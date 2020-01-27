 КС не розглядатиме конституційність законів про "особливий статус" Донбасу й амністії найманців РФ, - постанова суду

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.
27 січня Велика палата КСУ відмовила в розгляді конституційного подання 53 депутатів Верховної Ради VIII скликання.
Зокрема, депутати просили визнати неконституційними закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей" і "Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та Луганської областей".
Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року депутати Верховної Ради продовжили на рік закон про "особливий статус" Донбасу.
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року і набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".
Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.
Это важно )
єдина "чеснота" бубочки - його явно виявлена антиукраїнська позиція
все інше - мішура
"вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины"
В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Источник:https://censor.net.ua/n3172125"
А эта добавка многое меняет, но закон уЗеленские могут начать выполнять, как начали выполнять Минские соглашения на условиях Х****...
Продается все.
Конституционный суд со скидкой.
Причина отказа!
Так для информации.
Тогда и посмотрим, кто чего стоит!
И зарплаты у сволочей заметно больше, чем, скажем, у Найема...
не захотел рассматривать, т.е там все нормуль?
или... не захотел рассматривать потому как...ну не захотел и все...как мой Кот...не хочет слезть с клавиатуры и все...(пришлось найти вторую старую...нехай сиди, раз нравиться))))
о чем я? а!...т.е. и неконституционными тоже не признал...и как это понимать?
чтоб - да...так - нет???
так что они просто умыли руки..)))
Вони зобов'язані.