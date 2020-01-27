EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  5353  42
Все про:ВР (5677) закон (822) КС (376) статус (109) Донбас (13117) найманці РФ (980)

 КС не розглядатиме конституційність законів про "особливий статус" Донбасу й амністії найманців РФ, - постанова суду

Велика палата Конституційного суду України прийняла постанову про відмову у відкритті конституційного провадження щодо трьох законів України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

27 січня Велика палата КСУ відмовила в розгляді конституційного подання 53 депутатів Верховної Ради VIII скликання.

Зокрема, депутати просили визнати неконституційними закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей" і "Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.

Читайте також: Разумков підписав законопроєкт про продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО і направив його на підпис Зеленському

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року депутати Верховної Ради продовжили на рік закон про "особливий статус" Донбасу.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року і набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172125
 
 
 Топ коментарі
 
не хотят быть зелеными соучастниками
 показати весь коментар
 
Це знатний зашквар. Виявляється, що Зеленському промови пишуть на росії

КС не будет рассматривать конституционность законов об "особом статусе" Донбасса и амнистии наемников РФ, - постановление суда - Цензор.НЕТ 1104
 показати весь коментар
 
єдиний недолік пеці - його явно виявлена українська державницька позиція
єдина "чеснота" бубочки - його явно виявлена антиукраїнська позиція
все інше - мішура
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да ні. Коли би не хотіли брати участь в цій хєрня, то визнали б закони не конституційними. А тепер взагалі розглядати не будуть. Тобто засцяли приймати рішення і просто СПРИГНУЛИ.
 показати весь коментар
 
 
так законы уже приняты...а зелебобы хотят ревизии,потому и подали в КС.в статье все написано
 показати весь коментар
 
Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит

Это важно )
 показати весь коментар
 
 
Тобто зебіли гнали на пєцю, а самі підтримують такий закон?🙄
 показати весь коментар
 
 
єдиний недолік пеці - його явно виявлена українська державницька позиція
єдина "чеснота" бубочки - його явно виявлена антиукраїнська позиція
все інше - мішура
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Єдиний недолік Меті , - що він гроші, владу і себе любив більше ніж Україну.
 показати весь коментар
 
 
это в любом случае лучше, чем ненависть к украине от моники
 показати весь коментар
 
 
а ще їв єврейських немовлят, крав окуїліардами, всерався коли наступав на праву ногу, міг випердіти гімн фашиської ********* до третього куплету, підтерав жопу пальцем, бомбив Ірак, продавав кисень марсіянам, продавав зеленим чоловічкам глюконат кальцію, і таке інше
 показати весь коментар
 
 
И шо, и решение суда по этому поводу есть?
 показати весь коментар
 
Зрада усиленно распространяла только вырезки из закона, "случайно" забывая указать это

"вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины"
В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Источник:https://censor.net.ua/n3172125"

А эта добавка многое меняет, но закон уЗеленские могут начать выполнять, как начали выполнять Минские соглашения на условиях Х****...
 показати весь коментар
 
 
Цікаві ви люди, соєва вата... Там вище ваш колега Гыг, стверджує, що "зебіли" навпаки, хочуть ревізію цього закону. КС не розглядатиме конституційність законів про "особливий статус" Донбасу й амністії найманців РФ, - постанова суду - Цензор.НЕТ 4618
 показати весь коментар
 
Время большой распродажи.
Продается все.
Конституционный суд со скидкой.
 показати весь коментар
 
 
Це знатний зашквар. Виявляється, що Зеленському промови пишуть на росії

КС не будет рассматривать конституционность законов об "особом статусе" Донбасса и амнистии наемников РФ, - постановление суда - Цензор.НЕТ 1104
 показати весь коментар
 
 
Еще одно подтверждение кому служит КС. Для них главное не законность, а интересы тех, кто им дал хлебную должность.
 показати весь коментар
 
 
Список тех, кто подавал в КС запрос!
Причина отказа!
Так для информации.
 показати весь коментар
 
 
а на хера такой КС нужен ? лимонные зарплаты получать и жопой не рисковать ?
 показати весь коментар
 
 
Да, суд отказался судить. По-моему, должен быть сменен весь состав "большой палаты".
И зарплаты у сволочей заметно больше, чем, скажем, у Найема...
 показати весь коментар
 
 
Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит... Дают - значит - дорогу путину.... это чистый янукович... монархия бандита Бени
 показати весь коментар
 
 
Новость ни о чем. Никакой информации.
 показати весь коментар
 
 
еще какая информация. Конституционный суд отказался выполнять свои прямые обязанности без объяснения причин. КС не будет рассматривать конституционность законов об "особом статусе" Донбасса и амнистии наемников РФ, - постановление суда - Цензор.НЕТ 9082
 показати весь коментар
 
 
йа так понімаю, шо ті закони признані КС конституційними
 показати весь коментар
 
 
Поумолчанію... Причому вони, типу, тут ні до чого. Конституцію і закони України, не порушували...
 показати весь коментар
 
 
я не понял. это у суда мыролюбство или реформизм?
 показати весь коментар
 
 
брр...как все косноязычно и с выкивоками...
не захотел рассматривать, т.е там все нормуль?
или... не захотел рассматривать потому как...ну не захотел и все...как мой Кот...не хочет слезть с клавиатуры и все...(пришлось найти вторую старую...нехай сиди, раз нравиться))))
о чем я? а!...т.е. и неконституционными тоже не признал...и как это понимать?
чтоб - да...так - нет???
 показати весь коментар
 
 
кс перестал быть кс-ом после НЕПРАВОВОГО, как они сами обозвали, решения по роспуску вр...
так что они просто умыли руки..)))
 показати весь коментар
 
 
всі три закона явно антиконституційні, але є політична воля, тому КС і відмовився розбиратись - не наша кампєтєнція!
 показати весь коментар
 
 
Если Зеля решит. что Украина должна войти в ДНР, то Конституционный Суд автоматически примет это решение, как конституционное.
 показати весь коментар
 
 
Через рік цей закон втратить силу. Чому такий кіпіш?
 показати весь коментар
 
 
tZE inform,-"обнаружен вирус "2019-ЗЕ", мутационные формы имитирует государство".
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору