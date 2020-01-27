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 Політика України
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Все про:Зеленський (4270) Освенцим (7) Голокост (81)

 Зеленський взяв участь у заходах на честь річниці визволення Освенцима

Під час робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах, присвячених 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Президента України.

У повідомленні зазначається: "У Державному музеї концтабору виступали колишні бранці Аушвіца, котрі пережили страшні часи Голокосту. Вони ділилися спогадами та закликали міжнародну спільноту ніколи не забувати про страшну трагедію.

"Ви всі повинні постаратися, щоб пам'ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася, і щоб це більше не повторилося ніколи", – закликала 95-річна Бат-Шева Даган, яка вижила в таборі Аушвіц-Біркенау.

Разом з іншими лідерами делегацій Президент України Володимир Зеленський поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою"

Дивіться також: Зеленський: "Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році". ВIДЕО

Зеленський взяв участь у заходах на честь річниці визволення Освенцима 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172162
 
   
 Топ коментарі
 
От нацистов точно - юбилейная дата. Но НКВД использовала Освенцим до 1947 года. Надо полякам в 22 году повторно провести мемориал памяти жертв Гестапо - НКВД
Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима - Цензор.НЕТ 8614
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Помню, из "Ледокола" В. Суворова , вот эти строки, которые мне запали:
"В Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить.
А на запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по нескольку человек, везут в Освенцим, показывают: сами смотрите, да товарищам расскажите!
На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают.
- Ну, как там, браток, в Освенциме?
- Да ничего интересного, - жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. - Все как у нас. Только климат у них получше"(с).
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ЗЕ сам насмешка над человеком и постом президента.
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Саблич, это как понимать?
Это лайк Зе'?
Ты же его противник!!!
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Я не противник .
.
Я опонент его национальной и внешнеполитичесской политике
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ЗЕ сам насмешка над человеком и постом президента.
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От нацистов точно - юбилейная дата. Но НКВД использовала Освенцим до 1947 года. Надо полякам в 22 году повторно провести мемориал памяти жертв Гестапо - НКВД
Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима - Цензор.НЕТ 8614
 показати весь коментар
 
 
Помню, из "Ледокола" В. Суворова , вот эти строки, которые мне запали:
"В Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить.
А на запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по нескольку человек, везут в Освенцим, показывают: сами смотрите, да товарищам расскажите!
На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают.
- Ну, как там, браток, в Освенциме?
- Да ничего интересного, - жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. - Все как у нас. Только климат у них получше"(с).
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Президент Уклонист Вооружённых Сил Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти, в честь годовщины освобождения Освенцима Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима - Цензор.НЕТ 744
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Лучше б зельцман там и остался оплакивать своих евгеев и дальше. Потому что в Украине ему наплевать на украинцев и страну.
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А він поклав свічку на місці де був ув'язнений Степан Андрійович Бандера? І де був закатований його брат?
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я теж був там колись, як турист правда
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І ні слова подяки тим солдатам, які звільняли
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Про ГУЛАГ нельхя. ***** считает, что НКВД - герои. А Бубочка боится *****.
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А шо? Прекрасная сцена для какого-нить смешного этюда ЗЕ про евреев.
Например:
Если одеть протестующих на Майдане в шерстяные свитера, а милиции выдать эбонитовые палочки, то можно добывать электричество.
Если евреями топить ТЭС, то можно сэкономить на угле.
или
Украина, как порноактриса - берет у всех.
Израиль, как тетя Циля - всегда берет и никогда не отдает.


Про украинцев и Украину во время войны ЗЕ можно было. А про евреев и Израиль через 80 лет после войны нельзя?

В Освенциме перед поляками пошло бы наверное луше, чем в Юрмале перед кацапами.
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Україна була під окупацією росіян з 1917 року по 1991 рік, так що Германія відпочиває. руські знищили набагато людей чим фашисти, і це факт.
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Вообще-то Украина только в 2014-м попыталась избавиться от кацапов, но оккупация так и не закончилась, а перешла в затяжную необъявленную войну.
А теперь есть все шансы, что и борьбе с кацапской оккупацией стараниями ЗЕ придет конец.
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прихильникам зє кацапія подобається. лішьбинестрелялі.
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А тим часом згадку про Голодомор тихенько прибирають з сайтів міністерств. Результат веб-пошуку видає, що сторінку не знайдено.

Геноцид в Україні в 1932-1933 роках. Постанова ...
24 лип. 2018 р. - Продовжуючи злочинні дії, Каганович Л.М. 20 серпня 1932 року, ... що ідеологом, замовником і організатором Голодомору в Україні в...

mfa.gov.ua › news-feeds › foreign-offices-news › 66381-genocid-v-u...

27 листопада 2017 року у Раді зареєстрували законопроект №7343 згідно з яким за публічне заперечення голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду українського народу передбачене покарання у вигляді штрафу у 3-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 гривень) або позбавленням волі терміном до п'яти років. 29.08.2019 Проект відкликано
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62982

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я уверен что уважение к нашему президенту Украины именно как к президенту страны а не в коей мере не как к зеленскому. а должно быть уважение к поезиденту Зеленскому
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Нехай бере участь, головне, щоб він там нічого не говорив, бо ще Аушвіц з Ашаном переплутає, а посольству потім вибачатись.
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Незрозуміло, а що там забуло це зелене чмо з своїм роялем? Не вшанування пам'яті , а якийст бенефіс Віслюка Вазєлінского разом з його 95 сортиром. Не вистачало лише ще виступу відомого хору з їхнім спільним хітом 😕
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А Пыня на пынеходах в Израиль сгонял выступать..видать Освенцим под Хайфой был.Ему по барабану где ******** заправить)))
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По комментам видно, что немецкий фашизм - это норм. Не зря же Победу уже отдали Рашке, а сами вместе с немцами стали в строй плакальщиков по случаю поражения.
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