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Все про:Київ (6866) стрілянина (1111)

 Суд взяв під варту найманця "ДНР", який влаштував стрілянину по поліцейських у Києві

Увечері 27 січня суд обрав запобіжний захід громадянинові, який стріляв по поліцейських у Києві 25 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суд обрав запобіжний захід найманцю "ДНР", який у ніч з 24 на 25 листопада почав стріляти біля одного з нічних закладів Києва, внаслідок чого поранень зазнав патрульний поліцейський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у столиці правоохоронці затримали найманця РФ, командира розвідки незаконного збройного формування "Оплот", який у ніч з 24 на 25 січня поранив поліцейського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172149
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка збудував місток дружби для сепарні, ось воно і приповзло сюди по ньому.
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І при цьому цій мразоті замість адекватного покарання валять хуліганку четверту частину, добре хоч подяку чи грамоту не виписали пхахаха...Тупо в а*уї з цієї країни...

Суд взял под стражу наемника "ДНР", который устроил стрельбу по полицейским в Киеве - Цензор.НЕТ 8495
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Счастье то какое, фух..., изолировали мышебрата, а то еще устроил бы военный переворот посреди Киева. А что будет когда их три человека в Киев приедет?
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Для Ермака с Сивохой он как раз и брат...
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Бубочка збудував місток дружби для сепарні, ось воно і приповзло сюди по ньому.
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...нагородіть цього "варашілавскага" стрєлка Суд взял под стражу наемника "ДНР", который устроил стрельбу по полицейским в Киеве - Цензор.НЕТ 2538
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а куди дивилось доблесне СБУ всі ці роки?! поки ця ******** розгулювала по столиці, вони і далі тільки кришували і кошмарили бізнес?! скільки громадян України повинні вбити путінські запроданці щоб СБУ і поліція навчились працювати?!
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Раньше оно сидел в своем лугандоне, а теперь, когда к власти пришел Зеленский, приехало в Киев и свободно разгуливает с оружием по Киеву.
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Завтра выпустят.
Он же не АТОшник и не волонтер.
Наоборот - воевал против Украины, а сейчас это смягчающее обстоятельство.
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І при цьому цій мразоті замість адекватного покарання валять ********* четверту частину, добре хоч подяку чи грамоту не виписали пхахаха...Тупо в а*уї з цієї країни...

Суд взял под стражу наемника "ДНР", который устроил стрельбу по полицейским в Киеве - Цензор.НЕТ 8495
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В случае бездействия властей, активная часть населения имеет право самоорганизоваться, и защитить свои права...
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"Ну подумаешь, ну пострелял мальчик в полицейских, похулиганил" - Аваков, Рябошапка.

#RomanZaitsev #Миротворець
БОЙОВИКИ У КИЄВІ ВЖЕ МАЙЖЕ СПОКІЙНО ВБИВАЮТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ. АЛЕ ЦЬОГО РАЗУ ТРАПИЛОСЯ ДИВО.

Подивіться уважно на відео з камер спостереження, на дії самих поліцейських, і як спокійно їх розстрілює злочинець. Вони не відчувають небезпеки, не чинять спротиву, не намагаються його нейтралізувати.
Війна ж десь далеко. Війни для них немає бо телевізор про це не каже.
І головне: бойовик давно у Чистилищі сайта Миротворець. Про нього відомо майже все.
Як він подрапив на вільну територію України?
......
Миротворець його "вів" давно і допомагали нам у цьому наші громадяни в т.ч. і з окупованих територій. Ми повідомляли про цього бойовика свого часу і в СБУ і в МВС.
Нас запевняли, що все під контролем і не слід хвилюватися. Після таких запевнень ми притихли, бо заспокоїлися і повірили. Повірили, бо дурні були.
Словам не можна вірити. Лише вчинкам.
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"Оперативники быстро установили личность стрелка. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области.
Согласно информации на сайте «Миротворец», мужчина «служил» в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ДНР», является командиром разведки подразделения «Оплот», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайск."

https://glavnoe.ua/news/n357015647-v-kieve-zaderzhan-boevik-dnr-kotoryj-streljal-v-policejskih?fbclid=IwAR1La-D5ZWOSEdsIlRjuV669KtfLeCtwKdP3k1DO1L0U81RnOtml3FvzAA4
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як ніби в нього в руках вєйєр, а не пістолєт
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А поведінка ментів не шокує, вони йому навіть стусана не дали.
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від плювків люди активніше захищаюця, ніж ті троє від пострілів з пістолета
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в обмєн хоче, а просто так не отдают
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ему нечего переживать, зеля отпустит на обмен
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Хоч би мордяку його показали. Країна повинна знати своїх ворогів.
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Слідчі Деснянського управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Києва, оголосили чоловікові про підозру за ч.4 ст.296 (***********) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його затримано в порядку ст.208 КПК України.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/474998626776738/
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О... о. То шо надо... смело берем бомбас обратно... и таких красавцев носителей рузького мира будет сотни в каждом городе...я уже 100 раз писал, нельзя ни бомбас ни крым... это заражонные територии... поражонные вирусом тяжолой ваты... там нет наших людей.нас там ненавидят... стена высотой в 50 метров. И пусть процветают молодые республики...
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Запущен процесс набора людей для обмена. Причем набирать активно будут обе стороны и наши и представители *********. А наш Зе-зе запустил этот бесконечный процесс обмена "пленными". Это его выдающееся дОСТИЖЕНИЕ, козла такого!
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Очепятка зачітна ))) Але згадався оцей випадок, тут вже борошна гугл перекладу Суд взяв під варту найманця "ДНР", який влаштував стрілянину по поліцейських у Києві - Цензор.НЕТ 4932 в цього "діми інкогнєта" прекрасно усе - але "в біде не залишить" це шедевряка )))))))))))

Суд взяв під варту найманця "ДНР", який влаштував стрілянину по поліцейських у Києві - Цензор.НЕТ 6688
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Вот уже и разухабилась всякая тварь, уверен в безнаказаности, по обмену отдадут.
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1942 рік. Комісар РККА відкрив стрілянину в Берліні, внаслідок чого постраждав офіцер Вермахту
...
(ніт, не можу уявити цей сюр)
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Скоро приедут в Киев к зеленскому 50 тысяч с ордло.
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Его скоро отпустят,он ведь не волонтер или участник АТО,он ведь воевал с клятым барыгой Порошенко,он лепший друг 73%,да и какая разница.
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і зейло теж буде стрілятись з рогатими??
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Отпустят наемника убийцу и даже фамилию не спросят, "патамуша ани адин дамбаский народ и им нада сделать дамбаско-лугандонскую канфедерацию ва главе с Сивухой".
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