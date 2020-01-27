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Все про:Київ (6866) мінування (521) прокуратура (2042)

 Правоохоронці затримали киянина, який повідомив про замінування станції метро "Хрещатик" у суботу

У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який анонімно повідомив вранці 25 січня про підготовку вибуху на станції метро "Хрещатик". Прокуратура повідомила йому про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, - ред.). Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомлялося, станція "Хрещатик" у Києві вранці 25 січня була закрита на вхід і вихід, також не працювала пересадка через анонімний дзвінок про замінування. Згодом з'явилася інформація про відкриття станції. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 центральних станцій київського метро закрили через повідомлення про мінування

Увечері 24 січня кілька станцій Київського метрополітену також були закриті на вхід і вихід через анонімне повідомлення про замінування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172123
 
 
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Довічне козлу,щоб інші сапери задумались Правоохранители задержали киевлянина, сообщившего о минировании станции метро "Крещатик" в субботу - Цензор.НЕТ 6633
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и шо?аваковцы не могут ему подкинуть взрывчатку и засадить?как в деле шеремета-там мигом нашли пол мины
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це ж яким ідіотом потрібно бути, щоб телефонувати...
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