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Все про:ПАРЄ (624) Пейчинович-Бурич (4) Єлизавета Ясько (19)

 Генсек РЄ Пейчинович-Бурич підтвердила підтримку роботи української делегації в ПАРЄ, - Ясько

Члени постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи зустрілися з генеральним секретарем РЄ Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook глави української делегації в ПАРЄ, народного депутата від фракції "Слуга народу" Єлизавети Ясько.

"Символічно, що зустріч із українськими делегатами була першою для пані генерального секретаря Марії Пейчинович-Бурич на цій сесії ПАРЄ. Під час зустрічі зі мною як головою делегації і першим заступником Сергієм Соболєвим ми обговорили поточну ситуацію в Раді Європи, обмінялися думками щодо пріоритетів на 2020 рік", - написала Ясько.

Також голова делегації ВР у ПАРЄ зазначила, що Генсек Ради Європи підтвердила підтримку роботи української делегації з позитивним порядком денним і повністю підтримує нас у боротьбі за захист прав людини, безпеку демократії в Європі і РФ.

Генсек РЄ Пейчинович-Бурич підтвердила підтримку роботи української делегації в ПАРЄ, - Ясько 01

Нагадаємо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Президентом ПАРЄ обрано бельгійського сенатора Хендріка Дамса, який змінив на цій посаді швейцарку Ліліан Морі Паск'є. Члена української делегації, народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Читайте також: Президентом ПАРЄ став бельгійський сенатор Дамс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172140
 
 
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вспомним "не злім тихим словом" не давно усопшего Всеволода Чаплина, и пожелаем ему гореть в Аду и что б ему черти на ушко говорили: "Тобі привіт з України!"
Генсек СЕ Пейчинович-Бурич подтвердила поддержку работы украинской делегации в ПАСЕ, - Ясько - Цензор.НЕТ 2968
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Це чудово!!! Таке відчуття, ніби Україні надали ******* системи ППО. Полегшало.
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Ну и в чём он умничка? В том, что подбросил хлебца смывным бачкам кацапоидов? Мало того, что он опустился до их уровня, поддержав с ними разговор. Так ещё и на своём канале это всё выложил.
Всякий уважающий себя украинец при встрече с подобной нечистью отворачивается и уходит.
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шота сомнения большие...шо ты себя уважаешь.
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Украина Зеленского сдулась. Теперь с мышебратями будете дружить
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Ні про що, але який анонс! Курчат рахують по осені!
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побухали кілька разів разом - стали браттями на віки. І сестрами.
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