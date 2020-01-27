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 Суспільство, Здоров'я
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 Український туроператор через коронавірус тимчасово закрив усі тури в Китай, а лоукостер призупинив польотну чартерну програму

Український туроператор Join UP! призупиняє програму турів у Китай через коронавірус, а також повертає своїх туристів з острова Хайнань. SkyUp призупинить польотну чартерну програму на китайський курортний острів Хайнань через рішення замовника рейсів Join UP! у зв'язку з поширенням в регіоні коронавірусу.

Про це йдеться в заяві туроператора, передає Цензор.НЕТ.

"Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація здоров’я на даний момент не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство здоров’я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня", - йдеться в коментарі.

Також наголошується, що туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру та можуть вибрати альтернативний варіант для подорожі.

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Крім того, повідомляється, що Join UP! повертає своїх туристів з Хайнаня, вони прилетять в Україну 29 січня і 1 лютого.

"SkyUp призупинить польотну чартерну програму на китайський курортний острів Хайнань через рішення замовника рейсів Join UP! у зв'язку з поширенням в регіоні коронавірусу. 29 січня і 1 лютого авіакомпанія виконає з Києва в аеропорт Саньї на острові Хайнань порожні рейси для вивезення українських туристів", - розповіли avianews.com в SkyUp.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172106
 
 
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Зато МАУ бородатой бабушки не парится про коронавирус. Знает хитрый евреей, что все эти байки про вирус развод на лоха
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він порохобот з ,претензією на 'гостровумність" Український туроператор через коронавірус тимчасово закрив усі тури в Китай, а лоукостер призупинив польотну чартерну програму - Цензор.НЕТ 4311
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"Закрыт, закрыт "кабачок", но мы верим, что наше веселье вы взяли с собой…"
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Гурьянов Сергей

@Segozavr


МИД Китая вызвал послов, чтобы рассказать, что все под контролем и что нет необходимости в эвакуации своих граждан из Уханя.
Don't panic. You can trust Uncle Xi.
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А не кажется ли вам,что это разработчики НОВИЧКА нашкодничали,а то как то Жирик уже вещает,что США виноваты. А федерасты сидят в сторонке и думают как бы США с Китаем лбами столкнуть. А вирусы исходят почему то из дружественных ********* стран
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tZE inform

@tZEinform

·31 минПо рекомендации ВОЗ Китай принял решение о полной эпидемиологической блокаде г. Ухань с запретом любых перемещений из него. Ни точное количество, ни судьба украинских граждан украинскую власть не интересуют.
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в Ухані 140 росіян..
навряд чи там українців більше десятка..
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У Львові госпіталізували хлопця з підозрою на коронавірус. Львів'янин, який навчається в китайському університеті, сьогодні зранку повернувся в Україну.
Про це журналістам телеканалу НТА повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.
У хлопця - кашель, нежить та температура. Наразі усі матеріали медики відсилають на аналіз закордон.
Також встановлюють осіб, які могли з ним контактувати у дорозі, аби перевірити стан їх здоров'я. Зараз хлопець перебуває у спеціальному боксі в інфекційній лікарні Львова.
https://24tv.ua/health/lvivyanina_yakiy_povernuvsya_z_kitayu_gospitalizuvali_z_pidozroyu_na_koronavirus_n1270476
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Це ціна незакриття вчора
ВОЗом Китаю для авіаруху.
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