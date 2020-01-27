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 Політика України
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Все про:Європарламент (449) Порошенко (8176) Європейська Солідарність (227)

 Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав ухвалити резолюцію на підтримку України. ФОТО

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав ухвалити резолюцію на підтримку України 01

Порошенко наголосив на важливості збереження серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий Президент запропонував ініціювати схвалення відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України.

Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною.

"Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. Наголошено на необхідності продовження та посилення санкцій проти Москви як інструменту примусу до миру", - говориться в повідомленні.

Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав ухвалити резолюцію на підтримку України 02

Депутати Європарламенту підкреслили свою тверду підтримку України як у справі зміцнення стійкості держави та протидії триваючій російській агресії, так і на шляху реформ та європейської інтеграції.

Водночас, занепокоєння депутатів Європейського парламенту викликали спроби української влади використати правосуддя проти своїх політичних опонентів. Вони також засудили призначення одним з керівників ДБР адвоката Януковича. У цьому зв’язку наголошено на важливості для української влади відмовитися від спроб повернення до політично-вмотивованого правосуддя як у 2010-2013 рр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172156
 
   
 Топ коментарі
 
Дивно, як це Зеля не задіяв дбр, щоби завадити Петі робити заяви проти рашки.
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Все продовжує ставити Зеленському палиці в колеса....
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а мож він і є ним... що буде сам з собою?
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Ні, дурників на Цензорі до купи збираю. )))
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ти ще зелений ( в хорошому розумінні цього слова) мабуть, раз таке прагнеш зробити
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Ну от і ти вже біля мене крутишся. Зараз ще підтягнуться. )))
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давай багатій думкою, а я пішов вже... щасти), завтра розповіш , як було далі...
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Тільки далеко не відходь, - потім збирай вас
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Вот у кого в Украине с весны прошлого года реально "корона-вирус" и никак его не попускает. 😂
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Закат карьеры , успешный бизнес , - " што ещё нужно человеку для того штоб встретить старость " , - фильм " Белое солнце пустыни " , - всегда актуален .
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Вова... актуален фильм" прощалные гастроли" -куда уехал цирк, в Растов вова в растов. Со всей молодой зеКоИАндой!
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Ні, то ж Петя, - не бачиш чи шо?
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на шоколадній помийці все по старому. Якогось баригу мародера піарять. айяйяй. Не добре за крадені грошики працювати. Відповідати прийдеться.
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Расслабьтесь Шанс умереть от действий ОПГ Зеленского и его свинособачих друзей у вас в тысячи раз выше, чем от очередного "самого опасного вируса".
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в КНР армія заблокувала регіон де мешкає 30 міліонів людей. Так що шанси на вірус підвищуються. Бо від простого грипу армію в біозахисних костюмах не підключають. А що до ОЗГ, то шоколадна погань вже себе як злодюги показали. А Зеленського я не підтримую, бо він того баригу не посадив. І вертається все на старе. Нічо. через 4 роки прийдуть нові люди.
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Лишнехромосомное, может ты теперь пойдёшь в президенты, только начинай рассказывать, что Порошенко - вор и мародёр и ты расскажешь - сколько он украл и намарадёрил, когда будешь президентом? :D
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все що він має , близько 700 міліонів доларів статків , він вкрав. А ти йому за копійки сраку підлизуєш? Чи за рошенки?
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Лишнехромосомное, вообще-то, Порошенко украл 100 миллиардов Долларов США, т.к. его состояние увеличилось в 100 раз. :D :D

Кстати, ты забыл добавить, что Сэм Кислин также говорил, что Порошенко убил 15 000 украинцев....
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Я не знаю, хто і що тобі казав, але те, що ти маєш проблеми очевидно.
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Лишнехромосомное, я смотрю пропагандистские передачи паРаши и всю вашу "зраду" я знаю.
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ось, ось.. Передивився ти тєлєка.. Дарма ти кожного разу представляєшся. Одного разу на початку діалогу достатньо.
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11 погибших, 30 раненых за прошедшие дни января.
Зеленский считает, что надо ещё сильнее стремиться завершить войну.
Он считает, что украинцев Путин убивает, чтобы завершить войну.
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Поехал плакаться, как его обижают. Европа высказала озабоченность. С этим и вернётся.
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У вас вже є інсайдерська інфа? Бо ми теж стурбовані, як там успіхи Зеленського у Польщі...
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підтримую тіньового* Президента України! Хай щастить!
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Они там уже шесть лет всякие резолюции принимают, а война как шла,так и идет, практической пользы от этих резолюций ноль.
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така сама користь як і від 144 дуже потужних реформ
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ЗЕкловуны ещё и не такое нарехвормируют. ЗЕбилоскот до сих пор ждёт когда ЗЕбубачки снизит злочинные незаконные тарифы которые барига поднял минимум в 5 раз .
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Жду когда снизят злочинные тарифы бариги которые незаконно подняты в 5 раз минимум..никак пока не могу дождаца. Сколько ещё терпеть этот тарифный геноцид!!!!!
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Шёл 2020 год... ЗЕбильнутые продолжали героически выгонять Порошенко на Ростов и одновременно садить его в тюрьму. Пожелаем ЗЕбилоскоту удачи в этом поистине не лёгком деле.
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ПАРЄ погодилася змінити свій графік, щоби підлаштуватися під літаки росіян.

Головою ПАРЄ обрали представника Бельгії Хендріка Дамса. У голосуваннях з українських питань він не голосував, здебільшого утримувався.
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от тільки написано це кацапською - прокололася соєва лахта !
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а тебе вже нагодували ? ... Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 8405 - і це навіть не запитання ... Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 8405
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Йо-о-опт... В тебе нема сечі зрозуміти навіть таку просту до очевидності ситуацію? Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 2228
Як ти взагалі дорогу переходиш або в супермаркеті щось купуєш?
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Зелёнский почему эта жаба старая и его подельник аваков ещё на свободе?
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Що це ви тут антисемітизм затіваєте? Коломойського називаєте старою жабою, це ж треба!..
(втім повністю з вами згоден)
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Перш ніж котити барило на Пороха, скажіть, які у вас їсти докази, щоб привабити його до відповіді (і за якими статтями). Щось Портнови та Сурми не змогли нічого знайти - чи не дивно?
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котити барило

привабити його до відповіді

в когось Гугл-транслейт не налаштований ...
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Ти все так прямолінійно сприйм...
(втім після коменту трохи вище це риторичне питання)
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вже бачу як Пороха "приваблюють" до відповіді Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 96
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Сурма? Свисток звичайний...свищик...з шаріка....
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він такий не хоче але ж спокуса величезна Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 757 Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 2688 Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 2688
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Те, що в ПАРЄ ***** мокшанський отримав свій склад - вже є зрозумілим по першим голосуванням.
Поки що завдяки контактам Петра в ЄС там ще так сяк зберігається підтримка України. Не сказати, що велика - і все ж... Наприклад:
«Посли Європейського Союзу підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов'язаних з анексією Криму Російською Федерацією. Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на джерела в ЄС.
"Посли держав ЄС підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов'язаних з анексією Криму Росією", - зазначив один з дипломатів ЄС.
Як зазначається, санкції пов'язані з місцевими "виборами", проведеними Росією в окупованому Криму. Вони полягають у додаванні кількох осіб до чорного списку тих, кому заборонений в'їзд до ЄС і чиї активи на території блоку заморожені.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Rikard Jozwiak повідомив у Twitter, що ЄС додасть до санкційного переліку сім осіб».
https://prm.ua/posli-yes-pidtrimali-rozshirennya-sanktsiy-proti-rosiyi-cherez-aneksiyu-krimu/
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А у евродепутатов есть имена? Или третьего советника пятого помощника нам знать не обязательно? Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України - Цензор.НЕТ 4675
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Петя вместо допросов поехал в Брюссель Европу учить уму разуму и утирает нос вялой Зе команде, но хотелось бы конечно что бы он посетил Ухань .
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Квропейцам нравятся воры которые обкрадывают свой народ.
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Серанув? Витри дупу, злий воду, надягни лапті і чеши Nach Osten.
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Все эти постановления, резолюции и т.п. - туалетная бумага!
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