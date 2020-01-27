 За ексглаву одеської поліції Головіна внесли 525 тисяч застави

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда", посилаючись на самого підозрюваного в заволодінні речовими доказами і його адвоката Миколи Стоянова.
"Застава внесена третьою особою... Наша апеляційна скарга на запобіжний захід не те, щоб не розглянута - навіть не призначена дата слухання. У таких випадках, з урахуванням того, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду прямо прописав необхідність заміни на більш суворий запобіжний захід у разі несплати застави, то це був єдиний вихід з ситуації, що склалася до розгляду апеляційної скарги", – повідомив Стоянов.
Апеляція на заставу в півмільйона була подана в день її призначення. На її розгляд відводиться три дні, але, за словами Стоянова, один із суддів колегії, яка повинна була її розглядати, перебуває на лікарняному.
Заставу внесли на п'ятий день після рішення суду, ні адвокат, ні Головін, не розкривають імені людини, яка її внесла.
Нагадаємо, Головіна і його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. За версією слідства, Головін допомагав контрабандистам легалізувати сигарети, які незаконно прибували в одеський порт.
Головіна затримали 25 липня. Прокурори просили заарештувати його з альтернативою застави 22 мільйони гривень. Незважаючи на це, суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.
Однак у вересні Головіну пом'якшили покарання і відправили під нічний домашній арешт. У січні Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт та обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.
В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах ******** Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
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А як одесіти червоноармійцям мордяхи натовкли у 17му. Рік щури по норам ховалися