 Пожежа в будівлі Мінкульту: попередня причина - несправність проводки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Національна гвардія України.
"За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність проводки, що і спричинило задимлення будівлі", - йдеться в повідомленні.
До приїзду рятувальників військовослужбовці Нацгвардії змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який був у будівлі.
Нагадаємо, 27 січня о 10:14 в Шевченківському районі столиці по вул. Івана Франка 19, в 3-поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури виникло задимлення, в результаті займання в підвальному приміщенні будівлі.
Об 11:03 пожежа в підвальному приміщенні будівлі Міністерства культури локалізована на площі 30 м. кв. Попередньо постраждалих немає. Роботи щодо евакуації людей завершені.
Т.е. дым из подвала попал на 3-й этаж, а на 1-й и 2-й не попал шоле?
Лифта там точно нет, если что.