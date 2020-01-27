 У 2020 році в Україні створять єдину систему професійних коледжів, - Новосад

Про це міністр освіти Анна Новосад заявила в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Дві речі, які ми хочемо зробити в 2020 році. Ми хочемо зробити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозуміла абітурієнтам, учням, які в них навчаються, і роботодавцям. І друге - ми як уряд інвестуватимемо системно в модернізацію цих професійних коледжів. 259 млн є в бюджеті 2020 року", - розповіла Новосад.

За її словами, нормативна база, щоб віддати ці кошти в регіони, майже завершена.

"Хочемо рухатися разом з областями і роботодавцями в модернізації тих закладів, які затребувані на ринку. Одна з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, - це залучення коштів від третіх сторін", - зазначила міністр.

Коментуючи недостатні обсяги фінансування на модернізацію коледжів, Новосад зазначила, що торік воно становило лише 50 млн грн.

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