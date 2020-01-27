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Все про:вірус (80) ВОЗ (38) Китай (245)

 ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення коронавірусу на світовому рівні, повідомляють європейські ЗМІ.

"Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - сказано в доповіді ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак у ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка, а тепер її виправили.

"У формулюванні була допущена помилка, ми її виправили", - сказала представниця організації Фадела Чаїб.

Загальна кількість померлих від коронавірусу в КНР перевищила 80 осіб.

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Кількість уражених новим вірусом у Китаї становить, за офіційними даними, близько 2,8 тис. осіб.

На територіях за межами материкової частини країни зафіксовано випадки зараження вірусом у Гонконзі, в Макао, на Тайвані. Крім того, випадки захворювання виявлено в Таїланді, в Австралії, в Сінгапурі, в Японії, США, Малайзії і Франції, у В'єтнамі, в Непалі і Канаді.

Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус через товари не поширюється, - "Укрпошта"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172143
 
 
 Топ коментарі
 
Серед запропонованих заходів боротьби з короновірусом - проста пєрєстать балєть
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Адам Смит@_Smithchenko

В КНР только одна лаборатория высшего (4-го) уровня биобезопасности. Догадайтесь с трех раз, где она расположена: https://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety_level#List_of_BSL-4_facilities Совпадение, да? (Разумеется, высший уровень безопасности устанавливается только если биолаборатория опасна смертельной эпидемией...)
В уханьском вирусе меня смущают его нетипично злые параметры (бессимптомный, но заразный инкубационный период,, высокая контагиозность, удар по органам и т.д.) и откровенно паническая реакция властей на эту ОРВИ (да, короновирусы относятся к ОРВИ)...

Биооружие имеет смысл лишь в комбинации с соответствующими запасами вакцины от него (чтобы привить "своих", а потом заразить "врагов"). Вакцина может быть разработана лишь ПОСЛЕ того, как взятый из природы вирус "улучшен" до состояния биооружия, т.е. закончен...

Вакцины сейчас нет. Значит, если теоретически из лаборатории что-то и вышло, это не совершенное биооружие, а "сырой" вирус или промежуточные наработки с "недостатками" по каким-то параметрам. Что не может не радовать! Хотя и не радует
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Серед запропонованих заходів боротьби з короновірусом - проста пєрєстать балєть
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Нє, йому треба сказать - коронавіруси, "Ідіть усі в сраку"...
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Никто не в курсе - Янелох случайно тайком в Китай не летал?

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А наш Зебил и ухом ещё не повёл. Вот Балбеса же выбрали.
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Это фамилия по мужу. А девичья была Пи*дец. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого" - Цензор.НЕТ 375
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Адам Смит@_Smithchenko

В КНР только одна лаборатория высшего (4-го) уровня биобезопасности. Догадайтесь с трех раз, где она расположена: https://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety_level#List_of_BSL-4_facilities Совпадение, да? (Разумеется, высший уровень безопасности устанавливается только если биолаборатория опасна смертельной эпидемией...)
В уханьском вирусе меня смущают его нетипично злые параметры (бессимптомный, но заразный инкубационный период,, высокая контагиозность, удар по органам и т.д.) и откровенно паническая реакция властей на эту ОРВИ (да, короновирусы относятся к ОРВИ)...

Биооружие имеет смысл лишь в комбинации с соответствующими запасами вакцины от него (чтобы привить "своих", а потом заразить "врагов"). Вакцина может быть разработана лишь ПОСЛЕ того, как взятый из природы вирус "улучшен" до состояния биооружия, т.е. закончен...

Вакцины сейчас нет. Значит, если теоретически из лаборатории что-то и вышло, это не совершенное биооружие, а "сырой" вирус или промежуточные наработки с "недостатками" по каким-то параметрам. Что не может не радовать! Хотя и не радует
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поки писалося, підтверджено випадок у Камбоджі та ще одну смерть у Пекіні...
надто вже багато різних збігів



do not resuscitat@Nat_anest6 ч

Важно:
новые результаты по наблюдению за эпид. ситуацией
*среднее время инкубационного периода 4,8 дня
*среднее время от первых сиптомов до изоляции - 2,9 дня
Почти 7 дней инфицрованный может быть источником распространения вируса
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Ivan Buben@bubenfire 47 мин
Вот так работает система отслеживания попутчиков заболевших #coronarvirus.
В соцсетях медики публикуют номера поездов и вагонов. в которых ехали заболевшие, и просит связаться всех их попутчиков, чтобы срочно пройти обследование.
По авиа и автобусным рейсам так же.
Посмотрел расписание поездов: все основные направления работают. Закрыто только жд сообщение с городами провинции Хубей, включая Ухань. Билеты на 30-31-01-02 почти все выкуплены и поезда не отменены. Значит, паники ни у властей ни у народа нет.
ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого" - Цензор.НЕТ 4581
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Вірус встигли зробити, а от антивірус не встигли. Подейкують що вся бригада науковців з тої лабораторії уже мертві.
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пробирку на пол уронили...а потом голыми руками с тряпкой повытирали.
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Ну,тепер тому коронавірусу капець...Він того повищення не переживе...
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Интересно, каков массовый состав заболевших и умерших. Сдается мне что это только азиаты.
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легкие устроены одинаково, а вот генетический набор слегка отличается. Не даром по генетическому коду сейчас возможно установить с большой долей вероятности принадлежность к какой либо рассе. Но это больше конечно похоже на теорию заговоров. Впрчем, кто знает, кто знает...
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не думаю що коронавірус перед проникненням в клітину чи ядро зчитує геном
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Захворіли тільки китайці, жодного випадку хвороби в некитайців.
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При этом парадокс китайского вируса в том, что пока он чисто китайский - все заболевшие и тем более умершие - китайцы. Нет ни одного представителя другой расы, у которого был бы обнаружен зловредный вирус. Это совпадение или правило - не знает пока никто. Что, понятно, укрепляет подозрения.
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для чого китайцям розробляти вірус, який знищує тільки китайців?
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А я звідки знаю, це просто поки що факт, по друге, звідки у вас впевненність що це розробка китайців?
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Нафта почала падати в ціні, - значить це вигідніше американцям ніж кацапам?
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В том-то и дело , что если иммунитет азиатов, живущих часто в антисанитарных условиях , смоге и жующих все что ползает, летает и ходит , не справляется, то что будет с европейцами ?
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Хто знає скільки насправді хворих в Китаї.
Можливо в кілька разів більше ніж офіційно заявлено.
Бо цілі міста закривають на карантин. Це не просто так.
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Особисто я сподіваюся що це просто істерія, але атмосфера апокаліпсису - це таки прикольно.
Будемо сподіватися на краще, але віри владі Китаю у мене не більше ніж зеленій владі.
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Жити ж хочеться. Всі сподіваються на краще.
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можна заразитись через товари, банани...хоча наші це заперечують.
або туристи привезуть.
щойно передали, що в столиці Китаю помер чоловік, який відвідав місто з епіцентром вірусу ще 8 січня.
активна фаза хвороби тривала 6 днів.
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Може бути все що завгодно. Але скільки б не лишалося жити- у нас попереду все життя!
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Можете подивитись фотки. не дуже прикольно.
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Ой, я такого за 16 років в медицині надивився! А костюмчик як у китайців на тих фотках у мене і в самого є.
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"До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили" - Ошибка?! Вы сознательно соврали, твари! За дурака меня держите? Урроды! ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого" - Цензор.НЕТ 9305
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ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса вместо "умеренного" до "высокого"

А Министерство здоровья Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение с Китаем.

Если в Украине будет эпидемия и умрут люди, руководство этих министерств нужно сжечь, за геноцид собственного населения зло нужно наказывать или уничтожать.
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Если? ЕСЛИ?? Очнись. Стань реалистом, пока жив.
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Что-то это мне напоминает... О, озабоченность!
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