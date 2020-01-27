 Порошенко під час зустрічі з євродепутатами закликав прийняти резолюцію на підтримку України. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
Порошенко наголосив на важливості збереження серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий Президент запропонував ініціювати схвалення відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України.
Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною.
"Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. Наголошено на необхідності продовження та посилення санкцій проти Москви як інструменту примусу до миру", - говориться в повідомленні.
Депутати Європарламенту підкреслили свою тверду підтримку України як у справі зміцнення стійкості держави та протидії триваючій російській агресії, так і на шляху реформ та європейської інтеграції.
Водночас, занепокоєння депутатів Європейського парламенту викликали спроби української влади використати правосуддя проти своїх політичних опонентів. Вони також засудили призначення одним з керівників ДБР адвоката Януковича. У цьому зв’язку наголошено на важливості для української влади відмовитися від спроб повернення до політично-вмотивованого правосуддя як у 2010-2013 рр.
Зеленский считает, что надо ещё сильнее стремиться завершить войну.
Он считает, что украинцев Путин убивает, чтобы завершить войну.
Головою ПАРЄ обрали представника Бельгії Хендріка Дамса. У голосуваннях з українських питань він не голосував, здебільшого утримувався.
Як ти взагалі дорогу переходиш або в супермаркеті щось купуєш?
(втім повністю з вами згоден)
привабити його до відповіді
в когось Гугл-транслейт не налаштований ...
(втім після коменту трохи вище це риторичне питання)
Поки що завдяки контактам Петра в ЄС там ще так сяк зберігається підтримка України. Не сказати, що велика - і все ж... Наприклад:
«Посли Європейського Союзу підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов'язаних з анексією Криму Російською Федерацією. Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на джерела в ЄС.
"Посли держав ЄС підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов'язаних з анексією Криму Росією", - зазначив один з дипломатів ЄС.
Як зазначається, санкції пов'язані з місцевими "виборами", проведеними Росією в окупованому Криму. Вони полягають у додаванні кількох осіб до чорного списку тих, кому заборонений в'їзд до ЄС і чиї активи на території блоку заморожені.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Rikard Jozwiak повідомив у Twitter, що ЄС додасть до санкційного переліку сім осіб».
https://prm.ua/posli-yes-pidtrimali-rozshirennya-sanktsiy-proti-rosiyi-cherez-aneksiyu-krimu/