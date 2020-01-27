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Все про:мітинг (510) Нацполіція (8880) Правоохоронні органи (692) Харків (1602)

 За фактом конфлікту на проросійському мітингу в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - поліція

Поліція надала правову оцінку подіям під стінами Харківської облдержадміністрації. За фактом конфлікту, який виник під час акції, відкрито два кримінальні провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 27 січня біля облдержадміністрації відбулися збори громадян. Під час заходу сталася бійка, яка була локалізована силами поліції. Під час акції невідомий розпилив сльозогінний газ, унаслідок чого по медичну допомогу звернувся 38-річний громадянин, поліцейський і представники ЗМІ. Також потерпілий громадянин повідомив у поліцію про те, що його вдарили і бризнули в обличчя з газового балончика.

Слідчі Київського відділу поліції відкрили кримінальні провадження у ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі. В даний час слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини та особи, причетні до скоєння правопорушень.

Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", ще до початку акції на захист російської мови та російськомовних шкіл, організований головою Харківської міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Андрієм Лесиком, запланованої на 11:00 понеділка, біля ХОДА стали збиратися представники "Національних дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" та інших організацій.

Коли сюди ж підійшли нечисленні учасники акції ОПЗЖ, проукраїнські активісти почали скандувати "Чемодан, вокзал, Росія!" і кричалки, що закликали Лесика та інших учасників акції емігрувати з України. Після цього невідомий розпорошив газ, почалися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт і вивезла Лесика та інших учасників мітингу.

Внаслідок розпилення газу постраждали кореспондент і оператор телеканалу СТБ Марія Малевська та Олександр Бринза.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172147
 
   
 Топ коментарі
 
А по факту проведения пророссийского митинга, вопросов не возникло?
Или волнует только то, что гон-ну мертвечука харю разбили?
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В Харкові в школі №69 в табелі успішності учня російську мову вказують, як мову корінного народу. Чи не хотіли б депутати розіслали запити до МОН, департаменту освіти Харківської міськ.ради, мовного омбудсмена?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2571001549845581&id=100008072826207

По факту конфликта на пророссийском митинге в Харькове открыто два уголовных производства, - полиция - Цензор.НЕТ 5554
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Харьковскую вату надо "мочить в сортире", как любит поговаривать их божок - хуйло. Кто забыл, как эти кацапские манкурты убивали проукраинских же харьковчан?
По факту конфликта на пророссийском митинге в Харькове открыто два уголовных производства, - полиция - Цензор.НЕТ 7174
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В Харкові в школі №69 в табелі успішності учня російську мову вказують, як мову корінного народу. Чи не хотіли б депутати розіслали запити до МОН, департаменту освіти Харківської міськ.ради, мовного омбудсмена?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2571001549845581&id=100008072826207

По факту конфликта на пророссийском митинге в Харькове открыто два уголовных производства, - полиция - Цензор.НЕТ 5554
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вчителів відправити нафуй По факту конфликта на пророссийском митинге в Харькове открыто два уголовных производства, - полиция - Цензор.НЕТ 3244
Директора і завуча звільнити
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Могу посоветовать. Пойти и дать в рыло этой т.н. учительнице.
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печатку ставив на табелі директор от його і пиз....ти
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так по факту русскоязячного митинга (за ХНР) дело ведь не возбудили - Лесик пострадавший
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Тю. Как будь то бы отметелить адепта руцкага мира - это что то плохое... 😂
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зелена влада вважає що всі громадяни рівні, навіть ті, які прагнуть демонтувати цю державу.
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Тобто, вони все ж таки нормально відносяться до порохоботів?
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піди спершу відшукай серед того отрєб'я хоч одного порохобота.
чомусь я переконана, всі вони голосували за Зе.
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Правильное решение. "Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев" (Платон)
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А по факту проведения пророссийского митинга, вопросов не возникло?
Или волнует только то, что гон-ну мертвечука харю разбили?
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Харьковскую вату надо "мочить в сортире", как любит поговаривать их божок - *****. Кто забыл, как эти кацапские манкурты убивали проукраинских же харьковчан?

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Пострадавший 38-летний гражданин - это заднеприводный сепаратист Лесик?
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Мусара як завжди на боці росіянських окупантів,суки.
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вот: "5 лет" за газ из баллончика. Если ты за Украину.

а в Киеве сепар стрелял по ментам из пистолета, одного ранил и т.п. - "мелкое хулиганство" (15 суток максимум, но реально - отпустят).

Вывод: служба в Народном Ополчении Новороссии - это почет, уважение и полная лояльность со стороны бубочки и других пархатых.
Все под знамена Ополчения Новороссии!
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н ті тепер "поліцаї", Хорол річка не та За фактом конфлікту на проросійському мітингу в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 7528
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харьков уже давно сборище быдлоты редчайшей тупорылости. Здоровые ростки типа Нацдружин настолько немногочисленны, что быдлота легко берет верх на всех выборах. Ушлепки типа гепы давно это поняли и поддерживают в харбыдлоте свой образ быдлопредводителей: "умножу на ноль" - такой урок математики нужен только быдлу, нормальные люди краснеют от стыда - за бывший город, избравший долбаного "учителя" мэром, причем дважды. "Сучий пес" вообще оставлю без комментария.
Нормальные люди из городов(не быдлятников) Украины, запомните: иметь хоть какое-то дело, хоть малейший бизнес с выходцами из этой дыры не стОит, хуже этих разве что дамбасня.
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А когда будет уголовное дело за посягательство на Конституцию Украины?
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Ну если быдло харьковское выберает мером Гепу - промакшанского сепара - то шо вы от них хотите? Там живут те хто при случае побегут с криками - рассея рассея - Вова введи!
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Если харьковчанам все это надоест, где будут все эти?
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9 МАЯ В МОСКВЕ ПОДПИШУТ БРАТСКИЙ СОЮС РОССИИ БЕЛОРУСИ И УКРАИНЫ,ПОБЕДОБЕССИЕ УВИДЯТ МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН.хи
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Если такое произойдёт, Янелоха арестуют прямо у трапа самолёта.
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Янелоха фюрер кремля давно арестовал.Опуститесь на Землю грешную..
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О, в Харкові вже проводять проросійські мітинги?
Слава ЗЕ!
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