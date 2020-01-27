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Все про:Болгарія (132) Правоохоронні органи (692) вбивство (2044) Гандзюк (431) Левін Олексій (14)

 Підозрюваний у причетності до нападу на Гандзюк Левін змінив зовнішність, - поліція Болгарії

Болгарські правоохоронці заявили, що підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексій Левін змінив зовнішність.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на заяву болгарської поліції, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що підозрюваний змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. У поліції зазначили, що Левіна вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.

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Також повідомляється, що під час затримання у нього вилучили два паспорти. За даними правоохоронців, Левін потрапив до Болгарії через Румунію в 2018 році, пішки перейшовши кордон, у самій Болгарії він ніде не реєструвався.

Також читайте: У Болгарії затримано підозрюваного в причетності до нападу на Гандзюк Левіна, - СБУ

Як повідомлялося, 24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172127
 
   
 Топ коментарі
 
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На Віслюка Оманського. А чтоб никто не догадался.(Операція ЬІ)
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Идиот. Внешность изменить ума хватило, а отпечатки кислотой смыть - нет.
Браво европейской полиции.
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Вытравливание кислотой - миф... Если кожа полностью не сожжена, вместе с нижними слоями, то папиллярные линии полностью восстанавливаются, спустя некоторое время... А если повреждение зацепило и мышечные ткани, то образуются рубцы и теряется чувствительность пальцев... Ты, когда-нибудь, пробовал шить иголкой, надев на руки меховые рукавицы?...
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Сорри, но вы видать просто не в курсе: даже кислота не помогает, со временем восстанавливаются. Единственный вариант там пересадка кожи, кожу с пальцев срезать и пересадить с другого участка. Да и то, вариант так себе, всё равно проступают.
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а как бы отнеслась полиция к человеку, у которого сожжена кожа на пальцах- всех- а так все хорошо? тут бы и загребли
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Тре було усі пальці відрубати-тоді точно б не знайшли.
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Все эти левины, мангеры, павловские принадлежат к тем же представителям воробьиного народца что и зеленский, менгель ижесними и все они уничтожают украинцев.
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Эх.Изменить бы подлецу внешность парой литров серной кислоты,что бы сученышь всю оставшуюся жизнь(если конечно выживет) в зеркало любовался.
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Какая мразь, ещё бы пол изменил, крыса паганая
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Змінити прізвище на Леніна не ризикнув.
Молодець хлопак.
Певно, десь вивчав методи агентурної роботи.
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Что то последнее время евреи сильно активизировались и чудят !
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