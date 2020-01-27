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 Політика України, За кордоном
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 ЄС планує внести до санкційного списку сімох осіб у зв'язку з агресією Росії проти України, - Йозвяк

Європейська рада 28 січня планує додати до списку санкцій сімох осіб, які брали участь в організації регіональних виборів в окупованому Криму у вересні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Завтра ЄС додасть ще 7 осіб у свій список санкцій щодо осіб, котрі підривають територіальну цілісність України. 7 сприяли і брали участь у регіональних виборах у вересні в Криму", - написав Йозвяк.

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ЄС планує внести до санкційного списку сімох осіб у звязку з агресією Росії проти України, - Йозвяк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172129
 
   
 Топ коментарі
 
Дарма його залишили живим, бо бубочка обміняє його на таксиста.
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А ось і той, хто стріляв по правоохоронцям... Звуть пана Євтушенко Тимур, 1983 року народження. Він є командиром взводу розвідки «Оплот». Як воно опинилося у Києві...?

Про його затримання тут

ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9949
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2020 рік...у Києві...командир розвідки «Оплоту» ДеНеРе, брав участь у боях під Дебальцево та Іловайськом, неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області, є на сайті «Миротворець»...зі зброєю... Сюр якийсь...

В ніч на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів відпочинку командир розвідки незаконного збройного формування «Оплот» поранив дільничного офіцера поліції. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6951
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Йшов 1942 рік.
Командир "заградотряда НКВД", знаходячись на відпочинку в Рейху, в центрі Берліна поранив офіцера Гестапо... ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5073
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А ось і той, хто стріляв по правоохоронцям... Звуть пана Євтушенко Тимур, 1983 року народження. Він є командиром взводу розвідки «Оплот». Як воно опинилося у Києві...?

Про його затримання тут

ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9949
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Дарма його залишили живим, бо бубочка обміняє його на таксиста.
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Мусора його за це звинувачують в *********** , відмазують , мусора ******* колабораціоністів і бережуть їх .
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Сюр. ЕС добавляет санкций - зебилы наоборот снимают.
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Нужно вводить жоще санкции! это какая то фигня, а не санкции!
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подивився відєо - там троє постраждалих діяли абсолютно неадекватно. Обкурені до потєрі сознанія. Навіщо в них стріляти?
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