 Нардеп від "СН" Холодов: бізнес-клімат у країні з приходом Зеленського став поліпшуватися

Як передає Цензор.НЕТ, народний депутат фракції Слуга народу Андрій Холодов в ефірі POLITEKA.TV назвав "історичним кроком" ухвалення "Закону про землю"
На його думку, це дуже непростий крок, хоча до нього рано чи пізно приходять усі держави світу. Головне - чиї інвестиції будуть залучені до продажу землі і що вони дадуть для людей. Якщо народ не хоче, щоб іноземні компанії скупили їхню землю, то обмеження продажу 1000 га в "одні руки" саме регулюватимуть цей процес у потрібному напрямку. Тоді місцеві аграрії зможуть оптимально функціонувати під захистом закону і розвивати сільську інфраструктуру. Якщо ж у процес увійдуть великі міжнародні холдинги, як це, наприклад, сталося в Аргентині, то ми втратимо середнього підприємця, і не буде створено стільки робочих місць, скільки створюють місцеві невеликі компанії. Таким чином, на думку політика, важливо зберегти в селі свого підприємця, якому 500-700 тис грн прибутку на місяць на 1000 га дозволять безбідно жити і думати про розвиток села, де він інвестує і прив'язаний до цієї землі. А от той, хто скупить відразу по 10 тисяч гектарів, швидше за все в Україні жити не буде, оскільки це зовсім інший обсяг оборотів і прибутку, а якість життя за кордоном все ж вища. Де інвестор витрачатиме зароблені на українській землі гроші? Той, хто володіє 1000 га - з великою ймовірністю в Україні, а 10000 - там, де і живе, тобто за кордоном.
Коментуючи запитання журналіста про заперечення громадськості проти продажу землі сільгосппризначення, Холодов погодився, що цей законопроєкт справді приймається занадто швидкими темпами, а варто було б більше уваги приділити інформуванню громадськості та роз'ясненню вигод і переваг цього закону. Депутат говорив про численні дискусії і узгодження всередині пропрезидентської фракції і висловив впевненість, що президент і парламент прийдуть до прийнятної для українського ринку форми змін законодавства.
У сфері грального бізнесу ми також спостерігаємо нововведення - в першому читанні прийнято закон, який повертає цьому бізнесу статус легального. Андрій Холодов впевнений, що мета цього законопроєкту - не розвиток грального бізнесу, як такого, тому що Зеленський неодноразово відзначав своє негативне ставлення до лудоманії. На його думку, найголовніше - що казино дозволять відкривати тільки в 5-зіркових готелях, які отримають цей дозвіл як стимулюючий бонус. Сьогодні влада хоче стимулювати будівництво 5-зіркових готелів та залучення великих мережевих "гравців" цього бізнесу. Тому ми говоримо фактично про поліпшення інвест і бізнесклімату в туристичній та готельній галузі. В Україні вже приходять Хілтон, Хаят і інші, а те, що держава стимулює їх відкриттям казино - це хороший крок. Що ж стосується автоматів, то їх також перенесуть у 3- і 4-зіркові готелі, вивівши з житлових кварталів.
27.01.2020, 19:43 • 85 • 0
Почитал я высказывания представителей украинского бизнеса на тему обещаний президента Украины в Давосе зарубежным инвесторам предоставлять персональную опеку от правительства в лице "инвестиционной няни, говорящей на пяти языках и 24/7 решающей любой вопрос".
Рассуждения разные, но все склоняются к тому, что украинских инвесторов обидели. Объясняю - не обидели. К украинским инвесторам это не относилось. Украинским инвесторам невозможно вешать лапшу на уши, рассказывая про инвестиционную няню и налоговые каникулы - на фоне неработающих судов, непрозрачной полиции и неэффективной системы налогообложения. И постоянных попыток сломать упрощенку. Никто у нас уже давно в эти сопли не верит.
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А западным - можно, потому что пока верят. Не все, но ещё часть доверчивых осталась. Воззвания инвестировать в нашу экономику адресуются в первую очередь иностранцам.
Как это воспринимает украинский инвестор - написал. Теперь как это воспринимает западный инвестор. Отвечаю. Западный инвестор воспринимает это как угрозу. Всё на ручнике. Экономика на ручнике. Решения на ручнике. Всё зависит от воли премьера. Или президента. Пока ты с ними в хороших отношениях - всё ок. Но если вдруг отношения испортились - всё летит в тартарары. Либо вдруг он подал в отставку. Это означает, что вместе с ним в отставку подал и ты - вместе со всем своим бизнесом.
Остаётся идти на поклон и договариваться с новым. Объяснять, почему у тебя преференции есть, а у местного - нет. А это уже - прямой путь к коррупции.
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Это как получить приглашение инвестировать в островное племя туземцев, которые известны тем, что едят людей. С обещанием главного вождя что вас, как инвестора, никто есть не будет. Пока. Потом, может быть, съедят. Либо сначала вождя съедят, причём вместе с вашей няней. А потом и вас. Короче - последовательность любая, конец один. Зато речевки, лозунги, песни и танцы у костра смотрятся красиво - аж мурашки по коже.
Сколько можно нести чушь. Была бы свадьба - зашло бы как тост. Но ведь не свадьба же, неужели не доходит.
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Илья КЕНИГШТЕЙН
ЦПК
@zer0corruption_
·2 ч
На фото - вілла Les Cèdres на Лазурному березі. Її вартість - 200 млн євро. І ось стало відомо, що власником вілли, яку називають Найдорожчим будинком на Землі, став Рінат Ахметов. Олігарх, який сколотив статки в найбіднішій країні Європи, купує найдорожчий будинок на планеті.
А уж как ахметке с мертвечуком плохо, ай-я-яй.....