 Талібан узяв на себе відповідальність за збитий на сході Афганістану пасажирський літак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили афганські ЗМІ.

Таліби заявили, що збили літак, який належить, за їхніми твердженнями, американській розвідці.

"Американський літак, що виконував розвідувальний політ був підбитий у другій половині дня в понеділок у районі населеного пункту Саду-Хейл повіту дих-Як провінції Газні. Літак було знищено з усією його командою і екіпажем, включно з головними офіцерами розвідки США (ЦРУ)", - наводять ЗМІ заяву представника талібів Забіхула Муджахида.

Афганське телебачення повідомило раніше, що літак впав на території, підконтрольній талібам.

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На борту літака, що прямував із Герата в Нью-Делі, за попередніми даними, було 110 осіб.

При цьому місцевий журналіст, який перебуває поблизу місця аварії, повідомив агентству Associated Press, що бачив обгорілі уламки літака і тіла двох людей.

У соцмережах публікують відео, на яких видно уламки літака Bombardier E-11A, використовуваного американською армією. Користувачі соцмереж запевняють, що йдеться саме про літальний апарат, який розбився у понеділок.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки не надходило.

У Центральному командуванні США дані про збитий саме американський літак не коментують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський лайнер державної авіакомпанії Афганістану Ariana Afghan Airlines розбився в афганській провінції Газні.