 ЄС планує внести до санкційного списку сімох осіб у зв'язку з агресією Росії проти України, - Йозвяк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Завтра ЄС додасть ще 7 осіб у свій список санкцій щодо осіб, котрі підривають територіальну цілісність України. 7 сприяли і брали участь у регіональних виборах у вересні в Криму", - написав Йозвяк.

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