорт и с оркестром проводили в Крым.
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Ну все правильно, ему зеленский обещал медальку, хотя мог и по статье госизмены притянуть... но ворон ворону глаз не выклюет
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А-ха))))) каково вам, зебилы? Тепленькая ссанина в рыла?
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наша судебная система неизлечима больна!!!.
судей нужно вешать вместе с депутатами, прокурорами, адвокатами и преступниками..
это какой-то мрак!!!!!!!!!!!!!!!!
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Судья не мог иначе, это требование Закона, а вот статью с бОльшим сроком давности прокурор не захотел применить.
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Вот это и была задача Порошенко - провести судебную и другие реформы, чтобы подобного не происходило, но у Порошенко были другие планы на президентском кресле.
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Уже полгода президент НЕ Порошенко и генпрокурор другой.
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Теперь получит украинский загранпаспорт и отправится дамой......
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Та вже мабуть отримав і чистою, бл...ь, совістю ган...он, глузуватиме: як він гарно узув лохохлів! Пі...ць, як справедливо!
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Паспорт хоть сделал себе с биометрикой путинист дегенеративный?
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каждый день новости лучше другой мы просто превратились в страну абсурда где все вывернуто наизнанку и всех все устраивает а они еще больше входят в раж выворачивая здравый смысл в зазеркалье бреда
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Вот тут ничего плохого про Зе-команду сказать не могу. Ну не ее это косяк. Это Петины судебная реформа и люстрация СБУ, и ген. прокугог Луценко во всей красе. За пять лет не удосужились довести дело до конца
Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности - Цензор.НЕТ 328
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А может Шокин даже больше в этом виноват...
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Задержание!
А уголовное производство, я так понял, тянется с четырнадцатого года...
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Так о том и речь. За пять лет производства не сумели дело "вылизать". Бездари (в лучшем случае)
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Та ******* вы валить на Петю!
Кто рулит 9 месяцев?
ЗЕлупа!
Кто назначил прокуроров и судей?
ЗЕлупа.
Заткнитесь вы уже с Петей.
ЗЕлупа сдаёт СТРАНУ, а видно это по кацапским совкам, безнаказанным.
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Тебя *******? Подмахивай? Сколько Ефремов сидел? Как там суд по делу Кернеса? А как дело о расстрелах на Майдане за пять лет продвигалось?
То что Зе дебил это одно, но то что Петя виноват в том, что за 5 лет не вычистил суды, прокуратуру и СБУ это его вина.
Так же как и его вина, что в ************ сейчас зеленая плесень
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А как Петя будет очищать, если он сам такой?! От себя очищать что ли?
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А нашо...
І всі зелені боби мовчать в трапочку, тож не Петя країною рулює... а їхній улюбленець на росію нас везе.
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Просто нет слов! А торнадовцы сидят... Шо ж мы за люди??? До коле будем терпеть это паскудсво???
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Та чьо,норм. Терористу-**********" за розстріл мєнтів в генделику, посібнику окупантів-свободу.
Але ж зачекайте !-ось бандюгана впіймали ! Справжнього ! ПРЕЗИДЕНТА завалить збирався !
ПОЯРКОВУ ШИЮТЬ СТАТТЮ «ПОГРОЗА ВБИВСТВОМ»

"Відомого ведучого та художника Сергія Пояркова сьогодні СБУ звинуватило у «погрозі вбивством» Зеленському. Стогодні ж Сергій був на допиті в СБУ. Йому шиють частину 1 статті 346 Кримінального Кодексу України.
Справу порушили за ВІДЕОБЛОГ Пояркова, йому світить 5 років.
Складається пазл того що готується в Україні: це повна цензура та відмова від свободи слова. Готується закриття рота всім хто має протилежну думку, хто за Україну і хто проти капітуляції.
Все це вкладається в загальний тренд по «закручуванню» свободи слова. В рамках переслідувань журналістів, активістів, війскових, волонтерів, політиків.
Проте, це лише квіточки порівняно з драконівським законопроектом «про дезінформацію», яким закриють свободу слова в Україні, коли кожне ваше слово, допис чи розслідування журналістів зможе стати злочином..."
Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности - Цензор.НЕТ 7977
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А чего ты так печешься за этого пришибленного?
Он родственник тебе?
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Та нє.Не печуся. Але ж 73 % проголосувало. Хто після нього буде ? Юлька ?
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
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....
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Как?! Его не наградили и даже не предоставили должности в ОП по вопросам деоккупации Крыма? Безобразие!
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Просто от Зеленского поставили смотрящими за судами Богдана и Портнова.
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Зє-суддям , зє-прокурорам і решті їм подібним зє-засранцям термін давності скоєння ними злочину судом Лінча враховуватися не буде.
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ну ...бать мозги у нас умеют. это откровенно показал Югик, ныне здравствующий и проживающий в англии миллиардер правда (гривневый) хотя пять лет назад, был мелким чмом
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раз признал, теперь вручить хер оя, а СЕНЦОВУ сколь впаяли, не, ну це писец полнейший.
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