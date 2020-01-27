 Офіцер ЗСУ вкрав із військової частини 650 літрів авіаційного гасу, - військова прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

"Встановлено, що начальник розрахунку обслуговування літаків і двигунів однієї з частин Повітряних Сил ЗСУ впродовж 2019 року неодноразово викрадав авіаційний гас із території військової частини загальним обсягом 660 літрів, чим завдав матеріальної шкоди в розмірі понад 16 тис. грн", - сказано в повідомленні.

Під час досудового розслідування збитки державі відшкодовано в повному обсязі.

Справу проти офіцера-злодія направлено до суду.

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