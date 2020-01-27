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Все про:Ахметов (194) нерухомість (202) Франція (823)

 Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Компанія SCM Holdings Limited українського мільярдера Ріната Ахметова придбала за 200 мільйонів євро маєток на Французькій Рив'єрі в італійській компанії Campari.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що компанія Ахметова купила віллу Les Cèdres після того, як італійський виробник напоїв оголосив про її продаж минулого року. Особняк розташовано в Сен-Жан-Кап-Ферра. Як пише видання, факт купівлі підтвердила особа, знайома з ситуацією. Водночас, у компанії Ахметова відмовилися коментувати, чи буде він використовувати віллу як приватну резиденцію.

Про те саме пишуть на сайті SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, н "Компанія розглядає нерухомість як довгострокову інвестицію. Для SCM Holdings Limited нерухомість - ключова сфера бізнесу для інвестицій в Європі і Північній Америці, поряд із видобутком корисних копалин, металургією, енергетикою, ЗМІ і транспортом".

Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 01
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 02

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Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 03
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 04
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 05
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 06
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 07
Фото: telegraph.co.uk

Зазначимо, що віллу Les Cèdres на узбережжі Середземного моря в комуні Сен-Жан-Кап-Ферра побудували в XIX столітті. На початку ХХ століття будинок належав королю Бельгії Леопольду II, а потім перейшов у власність родини Марньє-Лапостоль, відомої завдяки виробництву коньячного лікеру Grand Marnier.

У 2016 році компанію, що володіє Grand Marnier, викупив концерн Campari. Він і продав віллу компанії Ріната Ахметова SCM Holdings Limited. Площа особняка з 14 спальнями становить майже 1700 кв.м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172158
 
 
 Топ коментарі
 
але людина з жиру біситься.
от навіщо стільки будинків ???
всякого хламу, майна ?
та побудуй університет, лікарню, щось монументальне, яке би увіковічило твоє ім'я.
але це не про наших багатіїв.
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это наши платежки за электричество
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Оце песики тарифи на електроенергію,тепло і газ дякуючи п"яти рокам правлінні бариги і свинарника.
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мальчик, волочиться как девка за лицами мужескаго полу неприлично.Вас послали культурно, а вы в окно лезете. У вас достоинство есть или нет?По видимому нет.
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Нет, ты ошибся, ищи себе пару на спецсайтах знакомств.
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Размечтался, тебе не советы дают, а посылают. Культурно.Советы мама будет давать.
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Хорошо что у мне мама может советы давать, потому что тебе только две твоих папы могут советовать.
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Это подробности твоего детства - сперва две папы, потом мама Кончита Вурст))
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мальчик, в мире есть двуполые семьи, прочитай и запомни, тебя зациклило на твоей маме Кончите Вурст))
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Тебе лучше знать, ты ж эксперт по этим делам.
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это что за гнёзда индюшиные наверху? Кто так строит?
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вот совершенно нет дела до вкуса Рената, но ты со своими претензиями на эстетство смешон
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Мальчик, эстетика это часть философии а не архитектура. Тебе на всякий случай.
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рассказывает про категории философские, а пишет с ошибками
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Мальчик, философия и грамматика это разные науки, Тебе на всякий случай.
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О! Грамматика это наука!!! Филологи удивлены будут.
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мальчик, грамматика это наука языкознания. Запиши себе на лбу.
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эксперт не только в архитектуре, но и в философии и филологии. Ты точно повелитель всех наук.
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мальчик, всем достаточно того, что ты наследственный эксперт по однополой любви в пятом поколении.
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всем достаточно что ты брехун из однополой семьи.
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Цікаво, а скільки Петіна вілла в Іспаніїї коштує?
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замість того, щоб влаштувати собі двох інвест.нянь,
ахметка взяв одну віллу, і ту у Франції..
ахметка взагалі не патріот
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бариги купують вілли по всьому світу, а платять лохи!!!
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Наверное скоро дотации у государства попросит, из-за роста курса гривны и падения спроса на металл.
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Стоит только порадоваться за успешного предпринимателя и благотворителя пана Ахметова - бизнес-партнера бывшего президента Украины Порошенко, плодотворное сотрудничество с которым по разграблению бюджета и граждан и позволило наскрести нужную сумму для покупки особняка.
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Пардон, но это курятник, а не архитекурный особняк . Тошнит от одного вида.
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В каком месте написано "культурный особняк"? Ранее за него просили 350, а продали Ахметову за 200 млн.евро.
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Я утверждал что написано? вот и я говорю что это курятник.
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зачем? чтобы мне сепарьё гадило под забором?
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А что?.. Хороший пансионат для мариупольских металлургов и горняков с криворожских ГОКов. Профсоюзные путевки на 12 и 24 дня отдыха с 90%-й скидкой, место для проведения корпоративных спартакиад и прочих фестивалей-юбилеев... Все во благо трудового человека!
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А Уоррен Баффет ( 100 млрд долл ) живет в доме за 36000 долл . Очень умный мужик сделавший деньги с нуля , а наш гопник , который плохо даже читает , который отобрал у государства прикупает самые дорогие дома по миру .
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интересно, а Маск за сколько уев свою первую ракету запустил?
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*****
Билл Гейтс пожертвовал
5 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Деньги будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных,

их размещению в зону карантина и лечению,

так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.
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https://bykvu.com/ru/bukvy/fond-billa-gejtsa-vydelil-10-mln-na-borbu-s-novym-koronavirusom/
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Нихренасе как бывшие баньдюки из 90-х теперь жируют!
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А сколько баньдюков закопано по лесопосадкам.
Лучше не завидовать никому и никого не жалеть.
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вот что значит бедное детство.
никак от своей застарелой психотравмы не может избавится.
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В начале ХХ столетия дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier. В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании SCM Источник: https://censor.net.ua/v3172158
Ну и почему шум? Винно-коньячная компания продала свой актив другой компании. Скорее всего там будут проводиться следующие курсы ликбеза для Слуг народа, поскольку ахметовский Rixos в Трускавце им уже не по статусу.
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пошел и я свой коньяк покрашу грецким орехом
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підніме тарифи на електрику та ще пару таких маєтків придбає, а люди зубожіють на 2000 грн
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у нас только 2 олигарха которые хоть что то делают для страны просто так, это пинчук и порох. остальные просто пиявки на теле страны
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Ахметов в русской мафии и там на этом побережье куча русских воров в законе имеет свои замки и яхты и т.п.
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Ну що "хохли" це і є перший реальний результат реформ ЗЕ-кацапа!!! Яких вам ще реформ не вистачає???
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теперь шахтеры и металлурги после ахметовских пайков с футболом будут отдыхать на лазурном берегу , это вам не хухры мухры
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