 ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого"

"Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - сказано в доповіді ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак у ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка, а тепер її виправили.
"У формулюванні була допущена помилка, ми її виправили", - сказала представниця організації Фадела Чаїб.
Загальна кількість померлих від коронавірусу в КНР перевищила 80 осіб.
Кількість уражених новим вірусом у Китаї становить, за офіційними даними, близько 2,8 тис. осіб.
На територіях за межами материкової частини країни зафіксовано випадки зараження вірусом у Гонконзі, в Макао, на Тайвані. Крім того, випадки захворювання виявлено в Таїланді, в Австралії, в Сінгапурі, в Японії, США, Малайзії і Франції, у В'єтнамі, в Непалі і Канаді.
Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.
Адам Смит@_Smithchenko
В КНР только одна лаборатория высшего (4-го) уровня биобезопасности. Догадайтесь с трех раз, где она расположена: https://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety_level#List_of_BSL-4_facilities Совпадение, да? (Разумеется, высший уровень безопасности устанавливается только если биолаборатория опасна смертельной эпидемией...)
В уханьском вирусе меня смущают его нетипично злые параметры (бессимптомный, но заразный инкубационный период,, высокая контагиозность, удар по органам и т.д.) и откровенно паническая реакция властей на эту ОРВИ (да, короновирусы относятся к ОРВИ)...
Биооружие имеет смысл лишь в комбинации с соответствующими запасами вакцины от него (чтобы привить "своих", а потом заразить "врагов"). Вакцина может быть разработана лишь ПОСЛЕ того, как взятый из природы вирус "улучшен" до состояния биооружия, т.е. закончен...
Вакцины сейчас нет. Значит, если теоретически из лаборатории что-то и вышло, это не совершенное биооружие, а "сырой" вирус или промежуточные наработки с "недостатками" по каким-то параметрам. Что не может не радовать! Хотя и не радует
надто вже багато різних збігів
do not resuscitat@Nat_anest6 ч
Важно:
новые результаты по наблюдению за эпид. ситуацией
*среднее время инкубационного периода 4,8 дня
*среднее время от первых сиптомов до изоляции - 2,9 дня
Почти 7 дней инфицрованный может быть источником распространения вируса
Ivan Buben@bubenfire 47 мин
Вот так работает система отслеживания попутчиков заболевших #coronarvirus.
В соцсетях медики публикуют номера поездов и вагонов. в которых ехали заболевшие, и просит связаться всех их попутчиков, чтобы срочно пройти обследование.
По авиа и автобусным рейсам так же.
Посмотрел расписание поездов: все основные направления работают. Закрыто только жд сообщение с городами провинции Хубей, включая Ухань. Билеты на 30-31-01-02 почти все выкуплены и поезда не отменены. Значит, паники ни у властей ни у народа нет.
російськакитайська рулетка
В 2017 #Китай объявил о том, что будет строить такое хранилище...
в #Ухане В 2018 построили
В 2019 началась эпидемия
Можливо в кілька разів більше ніж офіційно заявлено.
Бо цілі міста закривають на карантин. Це не просто так.
Будемо сподіватися на краще, але віри владі Китаю у мене не більше ніж зеленій владі.
або туристи привезуть.
щойно передали, що в столиці Китаю помер чоловік, який відвідав місто з епіцентром вірусу ще 8 січня.
активна фаза хвороби тривала 6 днів.
А Министерство здоровья Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение с Китаем.
Если в Украине будет эпидемия и умрут люди, руководство этих министерств нужно сжечь, за геноцид собственного населения зло нужно наказывать или уничтожать.