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 Політика України
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Все про:погрози (282) Ківа (99) Палатний (1)

 Палатний про Ківу: Він перейшов усі моральні та законні межі

Своїми абсурдними висловлюваннями народний депутат Ілля Ківа перейшов не тільки межі здорового глузду, а й закону, за що повинен понести відповідальність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав Артур Палатний, глава комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму VII і VIIІ скликань.

"Пан Ківа, який за час свого депутатства не запам’ятався нічим, крім неадекватності, дозволяє собі дискредитовувати та принижувати справжнього професіонала та патріота, який за минуле скликання був ініціатором не одного законопроєкту, спрямованого на покращення функціонування системи правоохоронних органів держави", - написав Палатний, коментуючи висловлювання Ківи про генерала Миколу Паламарчука.

Коментуючи звинувачення і погрози на свою адресу, Палатний заявив, що йому нічого приховувати і свою позицію він озвучував у ЗМІ десятки разів.

"Його тези не нові і вже дуже "заїжджені" — щодо клубу "Ріо". Я неодноразово прямо відповідав на ці питання, ніколи не ховаючись і не змінюючи свою позицію".

На думку Палатного, Ківа виконує замовлення людей, пов'язаних з режимом Януковича: переляканий "артист розважального жанру" діє за сценарієм.

Але, за поливання вигаданим брудом настане цілком реальна відповідальність. Нас вже пробували "мочити" прислужники режиму Януковича — не вийшло. Не вийде і зараз. Різниця тільки в тому, що коли вони будуть тікати, а вони будуть, то сідаючи у свої літаки, ми не дамо ніяким з покидьків, колаборантів та зрадників так просто вилетіти з України. Це я вам обіцяю!" - заявив Палатний.

Читайте також: Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172145
 
   
 Топ коментарі
 
Кива - вонючая аваковская шавка
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Вот испортился ты Гыга после того как сделал на пупе наколку офшорника И не только испортился но и стал забывать свою собственую писанину Во благо офшоров А забыл тыв Гыга как чуть ли не прославлял этого недоноска когда он патриотов в снег ложил на пару часов Когда они мешали рыжему и Петручио угольком торговать т железную дорогу перекрывали Не ты ли этому пинчеру висложопому осану пел ?
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Нельзя крошить батон на петя растов, тем более если это абсолютная правда. Меня за это постоянно админ банит, вот только разбанился ... на свободу. )))
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а где сейчас эти "патриоты" ?

наблокадили так, шо пачки в телевизор не помещаются ?
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Почему все порохоботы за преступную торговлю с ОРДЛО? Петю оправдывают любой ценой, даже ценой Украины?
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Ну зачем ты заспамило человека? Правда глаза колет? Ты ему ответь аргументировано, если конечно есть, что ответить.
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Там руки вже не голити потрібно а газонокосилкою косити.
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Да под кем он только не был...
Крашенкощупач этот Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 6776
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23.03.2019 в твпередаче Политека Кива заявил следующее: - Страна разрушена, но разрушил её не Путин, а Порошенко. Вот гад, как он посмел крошить батон на нашего Петю?
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підготовку вже потрібно проводити, а то втечуть Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 1460
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ми думали шо він моральний авторитет, духовний гуру, ікона стилю та розуму, а він он шо
якось так?
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Його чіпляють в новини лише для того, щоб показати, що в Україні не один клоун.
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Кыва навыть на роялы грати не вмыэ. Тыльки правою рукою вмыэ.
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А зачем ждать, когда они будут бежать?! САЖАЙТЕ прямо СЕЙЧАС
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сейчас рано.....
вот когда начнут бежать...
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Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборационистов и предателей так просто вылететь из Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3172145

Бла, бла, бла... Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 8050
вот смешно ей Богу...
а кто мешает прессануть этого предателя прямо здесь и сейчас?
Он что под охраной ходит 24 часа?
Угрозы такого рода произнесенные публично ни чего не стоят...
Это как Ярош который все время чистит свое оружие....
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А кто ему что сделает, если у него Арсен Авакян крыша!
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не знаю хто такий палатний, але ківа це видатний запроданець, людоблиз та онаніст!
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я 1 января вроде снята неприкосновенность??..Не???
Так почему до сир пор это неадекваное чмо не привлекли за угрозы и нападения???
А еще это позор позорный.
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ооо - нє імєло публічной завєршонності, а аааа - рєзультат на ліцо
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У ківи,коси ростуть у середину,тому порушена та частина де мав бути мозок. Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 6808
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КЛЄВЄТА! КІВА ЛУЧШІЙ!!! РУКІ ПРОЧ от КІВИ!!!
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быдлокива- самый большой позор верховной рады, даже яременко с его анальными пристрастиями не так отсвечивает
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Ну так убейте нах это животное. Или оно бессмертное?
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Рыги держат таких "мальчиков для битья" типа Кивы или Шуфрича для того, чтобы развлекать свой быдлоэлекторат. Другие фракции вместо битья играют хреном на рояле развлекая свой быдлоэлекторат. Пока в стране половина быдла, эти бесплатные концерты будут продолжаться, и не только в ВР. Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 3425
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Перед останнім Днем Незалежності ківа розглагольствував на якомусь каналі, порівнюючи парад Українського Війська з ходою ЛГБТ. Після цього, його та його симпатиків я не вважаю за людей.
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А я після його заяв не вважаю за людей чистильників зброї - їм на голову серуть - а вони зброю чистять...
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Незрозумілий контекст - незрозуміла іронія.
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правый сектор в полтаве возглавлял а теперь во как
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Рэкетир Палатный завалил рыбу и умничает. просто цирк
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Этот выпердыш кацапский, не знает в какой партии Кива.
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"Его тезисы не новы и уже очень" заезженные " - но правдивые.
Кива обвинял их в сутенёрстве справедливо.
Источник: https://censor.net.ua/n3172145
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Складно уявити рівень розвитку того 12% лохторату, котрий віддав свої голоси за таких як ківа зажопників. Палатний про Ківу: Він перейшов усі моральні та законні межі - Цензор.НЕТ 6442
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большинству избиравшему по принципу какая разница лишь бы не Порошенко повезло - выпал пианист а не дрочун. Кива депутатом дрочит только в ВР , а президентом он дрочил бы и перед Макроном, и перед Трампом , и перед Меркель.А они, к этому не привыкшие, санкции отменили бы в момент./Илья Кива стал 20-м кандидатом на пост президента Украины
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