 За фактом конфлікту на проросійському мітингу в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 27 січня біля облдержадміністрації відбулися збори громадян. Під час заходу сталася бійка, яка була локалізована силами поліції. Під час акції невідомий розпилив сльозогінний газ, унаслідок чого по медичну допомогу звернувся 38-річний громадянин, поліцейський і представники ЗМІ. Також потерпілий громадянин повідомив у поліцію про те, що його вдарили і бризнули в обличчя з газового балончика.

Слідчі Київського відділу поліції відкрили кримінальні провадження у ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі. В даний час слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини та особи, причетні до скоєння правопорушень.

Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", ще до початку акції на захист російської мови та російськомовних шкіл, організований головою Харківської міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Андрієм Лесиком, запланованої на 11:00 понеділка, біля ХОДА стали збиратися представники "Національних дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" та інших організацій.

Коли сюди ж підійшли нечисленні учасники акції ОПЗЖ, проукраїнські активісти почали скандувати "Чемодан, вокзал, Росія!" і кричалки, що закликали Лесика та інших учасників акції емігрувати з України. Після цього невідомий розпорошив газ, почалися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт і вивезла Лесика та інших учасників мітингу.

Внаслідок розпилення газу постраждали кореспондент і оператор телеканалу СТБ Марія Малевська та Олександр Бринза.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука. ВIДЕО