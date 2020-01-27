 Український туроператор через коронавірус тимчасово закрив усі тури в Китай, а лоукостер призупинив польотну чартерну програму

Про це йдеться в заяві туроператора, передає Цензор.НЕТ.
"Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація здоров’я на даний момент не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство здоров’я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня", - йдеться в коментарі.
Також наголошується, що туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру та можуть вибрати альтернативний варіант для подорожі.
Крім того, повідомляється, що Join UP! повертає своїх туристів з Хайнаня, вони прилетять в Україну 29 січня і 1 лютого.
"SkyUp призупинить польотну чартерну програму на китайський курортний острів Хайнань через рішення замовника рейсів Join UP! у зв'язку з поширенням в регіоні коронавірусу. 29 січня і 1 лютого авіакомпанія виконає з Києва в аеропорт Саньї на острові Хайнань порожні рейси для вивезення українських туристів", - розповіли avianews.com в SkyUp.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
МИД Китая вызвал послов, чтобы рассказать, что все под контролем и что нет необходимости в эвакуации своих граждан из Уханя.
Don't panic. You can trust Uncle Xi.
tZE inform
@tZEinform
·31 минПо рекомендации ВОЗ Китай принял решение о полной эпидемиологической блокаде г. Ухань с запретом любых перемещений из него. Ни точное количество, ни судьба украинских граждан украинскую власть не интересуют.
навряд чи там українців більше десятка..
Про це журналістам телеканалу НТА повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.
У хлопця - кашель, нежить та температура. Наразі усі матеріали медики відсилають на аналіз закордон.
Також встановлюють осіб, які могли з ним контактувати у дорозі, аби перевірити стан їх здоров'я. Зараз хлопець перебуває у спеціальному боксі в інфекційній лікарні Львова.
https://24tv.ua/health/lvivyanina_yakiy_povernuvsya_z_kitayu_gospitalizuvali_z_pidozroyu_na_koronavirus_n1270476
ВОЗом Китаю для авіаруху.