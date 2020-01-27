 ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого"

"Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - сказано в доповіді ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак у ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка, а тепер її виправили.

"У формулюванні була допущена помилка, ми її виправили", - сказала представниця організації Фадела Чаїб.

Загальна кількість померлих від коронавірусу в КНР перевищила 80 осіб.

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Кількість уражених новим вірусом у Китаї становить, за офіційними даними, близько 2,8 тис. осіб.

На територіях за межами материкової частини країни зафіксовано випадки зараження вірусом у Гонконзі, в Макао, на Тайвані. Крім того, випадки захворювання виявлено в Таїланді, в Австралії, в Сінгапурі, в Японії, США, Малайзії і Франції, у В'єтнамі, в Непалі і Канаді.

Як повідомлялося раніше, Київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив один випадок захворювання коронавірусом в Україні.

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