 Офіцер ЗСУ вкрав із військової частини 650 літрів авіаційного гасу, - військова прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.
"Встановлено, що начальник розрахунку обслуговування літаків і двигунів однієї з частин Повітряних Сил ЗСУ впродовж 2019 року неодноразово викрадав авіаційний гас із території військової частини загальним обсягом 660 літрів, чим завдав матеріальної шкоди в розмірі понад 16 тис. грн", - сказано в повідомленні.
Під час досудового розслідування збитки державі відшкодовано в повному обсязі.
Справу проти офіцера-злодія направлено до суду.
Напоить его тем керосином да и все дела.
https://youtube.com/watch?v=7mB3DhHV0yk
Це ж яка в нього вдома карасінова лампа?
Одного сонячного дня у 2008 році прикордонник у відставці Віктор Чумак повертався із риболовлі. День для Чумака видався вдалим: за щасливою випадковістю він помітив оголошення про продаж обійстя у Хлепчі. Господар маєтку був по вуха в боргах і запросив за ділянку невеликі як на ті часи гроші - 40 тисяч доларів за 25 соток землі і старенький будиночок у 54 квадрати. Заповзятливий прикордонник вирішив не упускати таку чудову можливість. Разом з двома добрими друзями Чумак викупив садибу і почав будуватись… Принаймні так нам говорить офіційна легенда, озвучена Віктором Васильовичем журналістам 17 каналу у програмі «Без парканів».
Вперше Віктор Васильович як майбутній нардеп оприлюднює статки у 2011 році. У тогорічній декларації політик записує два земельні наділи площею 2530 м2 і 2990 м2.
У 2012 році Чумак показує вже тільки одну ділянку площею 2505 м2, при цьому жодних відомостей про прибуток від відчуження нерухомого майна не зазначає. Куди поділись 3000 м2 землі - незрозуміло
Йдемо далі, до декларацій 2015 і 2016 років, у яких нардеп нарешті показує усі 3 ділянки, на яких розташована його садиб
До речі, Поліщук з Чумаком з 2013-року на рівних правах володіють ще й ділянкою, що простягається вздовж зеленої зони. Ще один шматок зеленої території, тієї, що безслідно зникла з декларацій Чумака у 2012-ому, повністю належить Станіславу Поліщуку, але закладений під іпотеку у розмірі 255800 гривень. Іпотекодержатель - Чумак Віктор Васильович, а отже без його згоди земля не може бути продана чи подарована.
І, нарешті, останній фрагмент зеленої ділянки знаходимо у власності Левицького Олега Олександровича. Йому також належать обидва наділи
А найцікавіше в усій цій історії те, що юридично усі фрагменти територій дістались Левицькому, Поліщуку і навіть самому Чумаку у подарунок, причому не у далекому 2008-ому, як розповідає журналістам нардеп, а лишень у 2014-ому. Усі договори дарування оформлені в один день у одного нотаріуса.
За словами нардепа, йдучи у велику політику він свідомо відмовився від власного бізнесу, передавши частки у компаніях «Укрінвесттехнології» та «АйПіЕм Груп» партнерам.
За збігом обставин серед засновників обох підприємств знову фігурують вже знайомі нам Поліщук та Левицький. Останній, до речі, залишився керівником та підписантом корпорації «АйПіЕм Груп».
Маємо достатньо підстав підозрювати, що Віктор Васильович передав свій бізнес Поліщуку та Левицькому лише на папері
Чумак построил дом в элитном поселке возле Киева, где живут многие депутаты и олигархи. Площадь дома 188,90 кв. м.
Землю купил Чумак в 2014году. Точнее купил три земельных участка общей стоимостью 120 тисяч гривен.
Дополнительно - подъезд к земельному участку 6 соток в совместной собственности.
На Новый Год Виктор Чумак обзавелся новым внедорожником Хундай Сантафе. Стоимость на рынке около 1 млн 200 тысяч грн.
Вместе с женой Чумак хранит дома около 60 тысяч долларов налички.
Судя по декларации, Виктор Чумак не владеет никаким бизнесом, живет чисто за зарплату госслужащего.
Не указал Виктор в своей декларации больше ничего: будто дом пустой, подарков дорогих не дарили, картин нету, ничего дорогостоящего нету.
А домик там и внутри домика йохохо!
Чумак чумака видит издалека… Оба квартирооптимиста
Резонанс вокруг квартиры нардепа Сергея Лещенко связан с попыткой очернить всех людей, причастных к борьбе с коррупцией, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" внефракционный народный депутат Виктор Чумак.
: https://gordonua.com/news/politics/chumak-situaciyu-s-kvartiroy-ispolzovali-chtoby-diskreditirovat-ne-tolko-leshchenko-no-i-vsyu-ideyu-borby-s-korrupciey-149204.html
Вперда така вперда 32
Капитан, ау!
Почему Рим завоевал весь известный на то время и правил им и почему побеждал? В армии не было случайных людей, которые на заработках. Побежал легион, знамя потерял - каждый десятый в строю ложил голову на плаху. Децимация! Барыги бежали - воины воевали!
Соросятам не понять - у них одна мера привлечения! ЗАРПЛАТА, ПРЕМИИ, СОЦПАКЕТ... Вот только извините дебилы - за ЭТО не умирают!
Это когда-то было для людей, у кого была честь от рождения - ломали над головой шпагу, а потом уже можно было и плетьми стегать.
У нас сейчас понятия преследуются по закону!
Поэтому армия и не любит добровольцев - те не крадут...
"Мы пили всё, включая политуру,
И лак, и клей,
Стараясь не взболтнуть,
Мы спиртом обманули пулю-дуру,
Так что ли умных нам не обмануть?"
- керосин менял на политуру
- политуру менял на клей
- клей менял на спирт
- спирт менял на виски
- вискарем платил за очередное звание
Это если жена и дочь мордой не вышли!
Те, у кого свой реактивный самолёт, покупать такое не станут.
Продавать автомобилистам, чтобы что-то бодяжили, рискуя убить движок ?
А Премьер - министр Украины Ехим Звягильский -продал ВЕСЬ Карл запас всей Украины !
в 1995 году весь стратегический запас авиационного керосина и $300 000 000 млн. долларов USA перевел в Израиль исбежал туда ( в страну обетованную) на три года .
Через три года в ВР кучма наградил его орденом " За Заслуги ".
Звягільський Юхим Леонідович
(20.02.1933) ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 144/2003 від 20.02.2003)
ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ
(Указ Президії Верховної Ради СРСР від 29.04.1986) З листопада 1994 по березень 1997 року проживав в Ізраїлі, ховаючись від слідства.19.05.2018 12:27
И это не ф е й к !.
А голая правда 29 лет жизни Украинцев .
Кражи в а р м и и -
откуда пошло-Семья Звягильских-Вечерко
владеет роскошным особняком на берегу Женевского озера.
*****
"дела давно минувших дней".
Депутаты-оппозиционеры даже "протолкнули" в Верховной Раде официальную поддержку запроса в Генпрокуратуру о возбуждении
в отношении Кучмы, Звягильского и экс-министра Кабинета министров Евгения Лобова уголовного дела
за "присвоение, растрату государственных валютных средств в особо крупных размерах, осуществленных организованной группой путем злоупотребления служебным положением". Запрос касался дела
"о присвоении и растрате 12 млн. немецких марок,
которые принадлежали государственному валютному фонду Украины" (как раз в тот период, когда указанные персоны занимали высокие правительственные посты).
33 каністри гасу ... чи стирені міліарди, які тепер Коломойский повертати тепер не повинен ...
33 каністри, саме так каністрами тирили звичайні прапори та офіцери. Брали з собою на чергування пусту каністру, а потім автобусом привозили додому чи в гараж.
.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=MjHnQWfcagU&feature=emb_logo
DE
Villa Les Cèdres - the most expensive villa in the world.
""""стоимость этого приобретения Ахметова превышает 136 млн фунтов, которые он заплатил за квартиру в роскошном лондонском комплексе One Hyde Park в 2011 году, самых дорогих апартаментов в Великобритании на то время. Источник..
APOCALYPSE c1aee96e
"""""думаю может пойти в президенты. я сразу издам указы казнить Ахметова, Медведчука, Коломойского, Суркисов, и всех из их мафии и еще большинство из списка Форбс Украина и все у них забрать и увеличить пенсии старикам и вернуть кредиты, которые они набрали и своровали и что останется в развитие среднего и малого бизнеса инвестирую! Так будет порядочно!
Когда расправлюсь со всеми мафиози, а это сделаю быстро,
я против них задействую Армию и прикажу армии не брать живыми их!
Дальше верну Ядерное вооружение для защиты от России. Дальше создам Украинский Моссад и прикажу уничтожить Путина в любой точке мира, где они его достать смогут и любыми способами ликвидировать! Еще много идей по введению прямой демократии в Украине. По персональному образованию каждого ребенка по его природным параметрам. Ввести смертную казнь для непорядочных судей и чиновников. В прямой демократии разрешить народу голосовать, казнить или помиловать, как в древней Греции люди решали. И короче море еще всего справедливого введу! И по внутренней политики много идей и по внешней. долго писать просто! нужно во общем написать большую программу предвыборную!
27.01.2020