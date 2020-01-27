 ЄС планує внести до санкційного списку сімох осіб у зв'язку з агресією Росії проти України, - Йозвяк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Завтра ЄС додасть ще 7 осіб у свій список санкцій щодо осіб, котрі підривають територіальну цілісність України. 7 сприяли і брали участь у регіональних виборах у вересні в Криму", - написав Йозвяк.
В ніч на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів відпочинку командир розвідки незаконного збройного формування «Оплот» поранив дільничного офіцера поліції. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Командир "заградотряда НКВД", знаходячись на відпочинку в Рейху, в центрі Берліна поранив офіцера Гестапо...
Про його затримання тут