 "Жертв на фронті стало більше, ніж минулого року, а Зеленський просить "не пострелювати", – Білецький

Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції.

Про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму блозі для видання "Українська правда" після виступу Володимира Зеленського 26 січня.

"Жертв більше, ніж навіть за той самий період минулого року. 11 загиблих солдат за неповний місяць січень, що в 4 рази більше: у січні 2019-го було троє загиблих, у лютому – 8. Новорічно-різдвяні перемир'я у попередні кілька років майже завжди витримувалися. Вчора – двоє загиблих бійців. Антон Хоба, 58 ОМПБр і Євген Щуренко, 28 ОМБр", – заявив політик.

За словами Білецького, користуючись занадто лояльною політикою України, противник зараз намагається зайняти вигідні позиції і регулярно порушує "режим тиші". Політик також вважає, що президент Володимир Зеленський проблему навмисно замовчує, щоб не зривати перемовини у рамках Мінських домовленостей.

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"У зверненні президента, в якому Володимир Зеленський нарешті визнав загострення, – ні слова про те, хто винен, хто стріляє, хто порушує "домовленості". Зеленський навіть імена загиблих назвати не відважився. Його висновок – війна триває, і ще більшими зусиллями треба намагатись її завершити. Він впевнений, що просто треба "прекратить постреливать". Ще більше. Щоб, вже очевидно потрапивши в пастку, підписати черговий Мінськ, який остаточно посадить Україну на російський ланцюг під активне схвалення Європи та США", – написав Білецький.

Лідер "Національного Корпусу" зауважив, що Росія демонстративно не виконує домовленості, досягнуті під час переговорів у Парижі у "нормандському форматі", а тим часом позиції української армії погіршуються. Він також назвав політику чинної влади стосовно Донбасу інфантильною.

"Замість розведення – відведення. Після Нормандської зустрічі нам обіцяли повну тишу і режим припинення вогню. Минуло вже достатньо часу, щоб зрозуміти – тактика провалилася. Наслідок – 30 загиблих від початку розведення, і як наслідок – погіршення позицій українських військових. Вогонь триває і в районі Золотого-4, яке заради приємної оку президента та суспільства статистики тепер називають у звітах Хутір Вільний. На інших ділянках розведення – в районах Богданівки та Петрівського теж стріляють", – розповів Андрій Білецький.

Нагадаємо, 26 січня Президента України Володимир Зеленський прокоментував загибель двох українських військових в зоні ООС та заявив, що для досягнення миру Україна повинна докладати ще більше зусиль. Зокрема, гарант Конституції наголосив на необхідності припинити вогонь.