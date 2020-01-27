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Все про:Міністерство культури (174) пожежа (2006) Національна гвардія (655) Міністерство культури, молоді та спорту (20)

 Пожежа в будівлі Мінкульту: попередня причина - несправність проводки

За попередньою інформацією, причиною пожежі в адміністративній будівлі Міністерства культури, молоді і спорту стала несправність проводки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Національна гвардія України.

"За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність проводки, що і спричинило задимлення будівлі", - йдеться в повідомленні.

До приїзду рятувальників військовослужбовці Нацгвардії змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який був у будівлі.

Нагадаємо, 27 січня о 10:14 в Шевченківському районі столиці по вул. Івана Франка 19, в 3-поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури виникло задимлення, в результаті займання в підвальному приміщенні будівлі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

Об 11:03 пожежа в підвальному приміщенні будівлі Міністерства культури локалізована на площі 30 м. кв. Попередньо постраждалих немає. Роботи щодо евакуації людей завершені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172109
 
 
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на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении

Т.е. дым из подвала попал на 3-й этаж, а на 1-й и 2-й не попал шоле?
Лифта там точно нет, если что.
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Який електрик буде якісно працювати за 8000? Або який завгосп буде пильнувати за господарством за 5000?
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