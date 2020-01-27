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Все про:Афганістан (71) Талібан (7) розбиття (262)

 Талібан узяв на себе відповідальність за збитий на сході Афганістану пасажирський літак

Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за аварію в понеділок пасажирського літака у провінції Газні на сході Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили афганські ЗМІ.

Таліби заявили, що збили літак, який належить, за їхніми твердженнями, американській розвідці.

"Американський літак, що виконував розвідувальний політ був підбитий у другій половині дня в понеділок у районі населеного пункту Саду-Хейл повіту дих-Як провінції Газні. Літак було знищено з усією його командою і екіпажем, включно з головними офіцерами розвідки США (ЦРУ)", - наводять ЗМІ заяву представника талібів Забіхула Муджахида.

Афганське телебачення повідомило раніше, що літак впав на території, підконтрольній талібам.

Читайте також: Пасажирський літак розбився в Афганістані. За попередніми даними, на борту було від 83 до 110 осіб

На борту літака, що прямував із Герата в Нью-Делі, за попередніми даними, було 110 осіб.

При цьому місцевий журналіст, який перебуває поблизу місця аварії, повідомив агентству Associated Press, що бачив обгорілі уламки літака і тіла двох людей.

У соцмережах публікують відео, на яких видно уламки літака Bombardier E-11A, використовуваного американською армією. Користувачі соцмереж запевняють, що йдеться саме про літальний апарат, який розбився у понеділок.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки не надходило.

У Центральному командуванні США дані про збитий саме американський літак не коментують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський лайнер державної авіакомпанії Афганістану Ariana Afghan Airlines розбився в афганській провінції Газні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172122
 
 
 Топ коментарі
 
Такі самі дятли, як і совки, які збили корейський Боінг, мотивуючи це тим, що це літак розвідки...

До речі, з приводу МН-17 москалі ж теж писали, що це був літак з уже загруженими трупами і це провокація ЦРУ...
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Какое сообщение - от козломорд-информ?
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Они там совсем охренели? Устроили челлендж какой то
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Так вроде уже было сообщение, что это борт ВВС США упал...
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Фото есть в сети, их транслируют все мировые агентства.
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Такі самі дятли, як і совки, які збили корейський Боінг, мотивуючи це тим, що це літак розвідки...

До речі, з приводу МН-17 москалі ж теж писали, що це був літак з уже загруженими трупами і це провокація ЦРУ...
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разведовательный...
Цензор, - не тормози...



Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

В #Афганистане в провинции #Газни на территории подконтрольной #талибам рухнул американский военный самолет. Все кто находился на борту погибли. Ранее сообщалось, что это был гражданский борт и в нем находилось более 80 чел. Теперь выяснилось, что это военный самолет ВВС #США
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1221802860788244480





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E-11A - американский самолет. но талибан и то честнее наших #мышебратьев коцабов.

Талибан взял на себя ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет - Цензор.НЕТ 4550
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Сбит самолет боевого управления и целеуказания ВВС США Northrop Grumman E-11A на базе пассажирского Bombardier Global 6000.


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Герат - Дели давно сел, хоть и с опозданием на 4.25.
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А хто у них друг? Той і збив цей літак. Це зробили рашисти і до Ванги не ходи. Самі ніби борються з терористами, а самі териристи № 1 у світі. Перед американцями повзають і запевняють, що їх чіпати не будуть і цього ж вимагають від американців. І американці на це ведуться. А московіти то від імені "ДНР", то від "іранців",то від "талібів", збивають літаки.
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Пентагон обнародовал новую информацию о числе пострадавших в результате иранского ракетного удара по объектам армии США в Ираке. Ведомство сообщило о 34 военных, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Изначально власти и лично Дональд Трамп утверждали, что раненых среди американских солдат не было вовсе, а неделю назад Пентагон распространил данные о 11 пострадавших. Такой подход к предоставлению информации вызвал шквал критики со стороны экспертного сообщества США и американских СМИ. Аналитики полагают, что подобные действия оборонного ведомства, в частности, свидетельствуют об отсутствии последовательной политики Вашингтона на Ближнем Востоке.
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