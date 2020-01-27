 Екссуддю Вишгородського райсуду підозрюють у недостовірному декларуванні на 660 тис. грн, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, в деклараціях за 2016-18 роки на даний момент колишня суддя не вказала фінансові зобов'язання, що виникли у неї внаслідок отримання позики. Зокрема, підозрювана в декларації за 2016 і 2017 роки не вказала відомості на загальну суму понад 669 тис. грн, у декларації за 2018 - більш ніж 659 тис. грн.

Досудове розслідування згаданих фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року.

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