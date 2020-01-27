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Все про:обстріл (5921) Донбас (13117) операція Об'єднаних сил (1999)

 Від початку доби 27 січня ворог 9 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "П'ять обстрілів по наших позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • недалеко від населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
  • два рази поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Майорського - з гранатометів різних систем;
  • в районі Кіндрашівки Нової - мінометний обстріл із 82-мм міномета;
  • поруч із Південним - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Новотошківське - з 120-мм міномета - 5 мін.

Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ стріляли у свою сторону з колишніх позицій ОС у Петрівському, - українська сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172135
 
 
 Топ коментарі
 
рыгать хочется от мерзкой пархатой рожи...
рыгать.
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Треба «болєє лучше» капітулювати, аби ху#ло та його бандитам було щонайкомфортніше вбивати українців, чи не так, шмарклі?
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нам хочется смерти всего одного игруна на рояле...
и все.

и все сразу станет хорошо.
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Треба «болєє лучше» капітулювати, аби ху#ло та його бандитам було щонайкомфортніше вбивати українців, чи не так, шмарклі?
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То, что нет потерь - это хорошо!
Но "некоторые" сейчас начнут ныть, что это всё ложь!!!
"Им" же так хочется смерти наших воинов, хотя и прикидываются патриотами...
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нам хочется смерти всего одного игруна на рояле...
и все.

и все сразу станет хорошо.
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Тримаємо кулаки, повинно ж колись і пощастити: "Андрей Богдан, кстати, отдыхал в Китае в самый разгар эпидемии коронавируса. А ведь он может заразить всё руководство страны во главе с президентом. "
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***!
если сдохнут - Богу свечку со слоновью ногу!!!
я меньше молился в свое время, чтоб ябукевич сдох, чем сейчас - чтоб передох этот "богоизбранный" кагал.
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рыгать хочется от мерзкой пархатой рожи...
рыгать.
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Ось як виявиться що були поранені чи загиблі за цю добу, то я тебе тицьну носом в цей комнетар.
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И почему я не удивлён твоему ответу?!
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а сколько убито на самом деле - завтра узнаем от Юсуповой...
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зелєбобіки називають її піарщицею і аферисткою.
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кого цікавить думка зомбованих мудаків?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·3 мин

Тільки вдумайтесь. Підрозділи росії зайшли на позиції, які займали наші війська ДО відведення.Ще раз, на наших позиціях росіяни.Яка різниця, чи вони потрапили туди через рослинність чи іншим чином?Якби там були наші війська, вони б туди не потрапили.Це "досягнення" вашого Зе

С начала суток 27 января враг 9 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4724
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Чтоб не забивать головы клоунской х...нёй - смотрим на реальную картину:

сводка от tZE (на 12:00)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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Из всех врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом… Ш/ Руставели.
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нада проста пиристать стрилять. проста напраста
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Оккупанты зашли на оставленные после разведения позиции ОС и сымитировали обстрел своих
27.01.2020, 17:10 • 232 • 1 1

Від початку доби 27 січня ворог 9 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1468
Вчера, 26 января вечером, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское.

Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассировочные пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации.
Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должен предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных сил Украины.

Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения действующих договоренностей и недопустимости подобных действий.
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Я не знаю яким негідником треба бути, коли обстріли не припиняются, майже кожного дня є вбиті і поранені ,а наше керівництво знову говорить про чергове розведення,односторонє відведеня.
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Каждый день брехливые штабные паркетники с лампасами пистят, что в ООС (*** шо такое ООС? Есть война с кацапами и это называется ВОЙНА!!! )с понтом есть обстрелы украинских войск кацапами а в украинских СМИ "украинских потерь нет" .
И только через 2 часа во всех украинских СМИ ЕЖЕДНЕВНО сообщают об 1, 2, 3 погибших и 5,10, 15 раненых наших украинских воинов на российско-украинской Войне.

Кацапы наших ипашат со всех орудий по нашим украинским воинам с ******** автоматами и каждый день ждут, попадет в них кацапский 82 миллиметровый снаряд или нет.
Патаму шо телевизионный клоун приказал, шо: - "НИИЗЗЯЯ" нашим украинским военным иметь на войне с кацапами такое-же оружие, которое есть у убивающего тебя противника "патаму ша "развидение" не Войск а лохов.
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