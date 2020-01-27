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 Орендарі ДП "Берегівський кар'єр" на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила масштабні розкрадання на об'єктах майнового комплексу державного підприємства "Берегівський кар'єр" на Закарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Орендарі ДП Берегівський карєр на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ 01

Представники приватного акціонерного товариства орендували потужності держпідприємства для видобутку гірських копалин, зокрема перліту. При цьому посадові особи комерційної структури незаконно реалізували понад 20 одиниць автомобільної техніки та обладнання цілісного майнового комплексу.

Орендарі ДП Берегівський карєр на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ 02

Протиправна діяльність зловмисників заподіяла державі збитків на суму 2,7 мільйона гривень, що було підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

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Орендарі ДП Берегівський карєр на Закарпатті продали майно держпідприємства на 2,7 млн ​​грн, - СБУ 03

Зараз одному з керівників АТ оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, за попередньою змовою групою осіб, в оcобливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до махінацій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172144
 
 
 Топ коментарі
 
Оч. Хорошо помню что некий Захарченко имел отношение к этому карьеру
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Цікаво, що в Береговому в основному живуть мадяри.
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З "приходом" куршавельського баклана СБУ не змінилась! Яке відношення має СБУ до правопорушень та можливих злочинів в сфері економіки?! Напевно те саме що й було, кришувати або кошмарити!!!
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Оч. Хорошо помню что некий Захарченко имел отношение к этому карьеру
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Цікаво, що в Береговому в основному живуть мадяри.
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так це орєндатори довели кар'єр до такого стану???
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З "приходом" куршавельського баклана СБУ не змінилась! Яке відношення має СБУ до правопорушень та можливих злочинів в сфері економіки?! Напевно те саме що й було, кришувати або кошмарити!!!
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СБУ должно ловить шпиёнов, но не умеют.
Ловят шпану - для отчетности: "Обезврежено 100500 государственных преступников!"
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І Бакланов не винен - він планує політ на Марс з Ілоном Маском. У 2050 році.
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а чому він не їздив разом з президентом в освенцім?
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