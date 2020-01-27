 Підозрюваний у причетності до нападу на Гандзюк Левін змінив зовнішність, - поліція Болгарії

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на заяву болгарської поліції, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що підозрюваний змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. У поліції зазначили, що Левіна вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.

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Також повідомляється, що під час затримання у нього вилучили два паспорти. За даними правоохоронців, Левін потрапив до Болгарії через Румунію в 2018 році, пішки перейшовши кордон, у самій Болгарії він ніде не реєструвався.

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Як повідомлялося, 24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.