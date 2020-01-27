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Все про:модернізація (43) Міносвіти (551) реформи (1632) профтехосвіта (29) Новосад (69)

 У 2020 році в Україні створять єдину систему професійних коледжів, - Новосад

Цьогоріч планується створити єдину систему професійних коледжів і інвестувати в їхню модернізацію.

Про це міністр освіти Анна Новосад заявила в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Дві речі, які ми хочемо зробити в 2020 році. Ми хочемо зробити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозуміла абітурієнтам, учням, які в них навчаються, і роботодавцям. І друге - ми як уряд інвестуватимемо системно в модернізацію цих професійних коледжів. 259 млн є в бюджеті 2020 року", - розповіла Новосад.

За її словами, нормативна база, щоб віддати ці кошти в регіони, майже завершена.

"Хочемо рухатися разом з областями і роботодавцями в модернізації тих закладів, які затребувані на ринку. Одна з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, - це залучення коштів від третіх сторін", - зазначила міністр.

Коментуючи недостатні обсяги фінансування на модернізацію коледжів, Новосад зазначила, що торік воно становило лише 50 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172161
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь эта курица может говорить что угодно, главное в своей карьере она уже сказала.
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Мама дорогая! Хоть бы это решение с колледжами не повторило ситуацию в медицине, КОГДА СЕЛЬСКИЕ АМБУЛАТОРИИ РАСФОРМИРОВАЛИ И СЕЛЯНЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ ЗА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ В РАЙЦЕНТР ЗА ПРОСТОЙ МЕДПОМОЩЬЮ. Если "они" и колледжи так же "укрупнят" в удобном для них месте?
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Цю зелену дурепу в початкову школу варто відправити...
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"мы как правительство будем инвестировать системно в модернизацию этих профессиональных колледжей. 259 млн есть в бюджете 2020 года"______________ахметовы пинчуки коломойские будут себе виллы за 200.000.000$ покупать, а мы будем в "бурсах" им рабочие кадры готовить! зашибись...
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Теперь эта курица может говорить что угодно, главное в своей карьере она уже сказала.
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Вы, брехливые голобородьки из кацапско-украинской телеутопии и сейчас, которые "при власти" под алигархами.
Возродите падлы все рабочие ГПТУ по всей Украине в каждом Областном городе и тогда от вас, сволочей не будет бежать за границу простая 80% молодежь строителей страны, а не ********** ай-ти ваши смартфоновские идиоты,которые голосовали за вас. Хорошо, что ваших ай-ти идиотов вместе со своими родителями и бабушками за 8 месяцев вашего "правления" "за СН" уже осталось всего 27% идиотов. И с каждым днем их идиотов становится все меньше и меньше.
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Мама дорогая! Хоть бы это решение с колледжами не повторило ситуацию в медицине, КОГДА СЕЛЬСКИЕ АМБУЛАТОРИИ РАСФОРМИРОВАЛИ И СЕЛЯНЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ ЗА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ В РАЙЦЕНТР ЗА ПРОСТОЙ МЕДПОМОЩЬЮ. Если "они" и колледжи так же "укрупнят" в удобном для них месте?
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Теперь и в районах закрывают , если не полностью больницы, то многие отделения! Как медикам платят копейки, так и токарям будут платить: они же на леваках заработают! Вот и бегут и будут бежать кадры в Польшу!
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Правильно, нужно для Польши готовить рабочие специальности!
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Бла-бла-бла...
Знов обіцянки, але нічого не робиться. Уроди.
А Порох нічого не обіцяв, але робив!
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