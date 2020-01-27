 Палатний про Ківу: Він перейшов усі моральні та законні межі

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав Артур Палатний, глава комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму VII і VIIІ скликань.

"Пан Ківа, який за час свого депутатства не запам’ятався нічим, крім неадекватності, дозволяє собі дискредитовувати та принижувати справжнього професіонала та патріота, який за минуле скликання був ініціатором не одного законопроєкту, спрямованого на покращення функціонування системи правоохоронних органів держави", - написав Палатний, коментуючи висловлювання Ківи про генерала Миколу Паламарчука.

Коментуючи звинувачення і погрози на свою адресу, Палатний заявив, що йому нічого приховувати і свою позицію він озвучував у ЗМІ десятки разів.

"Його тези не нові і вже дуже "заїжджені" — щодо клубу "Ріо". Я неодноразово прямо відповідав на ці питання, ніколи не ховаючись і не змінюючи свою позицію".

На думку Палатного, Ківа виконує замовлення людей, пов'язаних з режимом Януковича: переляканий "артист розважального жанру" діє за сценарієм.

Але, за поливання вигаданим брудом настане цілком реальна відповідальність. Нас вже пробували "мочити" прислужники режиму Януковича — не вийшло. Не вийде і зараз. Різниця тільки в тому, що коли вони будуть тікати, а вони будуть, то сідаючи у свої літаки, ми не дамо ніяким з покидьків, колаборантів та зрадників так просто вилетіти з України. Це я вам обіцяю!" - заявив Палатний.

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