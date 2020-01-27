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 Нардеп від "СН" Холодов: бізнес-клімат у країні з приходом Зеленського став поліпшуватися

Бізнес-клімат у країні рішуче змінюється з моменту приходу до влади Володимира Зеленського та його команди.

Як передає Цензор.НЕТ, народний депутат фракції Слуга народу Андрій Холодов в ефірі POLITEKA.TV назвав "історичним кроком" ухвалення "Закону про землю"

На його думку, це дуже непростий крок, хоча до нього рано чи пізно приходять усі держави світу. Головне - чиї інвестиції будуть залучені до продажу землі і що вони дадуть для людей. Якщо народ не хоче, щоб іноземні компанії скупили їхню землю, то обмеження продажу 1000 га в "одні руки" саме регулюватимуть цей процес у потрібному напрямку. Тоді місцеві аграрії зможуть оптимально функціонувати під захистом закону і розвивати сільську інфраструктуру. Якщо ж у процес увійдуть великі міжнародні холдинги, як це, наприклад, сталося в Аргентині, то ми втратимо середнього підприємця, і не буде створено стільки робочих місць, скільки створюють місцеві невеликі компанії. Таким чином, на думку політика, важливо зберегти в селі свого підприємця, якому 500-700 тис грн прибутку на місяць на 1000 га дозволять безбідно жити і думати про розвиток села, де він інвестує і прив'язаний до цієї землі. А от той, хто скупить відразу по 10 тисяч гектарів, швидше за все в Україні жити не буде, оскільки це зовсім інший обсяг оборотів і прибутку, а якість життя за кордоном все ж вища. Де інвестор витрачатиме зароблені на українській землі гроші? Той, хто володіє 1000 га - з великою ймовірністю в Україні, а 10000 - там, де і живе, тобто за кордоном.

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Коментуючи запитання журналіста про заперечення громадськості проти продажу землі сільгосппризначення, Холодов погодився, що цей законопроєкт справді приймається занадто швидкими темпами, а варто було б більше уваги приділити інформуванню громадськості та роз'ясненню вигод і переваг цього закону. Депутат говорив про численні дискусії і узгодження всередині пропрезидентської фракції і висловив впевненість, що президент і парламент прийдуть до прийнятної для українського ринку форми змін законодавства.

У сфері грального бізнесу ми також спостерігаємо нововведення - в першому читанні прийнято закон, який повертає цьому бізнесу статус легального. Андрій Холодов впевнений, що мета цього законопроєкту - не розвиток грального бізнесу, як такого, тому що Зеленський неодноразово відзначав своє негативне ставлення до лудоманії. На його думку, найголовніше - що казино дозволять відкривати тільки в 5-зіркових готелях, які отримають цей дозвіл як стимулюючий бонус. Сьогодні влада хоче стимулювати будівництво 5-зіркових готелів та залучення великих мережевих "гравців" цього бізнесу. Тому ми говоримо фактично про поліпшення інвест і бізнесклімату в туристичній та готельній галузі. В Україні вже приходять Хілтон, Хаят і інші, а те, що держава стимулює їх відкриттям казино - це хороший крок. Що ж стосується автоматів, то їх також перенесуть у 3- і 4-зіркові готелі, вивівши з житлових кварталів.

Також читайте: "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172138
 
 
 Топ коментарі
 
Ищу больного китайца,который чихнет в верховной Раде,за высокое вознаграждение!!! Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 5728
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Зовсім недавно в моїй країні вірус СЛАБОУМСТВА кучу людей завалив і до тепер не зрозуміло скільки викарабкається, а ви мене тут кроновірусом якимось лякаєте
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вот он точно не лох Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 4933

свічка‏ @svecha62 3 ч.3 часа назад

Гарний приклад,Щеля!
Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец 27 січня подав у відставку,заявивши ,що "не може виправдати очікування людей".
42-річний Мар'ян Шарец - колишній актор і комік, є наймолодшим в історії ​​прем'єр-міністром Словенії.

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 4598
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Цитаты вЯликих экономистов и политиков!Да это же просто дегенерат
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Читаешь бредни зебила насчёт того, что 1.000 га в одни руки хорошо, а 100.000 плохо. Зебилушка, у Бени найдётся 100.000 бомжей, чтобы "скупить" всю землю Украины за один день, а потом "продать" её Бене. Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 9372
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Олигархи во главе Бени хотят покупать украинскую землю по 210 000 га, а по 1000 га.они потом будут продавать американским ТНК, уже в 10 раз дороже.
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Беня из себя великого экономиста строит (вместе с Зелей). Кто-нибудь пусть объяснит этим дебилам, что массовый выброс товара на рынок приводит к его удешевлению, а не к удорожанию.
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вот наш министр культуры бородянский (никак не пойму какую культуру он представляет? неужели украинскую?), да... хм.... так вот он предлагает принять закон Украины об ответственно за неправдивую информацию и образы. ну вот во-первых товарища холодова уже можно привлекать за неправдивую инфу. а во вторых - бородянский а закон Украины о публичном зализывании ж о п ы когда нибудь в Украине будет? и чтобы за это дело лет 5 на киче корячилось!!! вы ж задрали лизоблюды!
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Хто ж вас, зелені, похвалить, якщо сами себе не похвалите?
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Уже відчули - снігу майже нема. Клімат не лише поліпшився, а й потеплішав. А бізнес-клімат не поліпшився. У населення все така ж маленька купівельна спроможність, що стримує розвиток власного виробництва. Хто ж буде якесь виробництво розвивати, якщо товар не будуть споживати.
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Чувак играет дурака, разьясняя тупому охлосу, шо падение промпроизводства в ноябре на 7.5 процентов а в декабре еще на 9 процентов безусловно связанно с "улучченым" инвестклиматом. А Охлосу это токо и надо- зато Кварталов будет больше!
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Обещания няни за 100 миллионов зарубежные инвесторы воспринимают как угрозу - Кенигштейн
27.01.2020, 19:43 • 85 • 0

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 4837
Почитал я высказывания представителей украинского бизнеса на тему обещаний президента Украины в Давосе зарубежным инвесторам предоставлять персональную опеку от правительства в лице "инвестиционной няни, говорящей на пяти языках и 24/7 решающей любой вопрос".
Рассуждения разные, но все склоняются к тому, что украинских инвесторов обидели. Объясняю - не обидели. К украинским инвесторам это не относилось. Украинским инвесторам невозможно вешать лапшу на уши, рассказывая про инвестиционную няню и налоговые каникулы - на фоне неработающих судов, непрозрачной полиции и неэффективной системы налогообложения. И постоянных попыток сломать упрощенку. Никто у нас уже давно в эти сопли не верит.
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А западным - можно, потому что пока верят. Не все, но ещё часть доверчивых осталась. Воззвания инвестировать в нашу экономику адресуются в первую очередь иностранцам.
Как это воспринимает украинский инвестор - написал. Теперь как это воспринимает западный инвестор. Отвечаю. Западный инвестор воспринимает это как угрозу. Всё на ручнике. Экономика на ручнике. Решения на ручнике. Всё зависит от воли премьера. Или президента. Пока ты с ними в хороших отношениях - всё ок. Но если вдруг отношения испортились - всё летит в тартарары. Либо вдруг он подал в отставку. Это означает, что вместе с ним в отставку подал и ты - вместе со всем своим бизнесом.
Остаётся идти на поклон и договариваться с новым. Объяснять, почему у тебя преференции есть, а у местного - нет. А это уже - прямой путь к коррупции.
Читайте также: Письменник: Іще кілька таких тріумфів - і нашу валізу без ручки прийматимуть лише в літак Медведчука
Это как получить приглашение инвестировать в островное племя туземцев, которые известны тем, что едят людей. С обещанием главного вождя что вас, как инвестора, никто есть не будет. Пока. Потом, может быть, съедят. Либо сначала вождя съедят, причём вместе с вашей няней. А потом и вас. Короче - последовательность любая, конец один. Зато речевки, лозунги, песни и танцы у костра смотрятся красиво - аж мурашки по коже.
Сколько можно нести чушь. Была бы свадьба - зашло бы как тост. Но ведь не свадьба же, неужели не доходит.
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Илья КЕНИГШТЕЙН
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"каждий день мощьно возрастає процент жиров у масле" © Митець.
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Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 5933 . Кроме Закона о продажи земли и легализации игорного бизнеса это чмо не сказало больше НИЧЕГО Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 730 И это называется улучшением бизнес-климата. Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 6585 ?
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А тем временем для некоторых он и не прекращался а для народа стал просто нетерпимым



ЦПК
@zer0corruption_
·2 ч
На фото - вілла Les Cèdres на Лазурному березі. Її вартість - 200 млн євро. І ось стало відомо, що власником вілли, яку називають Найдорожчим будинком на Землі, став Рінат Ахметов. Олігарх, який сколотив статки в найбіднішій країні Європи, купує найдорожчий будинок на планеті.Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 2375
Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 9337
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Хорошо бы бизнес-климат начать различать от делового климата и гешефт-климата.
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Это чувак, который раком поставил бюджет, пытаясь больше бабла рубить в своих нелегальных ларьках??? Однозначно эксперт в области инвестиций!
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Крупнейший украинский производитель яиц отчитался о падении продаж на 17%. И так по всем отраслям. Падение и падение. Дна не видно. А этот чес рассчитан на дегенератов смотрящих квартал со "Скатами". Те схавают.
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Вы так сильно обеспокоены падением прибыли жулика-Бахматюка? Может ещё Косюка пожалеьб. как же он бедненький, без гос.дотаций времён Петра выживает?
А уж как ахметке с мертвечуком плохо, ай-я-яй.....
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Зебиляка, мне плевать на твоего Бахматюка. Эти цифры говорят о другом, а именно о том, что у зубожилых зубожинцев, как ты меньше денег и соответственно они меньше покупают яиц в т.ч.
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Типичная риторика ольгинского кремлебота. Оскорбляй, унижай, засерай ветку и т.д.
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Прежде чем строить 5-ти звездочные отели надо сделать привлекательной Украину для туризма и бизнеса.
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Ну это смотря для кого, для Зе и его окружения - это да, но только не для остального народа.
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Мда, по ходу опять мы прое...лсь с властью! Зайчик ,какой бизнес климат - покупатель кая способность падает !
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То-то, Рейтинг Коррупции за год на 6 пунктов подскочил!

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