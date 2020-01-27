 Зеленський взяв участь у заходах на честь річниці визволення Освенцима

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Президента України.
У повідомленні зазначається: "У Державному музеї концтабору виступали колишні бранці Аушвіца, котрі пережили страшні часи Голокосту. Вони ділилися спогадами та закликали міжнародну спільноту ніколи не забувати про страшну трагедію.
"Ви всі повинні постаратися, щоб пам'ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася, і щоб це більше не повторилося ніколи", – закликала 95-річна Бат-Шева Даган, яка вижила в таборі Аушвіц-Біркенау.
Разом з іншими лідерами делегацій Президент України Володимир Зеленський поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою"
Это лайк Зе'?
Ты же его противник!!!
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Я опонент его национальной и внешнеполитичесской политике
"В Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить.
А на запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по нескольку человек, везут в Освенцим, показывают: сами смотрите, да товарищам расскажите!
На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают.
- Ну, как там, браток, в Освенциме?
- Да ничего интересного, - жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. - Все как у нас. Только климат у них получше"(с).
Например:
Если одеть протестующих на Майдане в шерстяные свитера, а милиции выдать эбонитовые палочки, то можно добывать электричество.
Если евреями топить ТЭС, то можно сэкономить на угле.
или
Украина, как порноактриса - берет у всех.
Израиль, как тетя Циля - всегда берет и никогда не отдает.
Про украинцев и Украину во время войны ЗЕ можно было. А про евреев и Израиль через 80 лет после войны нельзя?
В Освенциме перед поляками пошло бы наверное луше, чем в Юрмале перед кацапами.
А теперь есть все шансы, что и борьбе с кацапской оккупацией стараниями ЗЕ придет конец.
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62982
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