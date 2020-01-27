 Пожежа в будівлі Мінкульту: попередня причина - несправність проводки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Національна гвардія України.

"За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність проводки, що і спричинило задимлення будівлі", - йдеться в повідомленні.

До приїзду рятувальників військовослужбовці Нацгвардії змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який був у будівлі.

Нагадаємо, 27 січня о 10:14 в Шевченківському районі столиці по вул. Івана Франка 19, в 3-поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури виникло задимлення, в результаті займання в підвальному приміщенні будівлі.

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Об 11:03 пожежа в підвальному приміщенні будівлі Міністерства культури локалізована на площі 30 м. кв. Попередньо постраждалих немає. Роботи щодо евакуації людей завершені.