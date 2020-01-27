 Суд взяв під варту найманця "ДНР", який влаштував стрілянину по поліцейських у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суд обрав запобіжний захід найманцю "ДНР", який у ніч з 24 на 25 листопада почав стріляти біля одного з нічних закладів Києва, внаслідок чого поранень зазнав патрульний поліцейський.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у столиці правоохоронці затримали найманця РФ, командира розвідки незаконного збройного формування "Оплот", який у ніч з 24 на 25 січня поранив поліцейського.