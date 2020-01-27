 Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав ухвалити резолюцію на підтримку України. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
Порошенко наголосив на важливості збереження серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий Президент запропонував ініціювати схвалення відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України.
Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною.
"Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. Наголошено на необхідності продовження та посилення санкцій проти Москви як інструменту примусу до миру", - говориться в повідомленні.
Депутати Європарламенту підкреслили свою тверду підтримку України як у справі зміцнення стійкості держави та протидії триваючій російській агресії, так і на шляху реформ та європейської інтеграції.
Водночас, занепокоєння депутатів Європейського парламенту викликали спроби української влади використати правосуддя проти своїх політичних опонентів. Вони також засудили призначення одним з керівників ДБР адвоката Януковича. У цьому зв’язку наголошено на важливості для української влади відмовитися від спроб повернення до політично-вмотивованого правосуддя як у 2010-2013 рр.
Кстати, ты забыл добавить, что Сэм Кислин также говорил, что Порошенко убил 15 000 украинцев....
Зеленский считает, что надо ещё сильнее стремиться завершить войну.
Он считает, что украинцев Путин убивает, чтобы завершить войну.
Головою ПАРЄ обрали представника Бельгії Хендріка Дамса. У голосуваннях з українських питань він не голосував, здебільшого утримувався.
Як ти взагалі дорогу переходиш або в супермаркеті щось купуєш?
(втім повністю з вами згоден)
привабити його до відповіді
в когось Гугл-транслейт не налаштований ...
(втім після коменту трохи вище це риторичне питання)
Поки що завдяки контактам Петра в ЄС там ще так сяк зберігається підтримка України. Не сказати, що велика - і все ж... Наприклад:
«Посли Європейського Союзу підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов'язаних з анексією Криму Російською Федерацією. Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на джерела в ЄС.
"Посли держав ЄС підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов'язаних з анексією Криму Росією", - зазначив один з дипломатів ЄС.
Як зазначається, санкції пов'язані з місцевими "виборами", проведеними Росією в окупованому Криму. Вони полягають у додаванні кількох осіб до чорного списку тих, кому заборонений в'їзд до ЄС і чиї активи на території блоку заморожені.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Rikard Jozwiak повідомив у Twitter, що ЄС додасть до санкційного переліку сім осіб».
https://prm.ua/posli-yes-pidtrimali-rozshirennya-sanktsiy-proti-rosiyi-cherez-aneksiyu-krimu/