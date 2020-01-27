 Від початку доби 27 січня ворог 9 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "П'ять обстрілів по наших позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- недалеко від населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- два рази поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- неподалік Майорського - з гранатометів різних систем;
- в районі Кіндрашівки Нової - мінометний обстріл із 82-мм міномета;
- поруч із Південним - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Новотошківське - з 120-мм міномета - 5 мін.
Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Но "некоторые" сейчас начнут ныть, что это всё ложь!!!
"Им" же так хочется смерти наших воинов, хотя и прикидываются патриотами...
и все.
и все сразу станет хорошо.
если сдохнут - Богу свечку со слоновью ногу!!!
я меньше молился в свое время, чтоб ябукевич сдох, чем сейчас - чтоб передох этот "богоизбранный" кагал.
рыгать.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
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Тільки вдумайтесь. Підрозділи росії зайшли на позиції, які займали наші війська ДО відведення.Ще раз, на наших позиціях росіяни.Яка різниця, чи вони потрапили туди через рослинність чи іншим чином?Якби там були наші війська, вони б туди не потрапили.Це "досягнення" вашого Зе
сводка от tZE (на 12:00)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
27.01.2020, 17:10 • 232 • 1 1
Вчера, 26 января вечером, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское.
Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассировочные пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации.
Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должен предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных сил Украины.
Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения действующих договоренностей и недопустимости подобных действий.
И только через 2 часа во всех украинских СМИ ЕЖЕДНЕВНО сообщают об 1, 2, 3 погибших и 5,10, 15 раненых наших украинских воинов на российско-украинской Войне.
Кацапы наших ипашат со всех орудий по нашим украинским воинам с ******** автоматами и каждый день ждут, попадет в них кацапский 82 миллиметровый снаряд или нет.
Патаму шо телевизионный клоун приказал, шо: - "НИИЗЗЯЯ" нашим украинским военным иметь на войне с кацапами такое-же оружие, которое есть у убивающего тебя противника "патаму ша "развидение" не Войск а лохов.