 У 2020 році в Україні створять єдину систему професійних коледжів, - Новосад

Про це міністр освіти Анна Новосад заявила в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Дві речі, які ми хочемо зробити в 2020 році. Ми хочемо зробити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозуміла абітурієнтам, учням, які в них навчаються, і роботодавцям. І друге - ми як уряд інвестуватимемо системно в модернізацію цих професійних коледжів. 259 млн є в бюджеті 2020 року", - розповіла Новосад.
За її словами, нормативна база, щоб віддати ці кошти в регіони, майже завершена.
"Хочемо рухатися разом з областями і роботодавцями в модернізації тих закладів, які затребувані на ринку. Одна з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, - це залучення коштів від третіх сторін", - зазначила міністр.
Коментуючи недостатні обсяги фінансування на модернізацію коледжів, Новосад зазначила, що торік воно становило лише 50 млн грн.
Возродите падлы все рабочие ГПТУ по всей Украине в каждом Областном городе и тогда от вас, сволочей не будет бежать за границу простая 80% молодежь строителей страны, а не ********** ай-ти ваши смартфоновские идиоты,которые голосовали за вас. Хорошо, что ваших ай-ти идиотов вместе со своими родителями и бабушками за 8 месяцев вашего "правления" "за СН" уже осталось всего 27% идиотов. И с каждым днем их идиотов становится все меньше и меньше.
Знов обіцянки, але нічого не робиться. Уроди.
А Порох нічого не обіцяв, але робив!