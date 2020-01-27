 За ексглаву одеської поліції Головіна внесли 525 тисяч застави

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда", посилаючись на самого підозрюваного в заволодінні речовими доказами і його адвоката Миколи Стоянова.

"Застава внесена третьою особою... Наша апеляційна скарга на запобіжний захід не те, щоб не розглянута - навіть не призначена дата слухання. У таких випадках, з урахуванням того, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду прямо прописав необхідність заміни на більш суворий запобіжний захід у разі несплати застави, то це був єдиний вихід з ситуації, що склалася до розгляду апеляційної скарги", – повідомив Стоянов.

Апеляція на заставу в півмільйона була подана в день її призначення. На її розгляд відводиться три дні, але, за словами Стоянова, один із суддів колегії, яка повинна була її розглядати, перебуває на лікарняному.

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Заставу внесли на п'ятий день після рішення суду, ні адвокат, ні Головін, не розкривають імені людини, яка її внесла.

Нагадаємо, Головіна і його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. За версією слідства, Головін допомагав контрабандистам легалізувати сигарети, які незаконно прибували в одеський порт.

Головіна затримали 25 липня. Прокурори просили заарештувати його з альтернативою застави 22 мільйони гривень. Незважаючи на це, суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Однак у вересні Головіну пом'якшили покарання і відправили під нічний домашній арешт. У січні Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт та обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.